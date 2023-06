Suivi des transferts en Arabie saoudite : accords conclus et joueurs liés

La grande histoire de cette fenêtre de transfert estivale a été la montée de la Saudi Pro League en tant que destination en vogue cherchant à attirer les plus grandes stars du football européen, et avec les Saoudiens, financés par le Fonds d’investissement public (PIF) de 620 milliards de dollars, prenant le marché par tempête, nous vous apportons les dernières mises à jour sur qui fait le déplacement vers le royaume, qui dit « merci, mais non merci » et qui y réfléchit encore.

Offres conclues

Karim Benzema, Attaquant : Real Madrid à Al-Ittihad (Transfert gratuit)

L’actuel détenteur du Ballon d’Or a lancé les affaires estivales de l’Arabie saoudite avec style, réalisant un transfert gratuit du Real Madrid, 14 fois champion d’Europe, au double champion d’Asie Al-Ittihad. L’international français de 35 ans a signé un contrat de trois ans d’une valeur de 107 millions de dollars par an.

Une cérémonie pour Karim Benzema est organisée pour annoncer son accord avec Al-Ittihad, un club saoudien de Pro League, le 8 juin 2023. (Photo de Stringer/Agence Anadolu via Getty Images)

N’Golo Kante, MF : Chelsea à Al-Ittihad (transfert gratuit)

Une saga de transfert prolongée a finalement pris fin avec le milieu de terrain français Kante mettant fin à son séjour de sept ans à Stamford Bridge pour rejoindre son coéquipier international Benzema à Al-Ittihad sur un transfert gratuit. Le vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA 2018 devrait gagner 86 millions de dollars par an tout au long de son contrat de quatre ans avec le club basé à Djeddah.

Ruben Neves, MF : Wolverhampton Wanderers à Al-Hilal (60 millions de dollars)

L’équipe de Premier League, Wolverhampton Wanderers, devrait recevoir un montant record de 60 millions de dollars pour le transfert de son capitaine, Neves, à Al-Hilal. Le milieu de terrain international portugais a passé son examen médical avant un transfert en Arabie saoudite et dans le club le plus titré d’Asie, et une annonce est attendue après la fin de la pause internationale.

Offres rejetées

Lionel Messi, Attaquant : PSG à Al-Hilal

Alors que Cristiano Ronaldo exerce déjà son métier à Al-Nassr depuis janvier, les espoirs de l’Arabie saoudite de décrocher son grand rival Messi et de recréer leur rivalité dans le derby de Riyad ont reçu un coup dur lorsque le septuple vainqueur du Ballon d’Or a refusé une offre record de 400 $. m par an d’Al-Hilal, optant plutôt pour rejoindre l’Inter Miami côté MLS.

Steven Gerrard, entraîneur, à Al-Ettifaq

La légende de Liverpool, Steven Gerrard, semblait prête à rejoindre Al-Ettifaq. Il a même rendu visite aux installations du club à Dammam et a visité la ville de l’est de l’Arabie saoudite avant de rentrer chez lui pour annoncer qu’il ne signera pas de contrat pour entraîner l’équipe saoudienne de la Pro League dans l’état actuel des choses.

Romelu Lukaku, Attaquant : Chelsea à Al-Hilal

Après la fin de sa période de prêt à l’Inter, Lukaku a reçu une offre de l’Arabie saoudite mais a rejeté l’approche, poussant plutôt à un transfert permanent au club italien où il a joué 25 fois la saison dernière et a marqué 10 buts.