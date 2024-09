Suivi des éliminatoires de la MLB 2024 : calendrier, tableau, scénarios de victoire

Alors que le dernier mois de la saison régulière 2024 de la MLB se déroule, quelques équipes se tournent déjà vers octobre.

Les champions de la division Centrale de la Ligue nationale, les Brewers de Milwaukee, ont décroché leur première place en séries éliminatoires de la saison, tandis que les Dodgers de Los Angeles et les Phillies de Philadelphie les ont rejoints dans les jours suivants. Dans la Ligue américaine, les Yankees de New York et les Guardians de Cleveland ont décroché leur place en séries éliminatoires, tandis que les Orioles de Baltimore et les Astros de Houston semblent assurés d’être qualifiés pour le mois d’octobre.

Au-delà des courses de division, il y a de nombreuses intrigues à surveiller alors que la saison régulière touche à sa fin.

Où en sont les affrontements actuels en séries éliminatoires ? À quels matchs faut-il prêter attention aujourd’hui ? Quelle sera la première équipe à décrocher une place en séries éliminatoires ? Et à quoi ressemble le calendrier des séries éliminatoires ? Nous avons tout ce que vous devez savoir alors que la saison régulière entre dans sa dernière ligne droite.

Qui est là ?

Brasseurs de Milwaukee

Les Brewers ont décroché leur première place en séries éliminatoires de la saison, en remportant la couronne de la NL Central pour la troisième fois en quatre saisons.

Yankees de New York

Les Yankees ont décroché une place en séries éliminatoires mercredi soir avec une victoire contre les Mariners de Seattle et détiennent une avance confortable dans la course à l’AL East.

Les gardiens de Cleveland

Les Guardians ont décroché une place en séries éliminatoires grâce à une victoire sur les Twins du Minnesota jeudi, suivie d’une conquête de la couronne de l’AL Central.

Dodgers de Los Angeles

Les Dodgers ont décroché une place en séries éliminatoires grâce à leur victoire écrasante de 20 à 4 sur les Marlins et se rapprochent du titre de la NL West.

Phillies de Philadelphie

Les Phillies ont décroché leur troisième place consécutive en séries éliminatoires grâce à une victoire contre les Mets vendredi soir. Avec une victoire contre les Cubs lundi, ils ont décroché leur premier titre de la NL Est depuis 2011.

Qui peut remporter le titre ensuite ?

Le chiffre magique des Orioles pour décrocher leur deuxième billet consécutif pour les séries éliminatoires est deux et le chiffre magique des Astros pour décrocher l’AL West est également deux.

Dans la Ligue nationale, le chiffre magique des Padres pour obtenir une place de wild-card est un.

Quels sont les matchs éliminatoires de la MLB en octobre à l’heure actuelle ?

Ligue américaine

Tour de wild-card : (6) Tigers contre (3) Astros, (5) Royals contre (4) Orioles

ALDS : Tigers/Astros contre (2) Guardians*, Royals/Orioles contre (1) Yankees*

Ligue nationale

Tour de wild-card : (6) D-backs contre (3) Brewers*, (5) Mets contre (4) Padres

Séries de ligues nationales : D-backs/Brewers contre (2) Dodgers*, Mets/Padres contre (1) Phillies*

* — Place en séries éliminatoires assurée

Bris d’égalité

Si Los Angeles et Philadelphie sont à égalité pour le meilleur bilan, les Phillies obtiendraient la première place en raison d’un meilleur bilan face aux Dodgers cette saison.

Les séries de saison en face-à-face détermineraient la tête de série de l’AL si Cleveland termine la saison à égalité avec le champion de l’AL East pour le meilleur bilan de la ligue : les Guardians contre les Orioles ; les Yankees contre les Guardians.

Si les Yankees, les Orioles et les Guardians terminent tous avec le même bilan, Baltimore obtiendrait la première place de l’AL en vertu du bilan intradivision parmi les trois équipes.

Si Baltimore et New York terminent à égalité entre deux équipes, les Orioles détiennent actuellement le bris d’égalité de la division Est de la Ligue américaine parce qu’ils mènent les Yankees, 6-4, dans la série de matchs en face à face (avec trois matchs restants).

