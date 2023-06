Suivi des rumeurs de date limite d’échange de la MLB: les pirates pourraient échanger McCutchen, les Rangers intéressés

La date limite des échanges MLB 2023 est le 1er août, mais bien sûr, il y a déjà beaucoup de buzz dans le sport.

Voici les dernières rumeurs commerciales de la MLB.

26 JUIN

Pirates de Pittsburgh ouvert à la négociation Andrew McCutchen, Rangers du Texas intéressé

L’une des histoires de bien-être dans tout le baseball cette saison a été le retour d’Andrew McCutchen, MVP 2013 de la Ligue nationale avec les Pirates, à Pittsburgh. Non seulement McCutchen a été accueilli à nouveau comme un favori des fans après avoir déclaré qu’il voulait que ses jeunes enfants le voient jouer dans un uniforme qui signifiait tant pour lui, mais le voltigeur de 36 ans a connu une saison offensive renaissante avec un . 271/.394/.431 barre oblique. Mais les Pirates se sont évanouis après un démarrage à chaud et ne sont qu’à 35-42 et 5,5 matchs de la première place dans un NL Central faible.

Selon Jon Morosi de MLB Network, les luttes des Pirates font de McCutchen un candidat commercial « fascinant », l’équipe ayant la double motivation d’avoir un joueur qu’ils aiment sur un concurrent des World Series tout en recevant des perspectives de qualité en retour, avant de re- signer McCutchen à un autre contrat à court terme en agence libre cette intersaison à venir s’il veut continuer à jouer les années crépusculaires de sa carrière à Pittsburgh.

Les Rangers seraient apparus comme un candidat commercial possible pour McCutchen, car leur point de frappeur désigné a été un rare point faible dans l’offensive féroce du Texas. Les Rangers seraient également intéressés par un forfait comprenant McCutchen et un lanceur des Pirates, car ils cherchent avant tout à renforcer leur équipe de lanceurs.

7 JUIN

Rangers du Texas enclos de ciblage

Les Texas Rangers tenteront probablement de fortifier leur enclos avant la date limite des échanges, a déclaré jeudi Ken Rosenthal, initié de FOX Sports MLB, Ben Verlander, à l’hôte de Flippin ‘Bats.

« Ils ont investi une tonne d’argent ces deux dernières années dans leur club », a déclaré Rosenthal. « Ils veulent aller jusqu’au bout. Ils veulent maximiser, et l’enclos des releveurs est actuellement leur plus gros trou. »

Les Rangers sont entrés en jeu jeudi à 40-20, mais leur enclos des releveurs se situe à 4,56, soit la 24e sur 30 équipes de la MLB. Le Texas pourrait également chercher de l’aide pour démarrer après l’annonce que le lanceur partant Jacob deGrom subira une opération de Tommy John et manquera le reste de l’année et la majeure partie de 2024.

Chaussettes blanches, anges susceptible de rester pat, essayez de lutter

Les Angels de Los Angeles et les White Sox de Chicago avaient tous deux des plans pour se battre en 2023, mais jusqu’à présent, la saison ne s’est pas déroulée comme prévu. Les Angels (35-30) ont 6,5 matchs de retard sur les Rangers, leaders de la Ligue américaine de l’Ouest, tandis que les White Sox ont une fiche de 29-36 après un début de saison horrible, mais seulement 3,5 matchs derrière les Twins du Minnesota 32-32 en première place en la Centrale AL.

Rosenthal affirme que parce que les deux équipes ont mis tant de ressources pour essayer de se contenter cette saison, il est peu probable qu’elles s’écartent de cette approche et soient ouvertes à l’échange de leurs stars vétérans avant la date limite. Cela inclut Shohei Ohtani des Angels, malgré la conviction de Rosenthal qu’il n’y a « aucune chance » qu’Ohtani re-signe avec les Angels en agence libre cette prochaine intersaison.

Les anges perdront-ils Shohei Ohtani (大谷翔平) ?

6 JUIN

Royals de Kansas City Ouvert pour les affaires

Kansas City pourrait déplacer le receveur Salvador Perez et les releveurs Aroldis Chapman et Scott Barlow, L’athlétisme rapporté mardi.

Perez, sept fois All-Star, a passé toute sa carrière de 13 ans dans la MLB avec les Royals et est au milieu d’une saison très productive, arborant une ligne de frappeur de .282/.316/.512. Pendant ce temps, Chapman possède une MPM de 2,95, tandis que Barlow possède une MPM de 3,52. Chapman est un agent libre après cette saison, tandis que Barlow est sous le contrôle de l’équipe jusqu’en 2024 et Perez est potentiellement sous contrat jusqu’en 2026.

4 JUIN

Les géants achètent ?

Le président des Giants de San Francisco, Farhan Zaidi, a déclaré que l’équipe serait « agressive » dans la mise à niveau de la liste lors d’une apparition sur Radio réseau MLB. Les Giants sont entrés dans leur match de mardi soir contre les Rockies du Colorado à 29-30, bons pour la troisième place de la NL West.

1 JUIN

Pourrait Shane Biber être traité ?

Trois directeurs généraux ont dit ESPN qu’ils soupçonnent les Cleveland Guardians d’échanger Bieber, leur as. Cette réflexion vient des antécédents de la franchise en matière de commerce, puis de développement de lanceurs partants (ils ont échangé Trevor Bauer, Corey Kluber, Mike Clevinger et Carlos Carrasco et depuis développé Bieber, Triston McKenzie, Aaron Civale, Cal Quantrill et Logan Allen, entre autres pichets). Bieber, lauréat du Cy Young Award et double All-Star, possède une MPM de 3,72 cette saison et est un agent libre après 2024.

Lucas Giolito commerce prévu ?

Les White Sox de Chicago (26-35) devraient échanger Giolito, ESPN signalé. Le droitier, qui possède une MPM de 4,08, a connu des hauts et des bas au cours des deux dernières saisons après trois saisons consécutives de haut calibre de 2019 à 2021. Giolito est un agent libre après cette saison.

Jonathan Inde restant en place?

Les Reds de Cincinnati ne sont « pas pressés » de déplacer l’Inde, leur principal joueur de deuxième but pendant la majeure partie des trois dernières saisons, ESPN signalé. L’intérêt commercial et la spéculation viennent dans le contexte des Reds ayant plusieurs prospects de premier ordre sur le terrain; Matt McLain et maintenant Elly De La Cruz ont atteint les ligues majeures, avec Christian Encarnacion-Strand, Noelvi Marte, Cam Collier et Edwin Arroyo qui se frayent un chemin à travers le système des ligues mineures de Cincinnati.

