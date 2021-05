Suivi des transactions de reflation sous forme de métaux et de hausse du pétrole

Le commerce de reflation bat son plein.

Les prix des produits de base tels que le pétrole et les métaux ont grimpé cette année, les investisseurs pariant sur la reprise économique et la demande connexe de matériaux, de fabrication et de construction.

Le PDBC Commodity Strategy ETF d’Invesco, qui suit les matières premières les plus négociées, a augmenté de près de 26% en 2021, le S&P 500 ayant gagné 9%. D’autres ETF liés aux matières premières, comme l’ETF GSG iShares commodity indexed et l’ETF ComT iShares commodity dynamic roll, ont également battu le marché.

John Hoffman, responsable des ETF Amériques chez Invesco, dit avoir constaté une forte demande d’exposition aux matières premières via le PDBC ETF de la société.

« Quand vous regardez l’inflation, les fondamentaux des matières premières, la discussion autour de cela et ce qui se passe de l’administration en ce qui concerne les infrastructures, les dépenses d’énergie propre, les véhicules électriques, c’est ce qui suscite ces conversations avec les clients », a déclaré Hoffman à l’ETF de CNBC. Edge « lundi.

« Ce fonds particulier a doublé, passant de 2,7 milliards de dollars à 5,4 milliards de dollars cette année seulement … Encore une fois, un moyen simple d’obtenir une large exposition à vos métaux, votre [agriculturals], votre énergie, en une seule solution », a-t-il déclaré.

Douglas Yones, responsable des produits négociés en bourse au NYSE, affirme que l’exposition aux matières premières fait partie intégrante d’une approche d’investissement bien diversifiée.

« Il y a une science académique ici qui montre que le fait d’avoir des matières premières dans un portefeuille réduit la volatilité globale d’un portefeuille … Cela se joue généralement sous la forme d’or », a-t-il déclaré lors de la même interview.

Alors que l’or a généralement été privilégié comme moyen d’obtenir une exposition à l’espace des matières premières, Yones dit que les flux de fonds indiquent que les investisseurs s’éloignent de cet investissement plus ciblé pour se diversifier.

« Nous examinons les flux de matières premières cette année et que voyons-nous? Depuis le début de l’année, près de 10 milliards de dollars quittent les ETF d’or », a déclaré Yones. Les FNB tels que ceux d’Invesco «rassemblent plusieurs matières premières en un seul endroit. [it’s] vraiment difficile d’accéder à ce marché, vous devriez négocier vos propres contrats à terme… Ce qui est formidable avec les FNB s’ils apportent maintenant cela et démocratisent cet espace. «

Divulgation: Invesco est le commanditaire du «ETF Edge» de CNBC.

