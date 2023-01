Suivi des agences libres de la MLB 2022-23 : signatures, meilleurs joueurs encore disponibles

La saison des Hot Stove bat son plein !

Plusieurs équipes ont fait sensation dans l’agence libre MLB, et nous avons rassemblé les organisations qui ont fait les plus grosses vagues jusqu’à présent.

Voici un aperçu des mouvements notables qui ont été effectués, ainsi que des meilleurs joueurs encore disponibles :

ORIOLES DE BALTIMORE

Adam Frazier2B

Statistiques 2022 : .238/.301/.311, trois circuits, 42 points produits

Termes rapportés : Un an, 8 millions de dollars

Équipe précédente : Marins de Seattle

Kyle GibsonRHP

Statistiques 2022 : 167 2/3 manches lancées, record de 10-8, 5,05 ERA, 144 retraits au bâton, 1,33 WHIP

Termes rapportés : Un an, 10 millions de dollars

Équipe précédente : Phillies de Philadelphie

RED SOX DE BOSTON

Masataka YoshidaDE

Statistiques 2022 : .336/.449/.559, 21 circuits, 88 points produits

Termes rapportés : Cinq ans, 90 millions de dollars

Équipe précédente : Orix Buffaloes (Baseball professionnel nippon – Japon)

Kenley JansenRHP

Statistiques 2022 : 64 manches lancées, 41 arrêts en 48 occasions, 3,38 ERA, 85 retraits au bâton, 1,05 WHIP

Termes rapportés : Deux ans, 32 millions de dollars

Équipe précédente : Braves d’Atlanta

Justin TurnerSI

statistiques 2022: .278/.350/.438. 13 circuits, 81 points produits en 532 présences au bâton

Termes rapportés : Deux ans, 22 millions de dollars

Équipe précédente : Dodgers de Los Angeles

Chris MartinRHP

Statistiques 2022 : 56 manches lancées, 3,05 ERA, 74 retraits au bâton, 0,98 WHIP

Termes rapportés : Deux ans, 17,5 millions de dollars

Équipe précédente : Dodgers de Los Angeles

Corey KluberRHP

Statistiques 2022 : 164 manches lancées, record de 10-10, 4,34 ERA, 139 retraits au bâton, 1,21 WHIP

Termes rapportés : Un an, 10 millions de dollars

Équipe précédente : Raies de Tampa Bay

CHICAGO CUBS

Trey ManciniDH

Statistiques 2022 : .239 AVG, 18 circuits, 63 points produits

Termes rapportés : Deux ans, 14 millions de dollars

Équipe précédente : Astros de Houston

Dansby SwansonSS

Statistiques 2022 : .277/.329/.447, 25 circuits, 96 points produits

Termes rapportés : Sept ans, 177 millions de dollars

Équipe précédente : Braves d’Atlanta

Jameson TaillonRHP

Statistiques 2022 : 177 1/3 de manches lancées, record de 14-5, 3,91 ERA, 151 retraits au bâton, 1,12 WHIP

Termes rapportés : Quatre ans, 68 millions de dollars

Équipe précédente : Yankees de New York

CHICAGO WHITE SOX

Mike ClevingerRHP

Statistiques 2022 : 114 1/3 de manches lancées, fiche de 7-7, 1,31 ERA, 118 retraits au bâton, 1,19 WHIP

Termes rapportés : Un an, 8 millions de dollars

Équipe précédente : Padres de San Diego

André BenintendiDE

Statistiques 2022 : .304/.373/.399, cinq circuits, 51 points produits

Termes rapportés : Cinq ans, 75 millions de dollars

Équipe précédente : Yankees de New York

GARDIENS DE CLEVELAND

Josh Bell1B

Statistiques 2022 : .266/.362/.422, 17 circuits, 71 points produits

Termes rapportés : Deux ans, 33 millions de dollars

Équipe précédente : Padres de San Diego

TIGRES DE DÉTROIT

Matt BoydLHP

Statistiques 2022 : 13 1/3 manches lancées, 1,35 ERA, 13 retraits au bâton, 0,97 WHIP

