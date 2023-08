Suivi des blessures en Premier League : les problèmes de condition physique de chaque club sont surveillés – De Bruyne exclu pendant des mois, Nkunku subit une intervention chirurgicale et la saison de Mings est incertaine

La saison de Premier League 2023/24 est en cours et le week-end d’ouverture a fourni sa juste part de drame.

Cependant, il y a aussi eu beaucoup de blessés alors que le rythme implacable de l’élite commence déjà à faire des ravages.

8 Il y a déjà plusieurs joueurs de haut niveau blessés et la saison ne fait que commencer

8 Kevin De Bruyne, Christopher Nkunku et Tyrone Mings font tous maintenant face à un long sort sur la touche

Les footballeurs de Premier League sont parmi les athlètes les plus en forme au monde, mais ils sont sensibles à des problèmes qui peuvent les empêcher de jouer pendant des semaines ou des mois.

Et peu importe où vous vous trouvez dans le tableau, des blessures vont se produire, et talkSPORT.com vous tiendra au courant des blessures des 20 clubs de Premier League et de la durée probable de l’absence de chaque joueur.

Arsenal

Gabriel Jésus [knee injury] 2-3 semaines

Mohamed Elneny [knee surgery] inconnu

Oleksandre Zintchenko [match fitness] moins d’une semaine

Jurrien Bois [serious knee problem] inconnu

Aston Villa

Jacob Ramsay [metatarsal fracture] 5 semaines

Alexandre Moreno [hamstring surgery] 2 semaines

Emi Buendia [ACL] inconnu

Léandre Dendoncker [muscle problem] inconnu

Bertrand Traoré [muscle issue] inconnu

Jhon Duran [knock] 1-2 semaines

Tyrone Ming [significant knee injury] inconnu

8 La saison de Buendia est peut-être déjà terminée Crédit : Getty

Bornemouth

Ryan Frederick [calf problem] inconnu

Marcus Tavernier [knock] 1 semaine

Lloyd Kelly [knock] inconnu

Alex Scott [knee injury] 8 semaines

Adam Smith [muscle issue] 2 semaines

Brentford

Franck Onyeka [knock] moins d’une semaine

Ben Mee [knock] moins d’une semaine

Mathias Jensen [thigh problem] inconnu

Brighton

Jakub Moder [knee injury] inconnu

Adam Webster [unknown] moins d’une semaine

Adam Lallana [unknown] inconnu

8 Moises Caicedo a raté le premier match de Brighton contre Luton, mais il est en pleine forme alors qu’il se rapproche d’un déménagement à Chelsea Crédit : Getty

Burnley

Michel Obafemi [hamstring tear] 8 semaines

Chelsea

Benoît Badiashile [hamstring issue] 3 semaines

Christophe Nkunku [knee injury] 16 semaines

Wesley Fofana [ACL reconstruction] inconnu

Armando Broja [ACL injury] inconnu

Trevoh Chalobah [knock] 1 semaine

Reece James [match fitness] moins d’une semaine

8 La saison de Fofana est incertaine Crédit : Getty

Palais de cristal

Michel Olise [hamstring tear] 5 semaines

Will Hughes [twisted knee] inconnu

Matheus Franca [lower back problem] inconnu

Everton

Seamus Coleman [knee surgery] inconnu

Dwight Mc Neil [ankle ligament injury] 3-4 semaines

Dele Alli [groin] inconnu

Jack Harrisson [hip issue] 5-6 semaines

Dominic Calvert-Lewin [match fitness] moins d’une semaine

8 Calvert-Lewin devrait bientôt être en forme Crédit : Getty

Fulham

João Palhinha [dislocated shoulder] inconnu

Tom Cairney [hamstring issue] inconnu

Liverpool

Thiago Alcántara [hip issue] 1 semaine

Stefan Bajcetic [abductor problem] 1 semaine

Ville de Luton

Reece Burke [knock] 3 semaines

Gabriel Osho [knee issue] 2 semaines

Jordan Clark [ankle injury] 2-3 semaines

Dan Pott [foot problem] 2-3 semaines

Ross Barkley [match fitness] moins d’une semaine

Ville de Man

Kévin De Bruyne [hamstring issue] Jusqu’à 4 mois

Rubén Dias [concussion] moins d’une semaine

Pierres John [abductor problem] inconnu

Manchester United

Tyrell Malacia [knee issue] inconnu

Amad Diallo [knee injury] inconnu

Kobbie Mainoo [ankle issue] 12 semaines

Rasmus Hojlund [back problem] inconnu

Tom Heaton [unknown] inconnu

Dean Henderson [thigh problem] 2-3 semaines

8 Hojlund pourrait être absent beaucoup plus longtemps que prévu Crédit : AFP

Newcastle

Joe Willock [hamstring pull] 6 semaines

Émile Krafth [ACL recovery] inconnu

Javier Manquillo [groin problem] inconnu

Forêt de Nottingham

Giulian Biancone [ACL recovery] inconnu

Wayne Hennessy [knee surgery] 4 semaines

Felipe [knee issue] inconnu

Royaume-Uni de Sheffield

Oli McBurnie [bruised foot] moins d’une semaine

Jayden Bogle [knee problem] 1-2 semaines

Ismaïla Coulibaly [knee issue] 5 semaines

Daniel Jebbison [groin tweak] moins d’une semaine

Jean Fleck [leg fracture] inconnu

Rhian Brewster [hamstring injury] inconnu

Rhys Norrington Davies [thigh issue] inconnu

Tottenham

Rodrigo Bentancur [ACL recovery] 7 semaines

Ryan Sessegnon [hamstring surgery] inconnu

Bryan Gil [groin surgery] inconnu

Alfie Whiteman [ankle surgery] inconnu

Christian Romero [concussion] 1 semaine

8 Romero a marqué contre Brentford puis est immédiatement sorti avec une commotion cérébrale Crédit : Getty

West Ham

Aucun

loups

Matheus Cunha [knock] moins d’une semaine