Le 21e siècle est souvent présenté comme le moment pour l’Inde de prendre le devant de la scène, avec sa population vaste, jeune et ambitieuse. Le monde attend de nous de nouvelles innovations, un optimisme grandissant et la prochaine vague de croissance. Mais le monde suit également les progrès de l’Inde dans une autre sphère. Alors que l’échéance imminente des objectifs de développement durable approche en 2030, peu d’endroits dans le monde présentent les obstacles existentiels flagrants au développement et à l’accès aux ressources comme le fait l’Inde, en particulier dans le domaine de l’approvisionnement en eau propre et de l’assainissement.

Avant même que l’objectif de développement durable de l’égalité d’accès à l’eau et à l’assainissement ne soit atteint, il est urgent de s’attaquer à la crise de l’eau qui sévit en Inde. Alors que le pays célèbre la Journée mondiale de l’eau, un événement mondial organisé par ONU-Eau, nous devons faire face à un héritage de mauvaise gestion des ressources qui a rendu le manque d’eau et les maladies endémiques dans certaines régions du pays. C’est une histoire confirmée par le fait qu’un enfant indien sur cinq meurt des suites d’une diarrhée sévère. En outre, 500 millions d’Indiens sont touchés par des sécheresses chaque année, et beaucoup doivent se réconcilier avec une vie de pénurie d’eau chronique.

Pour remédier à cette situation, nous avons besoin d’efforts institutionnalisés. Il a pris la forme du programme «Har Ghar Nal Yojana» du gouvernement central, qui a commencé par une dépense initiale de Rs. 5 555,38 crores pour fournir de l’eau potable à des millions de villageois. Il va de pair avec la campagne Swacch Bharat Abhiyan, qui a conduit à une frénésie de construction de toilettes qui a éliminé la défécation en plein air dans de vastes étendues du pays. L’élargissement de l’accès à l’eau potable renforcera les leçons tirées de la campagne d’assainissement et contribuera à diffuser de meilleures pratiques de traitement des déchets et de gestion de l’eau, en plus de démontrer la corrélation entre un meilleur accès à l’eau et à l’hygiène et le progrès économique.

Outre ces efforts organisés, un certain nombre de bénévoles et d’acteurs du changement à travers le pays démontrent un nouveau paradigme de développement éco-conscient, qui protège l’eau propre et favorise l’hygiène. Beaucoup d’entre eux seront facilités lors de la Journée mondiale de l’eau, et leurs idées et innovations pourraient inaugurer un cycle vertueux de citoyens autonomes et d’élaboration de politiques éclairées, qui nous mènera sur la voie de l’égalité d’accès à l’eau et à l’hygiène pour tous.

La Journée mondiale de l’eau du 22 mars marquera également une étape importante pour Mission Paani, une initiative historique de Network18 et Harpic India. C’est une chance pour chaque Indien de rejoindre le mouvement pour l’eau et l’hygiène et de faire une différence. Visitez Mission Paani pour en savoir plus.