Suivi des médias sociaux de la Coupe du monde 2023: réaction alors que les États-Unis font match nul avec le Portugal, avancent à peine

Les États-Unis concluent mercredi leur phase de groupes de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 contre le Portugal à Eden Park à Auckland, en Nouvelle-Zélande (sur FOX et l’application FOX Sports), et nous vous avons couvert de quels médias sociaux dit à propos du match très important du Groupe E.

L’USWNT cherche à devenir la première équipe, masculine ou féminine, à remporter trois Coupes du monde consécutives.

Les États-Unis se qualifieront pour les huitièmes de finale avec une victoire ou un match nul mardi. Si les Américains perdent, ils seront complètement éliminés du tournoi. Vous pouvez trouver tous les scénarios sur la façon dont chaque équipe peut se qualifier pour les KO ici.

Partout aux États-Unis, les fans se lèvent tôt (ou veillent tard) pour assister à toute l’action. Restez à l’écoute pour toutes les meilleures réactions et célébrations des fans ici!

FINAL: États-Unis 0, Portugal 0

91′ : LE TIR DU PORTUGAL SORT DU POTEAU

83′ : L’USWNT toujours à la recherche du premier but

68′ : Légendes de l’USWNT, les fans semblent inquiets

61′ : Rapinoe dedans, la foule rugit

Le héros de la Coupe du monde 2019, Megan Rapinoe, a remplacé Sophia Smith en difficulté. L’icône de 38 ans de son dernier tournoi international peut-elle encore monter en puissance ?

51′ : Des alarmes à plus d’un titre

MI-TEMPS

Devrait Rose LaVelle ont été réservés ?

LaVelle manquera les huitièmes de finale (si les États-Unis vont aussi loin) après avoir reçu son deuxième carton jaune en autant de matchs, et l’appel est controversé parmi les fans de l’USWNT.

L’USWNT en difficulté

Les États-Unis sont sans but à la mi-temps contre le Portugal tandis que les Pays-Bas dominent le Vietnam 5-0 dans l’autre finale du Groupe E. L’USWNT a besoin d’une victoire ou d’un match nul pour avancer, et aucune de ces choses ne semble assurée pour le moment.

PREMIÈRE MOITIÉ

18′ : Alexis Lalas pèse sur un départ sans but

#StayUpWithUs à travers le pays !

AVANT-MATCH

Légende dans la maison !

Qui de mieux pour apporter un peu plus de chance à l’USWNT que l’icône Mia Hamm ?

L’USWNT a applaudi – en particulier les nouveaux ajouts à la gamme

Lynn Williams et Rose LaVelle entrent dans le onze de départ de l’entraîneur Vlatko Andonovski, et les fans américains semblent apprécier cette décision.