Termes rapportés : Un an, 10 millions de dollars

Équipe précédente : Marins de Seattle

HOUSTON ASTRO

José Abreu1B

Statistiques 2022 : .304/.378/.824, 15 circuits, 75 points produits

Termes rapportés : Trois ans, 58,5 millions de dollars

Équipe précédente : White Sox de Chicago

Raphaël MonteroRHP

Statistiques 2022 : 68 1/3 de manches lancées, fiche de 5-2, 14 arrêts en 16 occasions, 2,37 ERA, 73 retraits au bâton, 1,02 WHIP

Termes rapportés : Trois ans, 34,5 millions de dollars

Michel BrantleyOF/DH

Statistiques 2022 : .288/.370/.416, cinq circuits, 26 points produits

Termes rapportés : Un an, 12 millions de dollars

ROYAUX DE KANSAS CITY

Aroldis ChapmanLHP

Statistiques 2022 : 36 1/3 de manches lancées, 4,46 ERA, 1,43 WHIP, record de 4-4, neuf arrêts

Termes rapportés : Un an, 3,75 millions de dollars

Équipe précédente : Yankees de New York

ANGES DE LOS ANGELES

Brandon DrryINF

Statistiques 2022 : .263/.320/.492, 28 circuits, 87 points produits

Termes rapportés : Deux ans, 17 millions de dollars

Équipe précédente : Padres de San Diego

Tyler AndersonLHP

Statistiques 2022 : 178 2/3 manches lancées, record de 15-5, 2,57 ERA, 138 retraits au bâton, 1,00 WHIP

Termes rapportés : Trois ans, 39 millions de dollars

Équipe précédente : Dodgers de Los Angeles

DODGERS DE LOS ANGELES

Clayton KershawLHP

Statistiques 2022 : 126 1/3 de manches lancées, fiche de 12-3, 2,28 ERA, 137 retraits au bâton, 0,94 WHIP

Termes rapportés : Un an, 20 millions de dollars

Noé SyndergaardRHP

Statistiques 2022 : 134 2/3 manches lancées, record de 10-10, 3,94 ERA, 95 retraits au bâton, 1,25 WHIP

Termes rapportés : Un an, 13 millions de dollars

Équipe précédente : Phillies de Philadelphie

JD MartinezDH

Statistiques 2022 : .274/.341/.448, 16 circuits, 62 points produits

Termes rapportés : Un ans, 10 millions de dollars

Équipe précédente : Boston Red Sox

Shelby MillerRHP

Statistiques 2022 : 7 manches lancées, fiche de 0-1, 6,43 ERA, 14 retraits au bâton, 1,28 WHIP

Termes rapportés : Un an, 1,5 million de dollars

Équipe précédente : Géants de San Francisco

MARLINS DE MIAMI

Jean Ségura2B

Statistiques 2022 : .277/.336/.387, 10 circuits, 33 points produits

Termes rapportés : Deux ans, 17 millions de dollars

Équipe précédente : Phillies de Philadelphie

JUMEAUX DU MINNESOTA

Christian VazquezC

Statistiques 2022 : .250/.278/.308, un coup de circuit, 10 points produits

Termes rapportés : Trois ans, 30 millions de dollars

Équipe précédente : Astros de Houston

Joey GalloDE

Statistiques 2022 : .160/.280/.357, 19 circuits, 47 points produits

Termes rapportés : Un an, 11 millions de dollars

Équipe précédente : Dodgers de Los Angeles

METS DE NEW YORK

Jeff Mc Neil2B

Statistiques 2022 : .326/.382/.454, neuf circuits, 62 points produits

Termes rapportés : Quatre ans, 50 millions de dollars

Carlos CorréaSS

Statistiques 2022 : .291/.366/.467, 22 circuits, 64 points produits

Termes rapportés : 12 ans, 315 millions de dollars

Équipe précédente : Jumeaux du Minnesota

Kodaï SengaRHP

Statistiques 2022 : 148 manches lancées, record de 11-6, 1,89 ERA, 159 retraits au bâton, 1,04 WHIP

