Suivi du nombre record de lancements de missiles en Corée du Nord

Les responsables sud-coréens analysent les données pour déterminer si les tests ont quelque chose à voir avec les efforts du Nord pour construire un missile balistique intercontinental à combustible solide. Un tel missile serait plus facile à transporter et à dissimuler, et plus rapide à lancer – et donc plus difficile à intercepter – que les ICBM existants du Nord, qui dépendent tous du carburant liquide.

Kim Yo-jong, la sœur et porte-parole du dirigeant du Nord, Kim Jong-un, a averti le 20 décembre que le pays pourrait lancer un missile sur une gamme complète d’ICBM pour la première fois dans l’histoire du pays. Les experts se sont demandé si la Corée du Nord possédait la technologie pour le faire sur toute la trajectoire – entrer dans l’espace et retraverser l’atmosphère terrestre pour atteindre sa cible. Mme Kim a menacé de dissiper ces doutes.