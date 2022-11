Suivez-vous Viral TikTok Dyson Airwrap Hairspray Hack? Voici pourquoi vous devez arrêter

Il existe d’innombrables hacks de beauté sur Internet sur la façon d’obtenir des boucles parfaites pour clouer une coiffure. L’une d’entre elles qui fait le tour de TikTok est la méthode Dyson Airwrap qui consiste à utiliser de la laque tout en utilisant l’appareil de beauté pour obtenir des ondulations bouclées ultra-définies. Bien que l’astuce beauté produise des résultats instantanés, l’experte capillaire de Milk + Bush, Nicole Petty, a souligné à quel point l’astuce peut avoir un effet néfaste sur les cheveux. Selon un rapport de Metro UK, Petty pense que l’astuce est totalement imprudente pour la santé des cheveux.

Bien que l’expert capillaire pense que certains hacks sur TikTok sont plus utiles que d’autres, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles certains d’entre eux pourraient être dangereux. “TikTok abrite plus de 10 milliards de hacks capillaires, certains étant plus utiles que d’autres”, a-t-elle déclaré, a rapporté Metro UK. Parlant du Dyson Airwap viral, Petty a expliqué que bien qu’il semble être efficace, il y a d’innombrables effets dangereux à l’utiliser. “Un hack qui est devenu viral récemment est le hack Dyson Airwrap, qui voit les utilisateurs appliquer de la laque sur leurs cheveux alors qu’ils sont encore sur l’appareil pour obtenir des boucles parfaites. Bien que cela puisse être efficace, il existe un certain nombre de raisons pour lesquelles cela pourrait être dangereux », a-t-elle ajouté.

Selon elle, il est clairement mentionné dans les instructions d’Airwrap pour les utilisateurs d’éviter d’utiliser des agents de nettoyage, des lubrifiants ou des désodorisants sur n’importe quelle partie de l’appareil avant ou pendant son utilisation sur les cheveux. Cela peut entraîner le colmatage des bouches d’aération de l’appareil, diminuant ainsi la puissance d’aspiration de l’aspirateur.

Bien que l’endommagement potentiel de l’appareil ne soit qu’un effet secondaire mineur à garder à l’esprit, ce que l’astuce fait à la santé des cheveux est beaucoup plus dommageable. Petty prétend utiliser de la laque avant d’appliquer de la chaleur sur ses cheveux n’est jamais une bonne idée. Elle a déclaré: «Mais ce n’est pas seulement l’appareil lui-même dont vous devriez vous préoccuper lorsqu’il s’agit de ce piratage. Utiliser de la laque avant d’appliquer de la chaleur sur vos cheveux n’est jamais une bonne idée. L’experte en cheveux affirme que la laque pour cheveux contient de l’alcool et qu’en plus, l’application de chaleur ne fera que sécher les cheveux plus rapidement et terne, pas seulement temporairement, a-t-elle averti.

Au lieu de cela, Petty a conseillé aux gens d’utiliser un spray protecteur contre la chaleur avant d’utiliser des outils chauffants sur les cheveux pour maintenir une bonne santé des cheveux et réduire les dommages à la cuticule des cheveux.

