Suivi de votre hypertension artérielle pulmonaire

“Cette maladie n’est pas comme une seule et finie: vous ne vous contentez pas d’entrer, vous commencez à prendre une pilule et vous avez terminé”, déclare Garfield.

“Les cardiologues qui font cela ont une appréciation de l’effet sur les poumons, et les pneumologues qui le font ont une appréciation de l’impact sur le cœur. Il y a beaucoup de merveilleux spécialistes », explique Jamie Garfield, MD, pneumologue et professeur agrégé de médecine et de chirurgie thoraciques à l’Université Temple.

Si vous souffrez d’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP), il est possible de mener une vie active et productive. La clé est de travailler en étroite collaboration avec un spécialiste, généralement un pneumologue (pneumologue) ou un cardiologue (cardiologue).

Qu’est-ce qu’un test de marche de 6 minutes ?

Le but est simplement de marcher le plus loin possible à un rythme normal pendant 6 minutes. Le parcours sur lequel vous marchez est une surface plane et dure à l’intérieur, et il peut être aussi basique qu’un couloir de 100 pieds avec une chaise ou un cône vers lequel vous marchez d’avant en arrière.

“Vous marchez sur un parcours défini pendant 6 minutes, et nous surveillons comment votre niveau d’oxygène gère cette marche et ce qui arrive à votre fréquence cardiaque”, explique Garfield.

Votre tension artérielle, votre pouls et votre taux d’oxygène sont mesurés avant de commencer à marcher. On vous demandera d’évaluer votre degré de fatigue et si vous avez du mal à respirer.

Une fois que vous commencez à marcher, la personne qui vous fait passer le test vous indiquera combien de temps il reste après chaque minute écoulée. Vous pouvez ralentir, vous reposer ou vous arrêter à tout moment. Faites-leur savoir si vous présentez des symptômes, comme des douleurs à la poitrine ou des difficultés respiratoires. Ils seront prêts à vous aider immédiatement si vous en avez besoin.

Une fois les 6 minutes écoulées, ils vous demanderont à nouveau d’évaluer votre respiration et votre niveau de fatigue, et ils mesureront la distance que vous avez parcourue. Ils peuvent mesurer votre niveau d’oxygène et vérifier à nouveau votre pouls.