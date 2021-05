Suivi des cas et des décès de coronavirus aux États-Unis

Le nombre de personnes diagnostiquées avec le COVID-19 augmente chaque jour aux États-Unis et dans le monde. Les chiffres sur cette page sont basés sur les dernières statistiques disponibles et sont probablement bien inférieurs au nombre réel de cas en raison des tests limités. Nous savons qu’au moins 30 millions de personnes ont contracté le COVID-19 aux États-Unis et plus de 500 000 sont décédées. Voici la situation telle qu’elle se présente:

Le nombre de personnes diagnostiquées chaque jour avec le COVID-19 a plafonné après avoir atteint un sommet à la fin avril, puis a de nouveau atteint un sommet à la fin juillet. Cet hiver a vu le plus grand nombre de cas signalés à ce jour, avec une augmentation des décès également.

Nouveaux décès et cas confirmés de COVID-19 par jour

Au début de 2020, New York comptait le plus grand nombre de cas cumulés. Mais en été, la propagation de la maladie a ralenti là-bas tandis que la transmission augmentait dans d’autres États. Au cours de l’hiver, le nombre de cas s’est accéléré dans presque tous les États. Basculez la carte ci-dessous entre les totaux cumulés et les données des sept derniers jours pour obtenir une image de l’endroit où le virus se propage.

Chaque État a connu des flambées de nouveaux cas à différents moments au cours de la pandémie. Voici les états où le nombre de cas a augmenté le plus rapidement au cours des sept derniers jours par rapport à la semaine précédente:

Chaque État a déclaré l’épidémie de coronavirus une urgence de santé publique et de nombreux États ont mis en œuvre des restrictions sur les voyages, les affaires et les rassemblements publics. La plupart des États ont commencé à assouplir ou à lever ces restrictions au cours de l’été, malgré le fait que les tendances des cas étaient à la hausse dans de nombreux endroits. Lorsque les cas ont recommencé à augmenter plus rapidement en hiver, certains États remettent en œuvre les mesures précédentes.

Réouverture du coronavirus: Voir les tendances des cas, le statut de réouverture et la mobilité par État

Les États-Unis sont devenus l’épicentre de la pandémie mondiale au printemps 2020, lorsque les totaux de cas ont éclipsé ceux d’autres pays connaissant de grandes flambées, et ont continué à voir plus de nouveaux cas par jour que presque n’importe quel autre pays.

Comment la trajectoire des cas de coronavirus aux États-Unis se compare-t-elle à celle d’autres pays

Afficher les données sur les nouveaux coronavirus par état

Vous pouvez rechercher les derniers totaux pour tous les États ci-dessous. Assurez-vous de revenir chaque jour pour voir les dernières nouvelles.

Cas de coronavirus aux États-Unis par État

Une note sur les données:

Il est important de comprendre que les chiffres rapportés par les agences et les responsables ne brossent pas un tableau complet de la pandémie. De nombreuses personnes atteintes du COVID-19 – et personne ne sait combien – ne sont pas dénombrées par les autorités médicales. Étant donné que le COVID-19 peut présenter des symptômes bénins, voire aucun, de nombreuses personnes atteintes de la maladie ne savent pas qu’elles en sont atteintes. D’autres peuvent présenter des symptômes, mais ne peuvent pas accéder aux tests à proximité. Enfin, les gouvernements locaux et d’autres organisations comptent et mettent à jour les données de cas différemment, ce qui signifie que différentes sources d’information peuvent montrer différents nombres de cas.

Parfois, les sources de données ou les formats changent de manière inattendue, ce qui entraîne des inexactitudes temporaires dans les données au niveau du comté. Nous corrigeons ces problèmes dès que possible. Cependant, si vous constatez un problème, faites-le nous savoir à coronavirusdata@usatoday.com.

