Suivez votre sommeil d’une toute nouvelle façon avec le masque de sommeil de Somalytics

Somalytiques aide à changer la façon dont vous et moi pensons au suivi du sommeil. Au CES Unveiled à Las Vegas, la société de nanotechnologie a présenté son masque de sommeil à suivi oculaire SomaSleep, un traqueur de sommeil portable qui ne ressemble à aucun de ceux que vous portez au poignet ou au doigt.

À l’aide de petits capteurs capacitifs à l’intérieur d’un masque de sommeil léger, SomaSleep suit vos mouvements oculaires (y compris REM ou mouvements oculaires rapides) et fournit des données sur vos habitudes de sommeil et la qualité générale de votre sommeil. Ces informations peuvent vous aider à détecter d’éventuelles perturbations du sommeil et à favoriser une plus grande prise de conscience de la qualité de votre sommeil, qui joue un rôle important dans la santé mentale et physique.

Comment fonctionne SomaSleep

Somalytiques



Somalytics a développé ce qu’elle appelle SomaCap, des capteurs capacitifs composites en papier carbone-nanotube qui sont très sensibles, miniatures et “minces comme du papier”, a décrit la société.

Lorsqu’ils sont intégrés à la conception d’un masque de sommeil léger et portable, les capteurs surveillent les mouvements oculaires pendant les périodes de sommeil ou d’éveil, y compris les mouvements oculaires rapides. Auparavant, cet exploit ne pouvait être accompli que lors d’une visite dans un centre du sommeil. Avec l’introduction de SomaSleep, les gens pourront accéder à ces informations depuis la paume de leurs mains et dans le confort de leur foyer.

Les informations sur le sommeil sont fournies via l’application mobile SomaSleep et peuvent être facilement partagées avec votre médecin. La batterie qui alimente le masque SomaSleep est également de très petite taille. Il fonctionne pendant huit heures, mais vous n’avez pas à vous soucier de la surchauffe pendant que vous dormez.

En plus du suivi oculaire, Somalytics prévoit d’utiliser ses capteurs pour différentes applications telles que la technologie IHM (interaction homme-machine), les appareils portables et la sécurité industrielle.

Selon Somalytics, SomaSleep sera disponible à l’achat d’ici décembre 2023 pour 199 $.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.