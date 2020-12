La saga des mystérieux monolithes – les hautes structures métalliques surgissant puis disparaissant à travers le monde – ne montre aucun signe d’arrêt.

Le 25 décembre, un monolithe est apparu au parc Corona Heights à San Francisco, sauf que cette fois il était fait de pain d’épice. Il est même venu complet avec du glaçage et des gouttes de gomme.

« Nous laisserons cela jusqu’à ce que le biscuit s’effondre », a déclaré Phil Ginsburg, directeur général du Département des loisirs et des parcs de San Francisco, à KQED.

Une autre observation récente: un monolithe de 10 pieds de haut est apparu dans un parc à Ithaca, New York, selon Ithaca Voice.

L’origine du monolithe n’était pas claire pour les responsables de la ville – ce qui a entraîné une joie associée à une certaine frustration.

« C’est un mystère amusant et léger, mais il est également frustrant pour d’autres membres du public qui traversent le long et ardu chemin à travers le processus légitime de la Ville pour obtenir une œuvre d’art ou un autre projet approuvé par la Ville », JoAnn Cornish, le directeur de la planification de la ville, a déclaré à The Voice.

Bien que la structure semble solide, elle présente un problème de responsabilité au cas où quelqu’un serait blessé en interagissant avec elle, d’autant plus qu’elle n’a pas été «vérifiée» par les autorités locales.

Un autre est apparu jeudi à Fort Pierce, en Floride, selon une filiale locale de CBS.

Pour aider à garder une trace de toutes les apparitions (et disparitions) des monolithes à travers le monde, nous avons rassemblé une liste principale de chaque occurrence:

Monolithe de l’Utah

Le premier monolithe métallique inexpliqué a été découvert dans le Red Rock Country éloigné de l’Utah le 18 novembre. Le ministère de la Sécurité publique de l’Utah a annoncé publiquement la découverte du monolithe le 23 novembre, qui a été découvert par le DPS Aero Bureau et la Division de l’Utah de Ressources fauniques lors d’une mission de dénombrement des mouflons d’Amérique dans une partie du sud-est de l’Utah.

Le monolithe a déclenché un débat sur les parties responsables: certains ont plaisanté – ou sérieusement théorisé – les extraterrestres étaient à blâmer, tandis que certains artistes se sont attribués le mérite de la statue.

Le 27 novembre, le monolithe de l’Utah a disparu. Quelques jours plus tard, le photographe de voyage Ross Bernards a révélé qu’il était sur place lorsque quatre hommes non identifiés se sont présentés pour retirer le monolithe de l’Utah. L’ami de Bernards, Mike Newlands, a également été témoin du retrait. Quelques jours plus tard, il s’est entretenu avec l’un des hommes responsables de l’enlèvement, qui a déclaré l’avoir enlevé pour de nombreuses raisons, notamment pour respecter la terre. Dans une vidéo YouTube publiée le même jour, les habitants de l’Utah Andy Lewis et Sylvan Christensen se sont présentés comme faisant partie de l’équipe qui a retiré le monolithe de l’Utah.

Un autre monolithe – d’une variété moins mystérieuse – est également apparu dans l’Utah. Wesley Peay a écrit sur Facebook que la «chose la plus folle» s’est présentée chez lui le 15 décembre: un monolithe qu’il s’était construit lui-même sur une période de neuf jours pour réjouir sa femme, qui lutte contre le cancer, rapporte Fox News.

Était-ce des extraterrestres? La disparition du monolithe de l’Utah suscite de vastes théories du complot

«Si vous pensez que nous sommes fiers, nous ne sommes pas»:Rencontrez les athlètes d’aventure qui disent avoir enlevé le monolithe de l’Utah

Monolithes de Californie

Le 2 décembre, un autre monolithe a été découvert sur un sentier de randonnée à Atascadero, dans le sud de la Californie, ont rapporté KEYT-TV et The Atascadero News. Comme d’autres monolithes avant elle, la structure californienne a disparu aussi étrangement qu’elle le paraissait. Selon un communiqué de presse de la ville d’Atascadero, le monolithe de 10 pieds de haut, qui pesait environ 200 livres, a disparu tôt le matin le 3 décembre.

Un groupe de quatre hommes s’est attribué le mérite d’avoir érigé le monolithe Atascadero: Travis Kenney, Randall Kenney, Wade McKenzie et Jared Riddle, selon le New York Times. Le groupe s’est filmé en train d’installer un monolithe de remplacement et l’a partagé sur YouTube.

Aux alentours du 5 décembre, un autre monolithe semble avoir mystérieusement apparu par le parc national de Joshua Tree en Californie, selon la page Instagram de l’artiste le plus célèbre, un collectif d’art qui partage des photos des monolithes mais ne s’en attribue pas tout à fait le mérite. La page a également tenté de vendre certaines des structures, mais on ne sait toujours pas qui les a fabriquées.

À peu près à la même époque, le 5 ou le 6 décembre, un monolithe à Santa Clarita, en Californie, est apparu sur l’autoroute 14 à Canyon Country Park et a disparu aussi vite qu’il est apparu, selon le Los Angeles Daily News et ABC 7.

