Suivi des récompenses All-NBA : équipes Rookie, Defensive et All-NBA

C’est la saison des récompenses en NBA.

Et bien que nous connaissions les gagnants des récompenses individuelles de cette saison, comme MVP et Rookie of the Year, les honneurs d’équipe commencent tout juste à arriver. Ceux-ci incluent All-Rookie, All-Defensive et les prestigieuses équipes All-NBA.

Suivez avec tous les lauréats ci-dessous.

ÉQUIPE PREMIÈRE ALL-ROOKIE

Benoît MathurinG, Pacers de l’Indiana

Mathurin a été un déclencheur clé de l’attaque de l’Indiana cette saison, jouant aux côtés de Tyrese Haliburton dans la zone arrière de l’équipe, et avec une moyenne de 16,7 points par match sur 43,4 % de tirs.

Keegan MurrayF, Rois de Sacramento

Aucune recrue de l’histoire de la NBA n’a fait plus de 3 points que Keegan Murray. Ses 206 coups sur 3 ont brisé le précédent record de 187 de Donovan Mitchell, et son coup efficace (41,1 %) en profondeur a aidé les Kings à décrocher leur première place en séries éliminatoires depuis 2006.

Jalen WilliamsF, Tonnerre d’Oklahoma City

Le Thunder a repêché une paire de tours avec le même prénom (orthographe différente) en 2022, mais c’est Jalen avec un « e » qui a gravé son nom sur l’équipe All-Rookie. Le produit de Santa Clara a affiché 14,1 points, 4,5 rebonds, 3,3 passes décisives et 1,4 interceptions par match sur 52,1% de tirs.

Paolo BancheroF, La magie d’Orlando

Il n’est pas surprenant que la recrue de l’année ait fait partie de la première équipe All-Rookie. L’attaquant de 6 pieds 10 pouces et 250 livres s’inscrit parfaitement dans le style de jeu de la NBA pour Orlando, complétant 20 points par match avec 6,9 rebonds. Il était également la seule sélection unanime.

Walker KeslerC, Jazz de l’Utah

Kessler a été un mastodonte défensif pour le Jazz toute la saison, tenant la peinture avec 2,3 blocs par match. Il était également fiable du côté offensif, obtenant 9,2 points par match sur 72% de tirs depuis le sol, aux côtés de 8,4 planches.

DEUXIÈME ÉQUIPE ALL-ROOKIE

Jaden IveyPG, Pistons de Détroit

Le garde de haut vol était louable à la place d’un Cade Cunningham blessé, totalisant 16,3 points et 5,2 passes décisives par match dans son rôle de titulaire.

Tari RaisonF, Houston Rockets

Les Rockets ont eu une flopée de jeunes joueurs impressionnants sur la scène cette saison, et la performance d’Eason était peut-être la plus inattendue. Il était stable en attaque, affichant 9,3 points et six rebonds par match, tout en gagnant la confiance de son entraîneur avec une défense solide.

Jabari Smith Jr.F, Rockets de Houston

Le choix n ° 3 du repêchage de l’an dernier a récolté en moyenne 12,8 points et 7,2 passes décisives par match en 79 départs.

Jérémy SochanF, San Antonio Spurs

Le jeu de Sochan était tout aussi coloré que ses cheveux, alors qu’il montait un barrage de dunks d’affiches à 11 points et 5,3 rebonds par match.

Jalen DürenC, Pistons de Détroit

Né le 18 novembre 2003, Duren, 19 ans, était le plus jeune joueur à participer à un concours NBA cette saison. Son jeu était cependant loin d’être inexpérimenté, avec une moyenne de 9,1 points et 8,9 rebonds par nuit. Il a tiré 64,8% du sol.

ÉQUIPE PREMIÈRE ENTIÈREMENT DÉFENSIVE

Vacances JrueG, Dollars de Milwaukee

Holiday a aidé les Bucks à atteindre la tête de série n ° 1 de la Conférence Est cette saison en partie grâce à son art défensif. Le garde a en moyenne 1,2 interceptions et 5,1 rebonds par match.

Alex CarusoG, Chicago Bulls

L’identité de Caruso en tant que perturbateur défensif est restée telle quelle cette saison, avec une moyenne de 1,5 interceptions par match tout en rebondissant dans et hors de la formation de départ de Chicago.

Jaren Jackson Jr.C, Grizzlies de Memphis

Jackson est devenu l’un des meilleurs joueurs de première ligne de la NBA, mis en avant par son talent d’élite pour refuser les tirs. Le grand homme a réalisé en moyenne les trois meilleurs blocs de la NBA par match en remportant le prix du joueur défensif de l’année de la ligue.

Evan MobleyC, Les Cavaliers de Cleveland

Mobley a commencé 79 matchs pour Cleveland, aidant l’équipe à terminer première pour les points cédés (106,9 points par match) tout en refusant 1,5 tirs par match.

Ruisseau LopezC, Milwaukee Bucks

Lopez a défendu la peinture à un niveau élevé pour les Bucks, tête de série, bloquant 2,5 tirs par match.

DEUXIÈME ÉQUIPE ENTIÈREMENT DÉFENSIVE

Derrick BlancG, Celtics de Boston

White était un défenseur grouillant et un partant principal dans une défense de Boston qui a terminé parmi les cinq premiers de la NBA en termes de points adverses (111,4), de pourcentage de buts sur le terrain (46,3%) et de pourcentage de tir à 3 points (34,5%) par match.

Dillon BrooksG, Memphis Grizzlies

Brooks s’est fait un nom sur la défensive, et il a maintenu cette réputation en route pour aider Memphis à revendiquer la tête de série n ° 2 de la Conférence Ouest.

OG AnunobyF, Raptors de Toronto

Anunoby est entré dans le cinq de départ de Toronto en tant que recrue principalement en raison de sa défense, et il continue d’être un tel joueur à cette extrémité du terrain. L’attaquant des Raptors a réalisé en moyenne 1,9 interceptions par match, le meilleur de la NBA.

Vert DraymondF, Guerriers de l’État d’or

Green a toujours fait un peu de tout, ce qu’il a continué à faire cette saison des deux côtés. Il a réalisé en moyenne un vol, près d’un bloc et 7,2 rebonds par match.

Bam AdebayoC, chaleur de Miami

Le polyvalent Adebayo a été une cheville ouvrière défensive pour le Heat cette saison, forçant les revirements et défendant la peinture. Il a en moyenne 1,2 interceptions et 0,8 blocs par match

