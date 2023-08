Suivi des statistiques de Lionel Messi: chaque but, passe décisive et trophée pour l’Inter Miami

Lionel Messi n’a eu aucun problème à s’adapter à la vie avec l’Inter Miami. En cinq matchs pour le club MLS soutenu par David Beckham, il a enregistré neuf buts et trois passes décisiveset le club a une fiche parfaite de 6W-0D-0L dans les matchs auxquels il a joué.

21 juillet, Coupe des Ligues : @ Cruz Azul (1 but)

Messi a fait ses débuts tout droit sortis d’un scénario de film. Après avoir remplacé à la 54e minute, il a marqué le vainqueur du match de l’Inter Miami sur un coup franc à la troisième minute du temps additionnel.

Lionel Messi perce un coup franc ridicule dans les arrêts de jeu lors de son match inaugural avec l’Inter Miami CF

25 juillet, Coupe des Ligues : contre Atlanta United FC (2 buts, 2 passes décisives)

Messi a obtenu son premier départ pour l’Inter Miami lors de son deuxième match, et il a montré à quel point il pouvait faire des dégâts en 90 minutes, marquant deux buts et délivrant deux passes décisives.

Lionel Messi marque son premier doublé avec l’Inter Miami contre Atlanta United en Coupe des Ligues

2 août, Coupe des Ligues : contre Orlando City SC (2 buts)

Il n’y a pas que le célèbre pied gauche de Messi qui est mortel. Contre les rivaux inter-États de l’Inter Miami, Orlando City, Messi a marqué deux buts, dont le deuxième avec son pied droit, et sur la première touche également. Le premier de Messi a été une volée de rage à bout portant.

Lionel Messi marque deux autres buts pour l’Inter Miami pour aider à assurer une victoire 3-1 sur Orlando City en Coupe des Ligues

6 août, Coupe des Ligues : @ FC Dallas (2 buts, 1 passe décisive)

Au cours de ses quatre premiers matchs, Messi s’est forgé la réputation de marquer des coups francs d’embrayage. Après avoir marqué le vainqueur du match sur un coup franc à ses débuts, Messi a marqué le but égalisateur lors des huitièmes de finale de l’Inter Miami avec le FC Dallas en Coupe des ligues. C’était aussi son deuxième du match.

Lionel Messi marque DEUX BUTS DE PLUS pour l’Inter Miami CF contre le FC Dallas

11 août, Coupe des Ligues : vs Charlotte FC (1 but)

La séquence de matchs à plusieurs buts de Lionel Messi s’est terminée samedi, mais il a toujours marqué à chaque match, et l’Inter Miami n’a toujours pas perdu à l’ère Messi.

Lionel Messi marque UN AUTRE but pour l’Inter Miami contre le Charlotte FC

15 août, Coupe des Ligues : @ Union de Philadelphie

Le gardien de but de l’Union de Philadelphie, Andre Blake, aurait probablement pu faire plus pour sauver Lionel Messi, et la ligne arrière de l’Union aurait certainement pu lui répondre plus tôt, mais si l’on considère que Messi a rendu les défenses insensées au cours des deux dernières décennies, il est difficile de blâmer n’importe qui, vraiment.

Lionel Messi marque son neuvième but en six matches alors que l’Inter Miami bat Philadelphie en demi-finale de la Coupe de la Ligue