Le Los Angeles Times et The Tribune, un journal local de San Louis Obispo, ont rapporté que le deuxième monolithe du comté avait été repéré dans la forêt nationale de Los Padres vers les 6 et 7 décembre.

Monolithe de Caroline du Nord

Le 5 décembre, un monolithe de 3 pieds est également apparu dans

Fayetteville, Caroline du Nord.

La structure de 3 pieds de haut est apparue dans le parterre de fleurs surélevé sur le trottoir en face de McKee Homes Design Studios, selon un communiqué de presse du Cool Spring Downtown District.

Selon Bianca Shoneman, directrice générale du Cool Spring Downtown District, les gens se sont rassemblés autour du monolithe pour prendre des photos.

«Cela nous a apporté de la joie et nous a rappelé que nous pouvons faire de l’art public et / ou des visites extraterrestres», a déclaré Shoneman. «Il y a probablement une raison très logique à l’apparition de notre monolithe. Mais en attendant de savoir s’il y a une motivation humaine ou extraterrestre derrière cela, nous adoptons la dernière installation artistique du centre-ville comme l’une des nôtres.

Monolithe de Pittsburgh

Des photos prises à l’extérieur du magasin de bonbons de grand-père Joe à Pittsburgh le 6 décembre ont montré une sculpture en métal à trois côtés. Mais contrairement à ceux qui l’ont précédé, il n’y avait pas de mystère: le magasin de bonbons a partagé sur les médias sociaux qu’il l’avait construit comme un «gadget» pour «rappeler à tout le monde de soutenir les petites entreprises».

Texas monolithe

Une structure a été capturée sur vidéo par les stations de nouvelles locales dans la haute vallée d’El Paso au début du 8 décembre avant de disparaître plus tard dans la journée. Des images partagées sur les réseaux sociaux ont montré un groupe de personnes mettant l’objet dans un camion.

Monolithe de Roumanie

Le 28 novembre, Andrei Carabelea, le maire de Piatra Neamt, en Roumanie, a salué la découverte d’un monolithe dans sa ville, qui ressemblait à la structure de l’Utah. Le pilier roumain était de forme triangulaire et se trouvait sur la colline de Batca Doamnei, à proximité du monument archéologique de la forteresse Dacian de Petrodava.

Le 1er décembre, Reuters a rapporté que le monolithe roumain avait disparu, citant le journaliste Robert Iosub du journal local Ziar Piatra Neamt.

Plus:Maintenant, le monolithe roumain a disparu, tout comme le mystérieux monolithe de l’Utah

Monolithes du Royaume-Uni

Selon les rapports de Sky News et de la BBC le 7 décembre, une sculpture similaire a été aperçue au cours du week-end sur la plage Compton de l’île de Wight, située au large de la côte sud de l’Angleterre. USA TODAY a contacté les représentants de Compton Beach pour plus d’informations.

Le 9 décembre, la BBC et le Daily Mail ont rapporté qu’un autre monolithe avait été découvert par des marcheurs sur Glastonbury Tor, une colline près du sud-ouest Ville anglaise du même nom, un jour plus tôt. Ce monolithe, contrairement à d’autres qui sont apparus dans le monde entier, a été vu par certains marcheurs allongés sur le côté avec les mots « Not Banksy » gravés sur le côté malgré qu’il présente un dessin au pochoir d’un rat, de style similaire à celui du célèbre artiste de rue.

Monolithe de Finlande

Une structure, similaire à celles observées aux États-Unis, est apparue mystérieusement à Savonlinna, dans l’est de la Finlande, selon des reportages finlandais vers le 10 décembre.

Monolithe de Pologne

Le 11 décembre, l’agence France-Presse, citant des médias locaux, a rapporté qu’un monolithe triangulaire est apparu le long de la Vistule dans la capitale polonaise de Varsovie, qui a été repéré par des joggeurs.

Monolithe de l’Ukraine

Le 10 décembre, la page Instagram de l’artiste le plus célèbre a partagé une autre image d’un monolithe parmi une mer d’ordures. « Bonjour de Poltava City, Ukraine! C / o @tmfacommunity + @cherniavskyi », disait la légende, marquant un réseau mondial d’artistes et une page d’artiste. Sur la page de l’artiste Denys Cherniavskyi, d’autres photos et vidéos ont été publiées de la structure, qui serait située dans une décharge de la ville.

Monolithe d’Australie

Le 11 décembre, la page The Most Famous Artist a publié une autre photo monolithe, cette fois avec seulement un emplacement comme légende: Noarlunga, une ville portuaire du sud de l’Australie. Les médias locaux ont également rendu compte de l’apparence de la structure.

Contribuant: Morgan Hines, Hannah Yasharoff et Bryan Alexander, USA TODAY; Akira Kyles, l’observateur de Fayetteville

Le mystère du monolithe continue:Plus de structures de copie apparaissent à Pittsburgh, Angleterre, Californie

C’est parti! Pourquoi le monolithe manquant de l’Utah nous fait penser à « 2001 »