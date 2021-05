Suivi des articles, des appareils et plus

L’application Find My d’Apple est un élément essentiel de l’expérience iOS depuis des années, ayant commencé sa vie sous le nom de Find My iPhone en 2010.

Alors que l’application était initialement limitée à la recherche d’appareils Apple perdus, l’idée a évolué, avec Apple fusionnant Find My iPhone et son application partenaire Find My Friends en une seule application Find My avec la sortie d’iOS 13, permettant de suivre votre Apple appareils, amis et famille, et plus récemment, éléments, d’un seul endroit.

Bien que l’idée de suivre la position d’une personne puisse être décourageante, il convient de souligner que le partage de position Localiser est un service opt-in – vous ne pouvez pas simplement sélectionner quelqu’un parmi vos contacts et accéder à leurs données de localisation. Ce serait une invasion massive de la vie privée.

Au lieu de cela, les amis et la famille peuvent décider de partager leur emplacement avec vous pour une durée limitée – idéal si vous rencontrez un ami dans une grande région – ou indéfiniment.

Que vous suiviez des appareils, des articles ou des personnes Apple à l’aide de l’application Find My d’Apple, nous avons tout ce que vous devez savoir ici.

Sur quels appareils l’application Find My est-elle disponible?

En tant que service Apple, il n’est pas surprenant que Find My soit exclusif aux appareils Apple – les utilisateurs d’Android devront chercher ailleurs.

La bonne nouvelle est que, comme l’application Find My a été lancée avec iOS 13, de nombreux iPhones et iPads ont accès à l’application. Les utilisateurs de Mac ont dû attendre un peu plus longtemps, mais cela est finalement venu avec la sortie de macOS Big Sur.

Juste pour clarifier, l’application Find My est disponible au téléchargement sur:

Tous les iPhones exécutant iOS 13 ou version ultérieure

Tous les iPad exécutant iPadOS 13.1 ou version ultérieure

Tous les Mac exécutant macOS Big Sur

Il existe également une application Web disponible via icloud.com pour les utilisateurs existants sur PC ou Mac, pratique si l’appareil iOS que vous utilisez habituellement pour accéder à l’application est perdu ou volé.

Localisation des appareils sur Find My

Commençons par approfondir un peu la localisation des appareils Apple sur l’application Find My – après tout, c’était le fondement de l’expérience de l’application Find My iPhone lors de sa sortie en 2010.

Ouvrez simplement l’application Localiser et appuyez sur l’onglet Appareils en bas pour afficher une liste de tous vos produits Apple. Tout appareil que vous avez configuré, lié à votre compte iCloud et activé la fonction de suivi Localiser doit être répertorié dans l’application. Si le partage familial est activé, tous les appareils de votre famille seront également répertoriés.







Vos appareils sont affichés sous forme de liste, mais leurs emplacements sont également représentés sur une carte sous forme d’icônes, et vous pouvez zoomer pour avoir une meilleure idée de l’endroit où vous avez peut-être laissé ces AirPods embêtants que vous avez été. à la recherche de.

Vous pouvez également appuyer sur un appareil particulier pour accéder à des fonctionnalités avancées, y compris les options de lecture d’un son pour aider à localiser un appareil à proximité, et la possibilité d’obtenir un itinéraire vers son emplacement via Apple Maps s’il est plus éloigné. S’il est marqué comme hors ligne, vous pouvez également définir une notification pour le moment où il se reconnecte.

Si vous pensez qu’il pourrait vraiment disparaître, vous pouvez marquer l’appareil comme perdu. Cela désactivera Apple Pay et affichera les informations de contact (et un message personnalisé) sur l’écran de verrouillage pour inviter quiconque le trouve à vous contacter. Si vous craignez que les données de l’appareil tombent entre de mauvaises mains, vous pouvez également passer au nucléaire et effacer l’appareil à distance en appuyant sur Effacer cet appareil.

Recherche d’amis et de membres de la famille sur Find My

Peu de temps après l’arrivée de la possibilité de suivre vos propres appareils, Apple a également introduit la possibilité de localiser les amis et la famille qui ont partagé leurs données de localisation avec vous via l’onglet Personnes de l’application Find My.

Comme lors de la recherche d’appareils Apple, tous vos amis et votre famille sont répertoriés et affichés sur une carte.







Appuyez sur une personne en particulier pour la contacter ou obtenir un itinéraire vers sa position actuelle dans Apple Maps – mais soyez averti, sa position ne sera pas mise à jour dans Apple Maps si elle part pendant que vous vous y rendez. Vous pouvez définir des notifications pour éviter cela, vous permettant de savoir quand ils quittent leur position actuelle ou quand ils arrivent à un endroit particulier – parfait pour garder un œil sur les enfants.

Vous pouvez également utiliser le menu pour nommer les emplacements fréquents, ce qui permet de voir plus facilement où se trouvent vos amis et votre famille en un coup d’œil, et vous pouvez également arrêter de partager votre position avec le contact si vous souhaitez passer en mode navigation privée.

Localisation des éléments sur Find My

L’ajout le plus récent à l’application Find My est la possibilité de suivre les éléments à l’aide du réseau Find My d’Apple de plus d’un milliard d’iPhone et d’iPad dans le monde, et cela fonctionne de la même manière que les trackers Bluetooth de Tile, en utilisant Bluetooth Low-Energy pour communiquer de manière anonyme avec le réseau à portée d’un appareil compatible.







Apple a son propre tracker Bluetooth, l’AirTag, qui peut être attaché à des éléments tels que des clés et des portefeuilles, mais vous avez également une sélection d’articles tiers, notamment des écouteurs Belkin, des étiquettes Chipolo et un vélo électrique VanMoof, et la sélection sera probablement se développer avec le temps.

Comme d’autres fonctionnalités, vous pouvez obtenir un aperçu de vos gadgets suivis dans l’onglet Éléments de l’application Localiser, et vous pouvez également les voir sur une superposition de carte. Il fonctionne de la même manière que la recherche d’appareils Apple, vous permettant d’activer un carillon pour vous aider à localiser le gadget à proximité, et vous pouvez définir des notifications s’il se déplace également de son emplacement actuel.

Si vous utilisez un AirTag avec un iPhone 11 ou version ultérieure, vous pourrez également utiliser la localisation de précision basée sur UWB d’Apple pour vous guider vers l’emplacement exact du traqueur à moins de 40 pieds.

Contenu connexe