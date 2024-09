Suivi des actions des éliminatoires du football universitaire : alors que le Michigan chute, le nouveau venu du Big Ten, l’USC, monte

À peine deux semaines après le début de la saison, le chaos ne manque pas dans la course aux éliminatoires du football universitaire.

Florida State a échoué lors des semaines 0 et 1, semblant déjà se mettre hors course pour les éliminatoires à 12 équipes. Lors de la semaine 2, Notre Dame a perdu contre Northern Illinois à domicile alors qu’elle était favorite avec 28,5 points d’avance, juste au moment où sa voie vers les éliminatoires semblait toute tracée après une victoire à l’extérieur contre Texas A&M.

L’avantage des séries éliminatoires élargies, c’est qu’une défaite en début de saison ne compromet pas les espoirs d’une équipe de participer aux séries. Bien sûr, ce sera une bataille difficile, mais dans le format à quatre équipes, une défaite en début de saison pourrait nuire beaucoup plus aux chances d’une équipe. Maintenant, nous allons voir la valeur des équipes baisser et augmenter tout au long de la saison. Et ce sera un chemin semé d’embûches de semaine en semaine.

Chaque mardi, je jetterai un œil aux équipes qui ont une tendance à la hausse ou à la baisse dans mon modèle de projections des éliminatoires du football universitaire. La saison est longue, donc la plupart des équipes se retrouveront probablement des deux côtés dans cet espace, d’autant plus que les chances d’une équipe de se qualifier pour les éliminatoires dépendent également des résultats des autres équipes.

Les cotes de Florida State ont chuté de 54 % en pré-saison à 1 % après la semaine 1 en raison de ses défaites contre Georgia Tech et Boston College. Voici les équipes que nous surveillerons après la semaine 2 :

Stocker

Des chances croissantes de participer aux playoffs Équipe Pré-saison Après la semaine 2 Changement 9,1% 59,5% 50.4 17,9% 56,6% 38,7 19,3% 46,8% 27,5 44,5% 70,2% 25,7 45,7% 65,8% 20.1 54,9% 74,4% 19,5 70,2% 88,7% 18,5 11,5% 28,1% 16.6 30,5% 40,3% 9.8 1,0% 8,3% 7.3

Université de Californie du Sud

Les Trojans ont débuté la saison avec seulement 9 % de chances de se qualifier pour les playoffs, selon mon modèle. Après un début de saison à 2-0, avec notamment une victoire contre LSU, ils sont passés à 60 % et sont la dixième tête de série projetée avec une confrontation au premier tour contre l’Alabama.

C’est peut-être un peu optimiste pour l’USC, mais Lincoln Riley produit régulièrement des attaques de premier ordre et le nouveau coordinateur défensif D’Anton Lynn semble avoir beaucoup amélioré la défense au cours des deux dernières semaines. L’USC a tenu LSU à 20 points et a ensuite blanchi Utah State. Les dernières années sous Alex Grinch ont été un désastre, et si l’USC a une défense compétente – ou oserais-je dire bonne – elle va jouer jusqu’en décembre lors de sa première saison dans le Big Ten.

Un autre élément qui a aidé les chances des Trojans en playoffs est le fait que leurs futurs adversaires, Michigan, Notre Dame et Wisconsin, ont chuté de manière significative dans le classement de mon modèle au cours des deux dernières semaines. L’USC est en repos cette semaine avant de se rendre au Michigan lors de la semaine 4, puis d’accueillir le Wisconsin lors de la semaine 5. Si l’USC parvient à passer ces deux matchs sans encombre, le calendrier se dessine bien au point qu’elle pourrait être favorisée dans tous les matchs sauf un (contre Penn State le 12 octobre).

Tennessee

J’ai probablement sous-estimé les capacités du nouveau quarterback titulaire Nico Iamaleava à l’approche de la saison. Tennessee a participé aux playoffs dans 18 % des simulations de mon modèle en pré-saison, mais ce chiffre est passé à 57 %, avec une forte hausse après une victoire 51-10 contre NC State. Les Vols sont désormais projetés comme tête de série n° 11.

Le Tennessee occupe la 12e place de mon classement général, avec une attaque parmi les cinq meilleures et une défense qui fait désormais partie du top 40. Je suis curieux de savoir si cette dernière est également un peu basse, compte tenu du talent dont fait preuve le Tennessee en défense. NC State n’a réussi qu’à obtenir un taux de réussite de 18e percentile contre les Vols samedi.

La seule chose qui empêche le Tennessee de se qualifier pour les playoffs est un déplacement en Oklahoma et en Géorgie, ainsi qu’un match à domicile contre l’Alabama. Si les Vols parviennent à faire 1-2 dans ces matchs (mon modèle prévoit qu’ils en gagneront au moins un), je pense qu’ils se retrouveront en playoffs sans aucun autre contretemps.



Le Tennessee a grimpé à la 7e place du sondage AP après avoir battu NC State. (Jared C. Tilton / Getty Images)

Miami

Je n’avais pas confiance en l’équipe des Hurricanes en pré-saison et je me pose encore des questions sur leur capacité à aller jusqu’au bout. Cependant, compte tenu de la façon dont ils ont battu la Floride et de l’état actuel de l’ACC, Miami est dans une excellente position. C’est le favori de mon modèle pour remporter l’ACC, qui projette les Canes à la quatrième place. Ils sont passés d’une chance de 19 % de se qualifier pour les playoffs à une chance de 47 %.

Le quarterback de Washington State, Cam Ward, s’est imposé comme l’un des premiers prétendants au trophée Heisman, et mon modèle projette Miami dans le top 15 de l’attaque. La défense n’est pas trop mal non plus. Les Canes sont l’équipe la plus équilibrée de l’ACC, et tant qu’ils ont appris à bien gérer le temps, 10 victoires devraient être obtenues.

