Suivi de l’ouragan Lee : la tempête est sur le point de toucher terre alors que le Massachusetts et le Maine sont en état d’urgence

Alors que l’ouragan Lee se rapproche de la Nouvelle-Angleterre et des provinces maritimes du Canada, la NASA a désigné 2023 comme l’année la plus chaude jamais enregistrée. Les Indépendants Stuti Mishra rapporte.

La Terre a enregistré son été le plus chaud jamais enregistré cette année, ont confirmé les données de l’agence spatiale américaine Nasa et de la National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa) dans de nouvelles cartes qui révèlent à quelle vitesse le monde se réchauffe.

Les trois derniers mois ont connu l’été le plus chaud de l’hémisphère nord et l’hiver le plus chaud de l’hémisphère sud, ont indiqué mercredi la Nasa et la Noaa dans un communiqué.