Termes rapportés : Cinq ans, 75 millions de dollars

Équipe précédente : Fukuoka SoftBank Hawks (NPB — Japon)

Brandon NimmoDE

Statistiques 2022 : .274/.367/.433, 16 circuits, 64 points produits

Termes rapportés : 8 ans, 162 millions de dollars

Justin VerlanderRHP

Statistiques 2022 : 175 manches lancées, record de 18-4, 1,75 ERA, 185 retraits au bâton, 0,82 WHIP

Termes rapportés : Deux ans, 86,6 millions de dollars

Équipe précédente : Astros de Houston

José QuintanaLHP

Statistiques 2022 : 165 2/3 manches lancées, record de 6-7, 2,93 ERA, 137 retraits au bâton, 1,21 WHIP

Termes rapportés : Deux ans, 26 millions de dollars

Équipe précédente : Saint Louis Cardinaux

Edwin DiazRHP

Statistiques 2022 : 62 manches lancées, 32 arrêts en 35 occasions, 1,31 ERA, 118 retraits au bâton, 0,83 WHIP

Termes rapportés : Cinq ans, 102 millions de dollars

YANKEES DE NEW YORK

Juge AaronDE

Statistiques 2022 : .311/.425/.686, 62 circuits, 131 points produits

Termes rapportés : Neuf ans, 360 millions de dollars

Carlos Rodon LHP

Statistiques 2022 : 178 manches lancées, record de 14-8, 2,88 ERA, 237 retraits au bâton, 1,02 WHIP

Termes rapportés : Six ans, 162 millions de dollars

Équipe précédente : Géants de San Francisco

Anthony Rizo1B

Statistiques 2022 : .224/.338/.480, 32 circuits, 75 points produits

Termes rapportés : Deux ans, 40 millions de dollars

PHILLIES DE PHILADELPHIE

Trea TurnerSS

Statistiques 2022 : .298/.343/.466, 21 circuits, 100 points produits

Termes rapportés : 11 ans, 300 millions de dollars

Équipe précédente : Dodgers de Los Angeles

Marcheur de TaijuanRHP

Statistiques 2022 : 157 1/3 de manches lancées, record de 12-5, 3,49 ERA, 132 retraits au bâton, 1,19 WHIP

Termes rapportés : Quatre ans, 72 millions de dollars

Équipe précédente : Mets de New York

Matt StrahmLHP

Statistiques 2022 : 44 2/3 manches lancées, 3,83 ERA, 52 retraits au bâton, 1,23 WHIP

Termes rapportés : Deux ans

Équipe précédente : Boston Red Sox

Craig KimbrelRHP

Statistiques 2022 : 60 manches lancées, 22 arrêts en 27 occasions, 3,73 ERA, 72 retraits au bâton, 1,317 WHIP

Termes rapportés : Un an, 10 millions de dollars

Équipe précédente : Dodgers de Los Angeles

PIRATES DE PITTSBURGH

Carlos Santana1B/DH

Statistiques 2022 : .202/.316/.376, 19 circuits, 60 points produits

Termes rapportés : Un an, 6,7 millions de dollars

Équipe précédente : Marins de Seattle

SAN DIEGO PADRES

Seth LugoRHP

Statistiques 2022 : 65 manches lancées, fiche de 3-2, 3,60 ERA, 69 retraits au bâton, 1,17 WHIP

Termes rapportés : Deux ans, 15 millions de dollars avec un opt-out après 2023

Équipe précédente : Mets de New York

Xander BogaertsSS

Statistiques 2022 : .307.377/.456, 15 circuits, 73 points produits

Termes rapportés : 11 ans, 280 millions de dollars

Équipe précédente : Boston Red Sox

Robert SuárezRHP

Statistiques 2022 : 47 2/3 manches lancées, fiche de 5-1, 2,27 ERA, 61 retraits au bâton, 1,04 WHIP

Termes rapportés : Cinq ans, 46 millions de dollars

GÉANTS DE SAN FRANCISCO

Michel ConfortoDE

Statistiques 2022 : N’a pas joué en raison d’une blessure à l’épaule

Termes rapportés : Deux ans, 36 millions de dollars

Équipe précédente : Mets de New York

Taylor RogersLHP

Statistiques 2022 : 64 1/3 de manches lancées, fiche de 4-8, 31 arrêts en 41 occasions, 4,76 ERA, 84 retraits au bâton, 1,181 WHIP