Si Atlanta et New York font égalité, les Mets détiennent actuellement le bris d’égalité en vertu d’un meilleur bilan intradivision puisque les équipes sont à égalité 5-5 dans la série de saison en face-à-face (avec trois matchs restants).

Si le Minnesota et Détroit font match nul, les Twins détiendront le bris d’égalité car ils ont remporté la série face à face de la saison, 7-6.

Analyse de la course à la Ligue américaine

Les Yankees ont pris l’avantage sur les Orioles dans la bataille pour le titre de la division Est de la Ligue américaine. Après avoir passé une grande partie de la saison confortablement en tête de la division Centrale de la Ligue américaine, les Guardians tentent de devancer les Royals et les Twins pour le titre de division, tandis que les Astros se sont séparés des Mariners dans la course à la division Ouest de la Ligue américaine. Les Tigers de Détroit sont également entrés dans la course pour la dernière place en séries éliminatoires de la ligue.

Et que se passera-t-il lorsque ces équipes se qualifieront pour les playoffs ? Voici leurs chances à chaque tour :

Analyse de la course à la Ligue nationale

Quatre équipes se sont séparées en tête du classement de la Ligue nationale, les Braves d’Atlanta, les Mets de New York et les Diamondbacks de l’Arizona se battant pour les dernières places en séries éliminatoires. Les Brewers ont décroché la couronne de la division Centrale de la Ligue nationale et les Phillies semblent également en route vers un titre de division dans la division Est de la Ligue nationale. Les Dodgers ont pris l’avantage dans la course à la division Ouest de la Ligue nationale, et les Padres sont également très susceptibles de rejoindre Los Angeles en séries éliminatoires.

Et que se passera-t-il lorsque ces équipes se qualifieront pour les playoffs ? Voici leurs chances à chaque tour :

Jeu du jour

Vous cherchez quelque chose à regarder aujourd’hui ? Voici le match de baseball qui aura les plus grandes implications en séries éliminatoires :

Calendrier des playoffs

Séries de jokers

Meilleur des trois matchs, tous les matchs se dérouleront dans le stade de la meilleure tête de série

Match 1 : mardi 1er octobre

Match 2 : mercredi 2 octobre

Match 3 : jeudi 3 octobre*

Série de division

Le meilleur des cinq

ALDS

Match 1 : samedi 5 octobre

Match 2 : Lundi 7 octobre

Match 3 : mercredi 9 octobre

Match 4 : jeudi 10 octobre*

Match 5 : samedi 12 octobre*

NLDS

Match 1 : samedi 5 octobre

Match 2 : dimanche 6 octobre

Match 3 : mardi 8 octobre

Match 4 : mercredi 9 octobre*

Match 5 : vendredi 11 octobre*

Série de championnat de la ligue

Le meilleur des sept

Ligue américaine de hockey

Match 1 : Lundi 14 octobre

Match 2 : mardi 15 octobre

Match 3 : jeudi 17 octobre

Match 4 : vendredi 18 octobre

Match 5 : samedi 19 octobre*

Match 6 : Lundi 21 octobre*

Match 7 : mardi 22 octobre*

CLNS

Match 1 : dimanche 13 octobre

Match 2 : Lundi 14 octobre

Match 3 : mercredi 16 octobre

Match 4 : jeudi 17 octobre

Match 5 : vendredi 18 octobre*

Match 6 : dimanche 20 octobre*

Match 7 : Lundi 21 octobre*

Série mondiale

Le meilleur des sept

Match 1 : vendredi 25 octobre

Match 2 : samedi 26 octobre

Match 3 : Lundi 28 octobre

Match 4 : mardi 29 octobre

Match 5 : mercredi 30 octobre*

Match 6 : vendredi 1er novembre*

Match 7 : samedi 2 novembre*

Remarque : si les deux LCS se terminent avant le 19 octobre (ce qui signifie qu’aucune série ne dure plus de cinq matchs), les World Series débuteront le mardi 22 octobre.

* Si nécessaire