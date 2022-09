Suivi de la file d’attente en direct: les personnes en deuil ont dit de NE PAS partir pour Queen’s dans la file d’attente de l’État alors que les passagers du métro ont dit qu’il était «fermé»

Les personnes en deuil ont reçu l’ordre de ne pas partir pour rejoindre la file d’attente de la reine en état.

Et certains passagers du métro ont déjà entendu une annonce disant que la ligne est fermée.

Les personnes en deuil ont été invitées à ne pas partir pour rejoindre la file d’attente Crédit: News UK Newspaper Ltd

Des milliers de personnes ont déjà fait le voyage pour voir le cercueil de la reine depuis qu’il a été transporté à Westminster Hall mercredi.

Les temps d’attente à 10h étaient passés à 14 heures.

Le Département du numérique, de la culture, des médias et des sports a déclaré ce matin qu’une décision sera prise et annoncée sur la date de fermeture des inscriptions.

Un porte-parole a ajouté: “Pour éviter toute déception, veuillez ne pas vous mettre en file d’attente.”

Les temps d’attente se sont étendus à plus de 25 heures hier alors que des milliers de personnes ont bravé les températures froides pour voir le cercueil de Sa Majesté à Westminster Hall.

Et les responsables ont dû brièvement suspendre la ligne après qu’il a été annoncé que Southwark Park – l’arrière de la méga file d’attente de cinq milles – avait « atteint sa capacité ».

Ceux qui étaient déjà en ligne ont été avertis de se préparer au temps froid, car les températures ont chuté en dessous de 7 ° C tôt le matin.

Sans se laisser décourager, un flux constant de personnes a rejoint la file d’attente, beaucoup portant des manteaux et des pulls et enveloppés dans des couvertures.

Tatie Kirst, 38 ans, une chef de projet qui a rejoint la file d’attente hier, a déclaré: “Je pense que je suis prête, j’ai apporté mon bon manteau, j’ai un tabouret si j’ai besoin de m’asseoir, je vais chercher de la nourriture et de l’eau, et nous ‘va marcher le chemin.

“Je pense qu’il y a toujours une question, ‘est-ce que ça vaut le coup? Puis-je le faire?’ Et j’espère que oui.

“Je voulais faire partie de cela, rendre hommage à la reine.”

Depuis mercredi après-midi, les foules affluent à Londres pour rendre hommage au défunt monarque – malgré les avertissements de longues attentes.

Ils se sont lentement promenés le long de la rive sud de la Tamise pour apercevoir son cercueil.

Dans le but de traverser plus rapidement la file d’attente géante, les responsables ont introduit des doubles lignes de chaque côté du cercueil pour transporter encore plus de personnes en deuil.