Le calendrier est plutôt bien établi, puisque mon modèle place Miami en tête de tous les matchs sauf un (un petit outsider à Louisville le 19 octobre). Les Canes évitent Clemson, et les contre-performances de Florida State et de Virginia Tech en début de saison ont ouvert la voie à Miami pour être en tête de la liste de l’ACC pour un laissez-passer au premier tour.

Baisse des stocks

Des chances en baisse pour les playoffs équipe pré-saison maintenant delta 53,5% 0,4% -53,1 57,6% 24,5% -33.1 36,8% 4,5% -32,3 61,8% 31,8% -30,0 25,0% 6,5% -18,5 21,7% 5,4% -16.3 23,7% 9,6% -14.1 19,6% 6,1% -13,5 33,6% 23,0% -10.6 86,4% 76,4% -10.0

Michigan

Le Michigan a vu ses chances de participer aux éliminatoires de football universitaire chuter de 37 % à 5 % après une victoire à oublier contre Fresno State et une défaite écrasante contre le Texas. Je n’étais pas très optimiste quant à la participation du Michigan au début de l’année, et il a quand même réalisé des performances inférieures à mes attentes. Mon modèle prévoyait que le Michigan serait la deuxième équipe à être éliminée avant le début de la saison, et maintenant, il n’est même pas sur la bonne voie – ou presque. À ce stade, ce serait un choc si les Wolverines parvenaient à se qualifier pour les éliminatoires, avec l’USC, l’Oregon et un déplacement à Ohio State toujours au programme.

La défense a été bonne sur deux matchs. Oui, Quinn Ewers et Texas ont pris le dessus sur Michigan, mais il est difficile pour moi de trop dévaloriser les Wolverines face à une attaque d’élite. L’attaque du Michigan, cependant, est pire que prévu. Sur deux matchs, Michigan a un taux de réussite de 37 % et a du mal à créer des jeux explosifs. Mon modèle projette les Wolverines comme une attaque à la limite du top 50.

Sans une attaque compétente, la qualité de la défense du Michigan cette saison n’aura aucune importance. Avec ce qu’il reste au programme, huit victoires seraient un bon résultat, car le Michigan ressemble à une version plus talentueuse de l’Iowa.

Notre Dame

À l’approche de la deuxième semaine, fraîchement sorti d’une victoire à Texas A&M, Notre Dame était censée participer aux éliminatoires de football universitaire dans 73 % des cas et accueillir un match éliminatoire à domicile dans 57 % des cas. Puis Northern Illinois est venu à South Bend et a surpris les Fighting Irish. Cette défaite surprise a fait chuter Notre Dame à 32 % de chances de participer aux éliminatoires et à 15 % de chances d’accueillir un match du premier tour.

Tout comme son rival Michigan, l’attaque est le problème. Notre Dame a eu un 28e percentile de points ajoutés attendus (EPA) par jeu samedi, ce qui est inacceptable contre une école MAC. Ajoutez à cela son incapacité à générer des jeux explosifs, et le désastre n’est pas difficile à prévoir. Sans une meilleure attaque, Notre Dame se retrouvera dans des matchs serrés toute la saison.

Je dois souligner que la défense a également eu du mal à stopper les attaques de Northern Illinois, les Huskies ayant eu un taux de réussite de 44 % contre les Irish. Est-ce dû au fait que la défense était trop souvent sur le terrain après les difficultés de l’attaque ? Le temps nous le dira.

Le reste du calendrier est gérable, donc les espoirs de playoffs ne sont pas totalement anéantis. Les Irlandais pourraient toujours être favoris dans tous les matchs sauf USC. Cependant, avec une défaite aussi lourde à l’horizon, je me demande si le comité pénaliserait plus une équipe de Notre Dame 10-2 qu’une équipe de la SEC 9-3.

Oregon

L’Oregon a peut-être un bilan de 2-0, mais ses performances sont loin d’être à la hauteur des attentes de la pré-saison. Il n’a réussi qu’une victoire de 10 points contre l’Idaho, un adversaire de la FCS, et a battu Boise State sur un field goal de dernière seconde. Cela a entraîné une baisse de 10 points de pourcentage de ses chances de participer aux College Football Playoffs depuis le début de la saison, passant de 86 % à 76 %.

De mon point de vue, les Ducks n’ont pas été aussi forts qu’on le pensait dans les tranchées. Ils ont eu du mal à trouver des jeux explosifs et ont eu des problèmes sur les troisièmes essais et dans la zone rouge. Dillon Gabriel a été mis sous pression sur 28,7 % des dropbacks et a un EPA de -0,50/jeu sur ces dropbacks. C’est un taux de pression trop élevé, compte tenu du calendrier des Ducks jusqu’à présent. Cela devra s’améliorer avant le match contre le Big Ten.

Si l’on peut dire quelque chose de positif, l’Oregon a un bilan de 2-0 et le calendrier est favorable. Les Ducks ne jouent pas contre l’USC ou Penn State, et mon modèle les projette comme favoris à deux chiffres dans tous les matchs sauf contre Ohio State et au Michigan. Et à ce rythme, je ne suis pas sûr que le Michigan puisse marquer contre un adversaire de qualité. L’Oregon bénéficie donc de son calendrier, même si les résultats après deux matchs me font penser qu’il pourrait perdre un match qu’il n’est pas censé perdre et qu’il n’est pas aussi sûr de faire les playoffs qu’on le pensait en pré-saison.

(Photos principales de Miller Moss et Sherrone Moore : Michael Owens et Gregory Shamus / Getty Images)