Termes rapportés : Trois ans, 33 millions de dollars

Équipe précédente : Brasseurs de Milwaukee

Ross StriplinRHP

Statistiques 2022 : 134 1/3 de manches lancées, record de 10-4, 3,01 ERA, 111 retraits au bâton, 1,02 WHIP

Termes rapportés : Deux ans, 25 millions de dollars

Équipe précédente : Blue Jays de Toronto

Sean ManéeLHP

Statistiques 2022 : 158 manches lancées, record de 8-9, 4,96 ERA, 156 retraits au bâton, 1,29 WHIP

Termes rapportés : Deux ans, 25 millions de dollars

Équipe précédente : Padres de San Diego

Mitch HanigerRF

Statistiques 2022 : .246/.308/.429, 11 circuits, 34 points produits

Termes rapportés : Trois ans, 43,5 millions de dollars

Équipe précédente : Marins de Seattle

Joc PedersonOF/DH

Statistiques 2022 : .274/.353/.521, 23 circuits, 70 points produits

Termes rapportés : Un an, 19,5 millions de dollars

MARINS DE SEATTLE

Tommy La StellaSI

Statistiques 2022 : .239 AVG, deux circuits, 14 points produits

Termes rapportés : Un ans

Équipe précédente : Géants de San Francisco

ST. CARDINAUX LOUIS

Willson ContrerasC

Statistiques 2022 : .243/.349/.466, 22 circuits, 55 points produits

Termes rapportés : Cinq ans, 87,5 millions de dollars

Équipe précédente : Cubs de Chicago

RAIES DE LA BAIE DE TAMPA

Zach EflinRHP

Statistiques 2022 : 75 2/3 manches lancées, record de 3-5, 4,04 ERA, 65 retraits au bâton, 1,12 WHIP

Termes rapportés : Trois ans, 40 millions de dollars

Équipe précédente : Phillies de Philadelphie

RANGERS DU TEXAS

Jacob de GromRHP

Statistiques 2022 : 64 1/3 manches lancées, fiche de 5-4, 3,08 ERA, 102 retraits au bâton, 0,74 WHIP

Termes rapportés : 5 ans, 185 millions de dollars

Équipe précédente : Mets de New York

Martin PerezLHP

Statistiques 2022 : 196 1/3 de manches lancées, record de 12-8, 2,89 ERA, 169 retraits au bâton, 1,25 WHIP

Termes: Un an, 19,65 millions de dollars

Andrew HeaneLHP

Statistiques 2022 : 72 2/3 manches lancées, record de 4-4, 3,10 ERA, 110 retraits au bâton, 1,08 WHIP

Termes rapportés : Deux ans, 25 millions de dollars

Équipe précédente : Dodgers de Los Angeles

Nathan EovaldiRHP

statistiques 2022: 109 1/3 de manches lancées, fiche de 6-3, 3,87 ERA, 103 retraits au bâton, 1,23 WHIP

Termes rapportés : Deux ans, 34 millions de dollars

Équipe précédente : Boston Red Sox

GEAIS BLEUS DE TORONTO

Chris BassitRHP

Statistiques 2022 : 181 manches lancées, record de 15-9, 3,42 ERA, 1,15 WHIP

Termes rapportés : Trois ans, 63 millions de dollars

Équipe précédente : Mets de New York

RESSORTISSANTS DE WASHINGTON

Trevor WilliamsRHP

Statistiques 2022 : 89 2/3 manches lancées, record de 4-5, 3,88 ERA, 84 retraits au bâton, 1,22 WHIP

Termes rapportés : Deux ans, 13 millions de dollars

Équipe précédente : Mets de New York

Pichets : (Voir le classement des 20 premiers)

Placer les joueurs : Jurickson Profar, ceinture de Brandon. (Voir le classement des 20 premiers)

En savoir plus sur l’agence libre MLB :

