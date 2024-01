Suivez Swae Lee au défilé Louis Vuitton automne 2024

Le défilé Louis Vuitton automne 2024 s’est transformé en Far West lors de la soirée d’ouverture de la Fashion Week de Paris. Cette vitrine massive marquait le troisième tour de Pharrell à la tête de la colossale marque de luxe française ; et c’était un rodéo des livres d’histoire de la mode, avec des cowboys étoilés trottant partout dans l’enceinte de la Fondation.

Les célèbres camarades du créateur – Bradley Cooper, Jackson Wang, RIIZE, Mumford & Sons, Carey Mulligan, LaKeith Stanfield, Omar Sy, Tyshawn Jones – étaient alignés au premier rang campagnard, s’habillant souvent avec le ton d’un éleveur. Parmi eux, Swae Lee a salué Hypebeast avec un « bonjour » étourdi, nous offrant un aperçu plus approfondi de son expérience en participant à l’émission la plus parlée de la semaine.

“Je vérifie la coupe une dernière fois avant de me rendre au défilé LV Men’s F/W 2024.”





“Derniers instants à l’hôtel avant de partir.”

Le spectacle de mardi soir n’était pas le premier passage de Lee au ranch LV. Le rappeur des « Black Beatles » avait déjà assisté à la deuxième sortie de Pharrell à la maison de couture française pour la pré-automne 2024, sur le front de mer de l’Avenue of Stars à Hong Kong en novembre. Cette piste, qui a rassemblé plus de 1 200 invités et a rapporté plus de 710 millions de vues sur Weibo uniquement, a servi de rampe de lancement au dernier morceau de Swae, «Airplane Tickets», avec Rauw Alejandro et Pharrell lui-même. Les défilés de Louis Vuitton sont connus pour servir également de tremplin pour la nouvelle musique (l’automne 2024 présentait un morceau inédit de Miley Cyrus Bangerzintitulé « Docteur »), mais cette fois-ci, Swae est entré dans l’enceinte de Pharrell en tant que spectateur.





“Quitter l’hôtel et se diriger vers le spectacle.”





« J’envoie quelques SMS de dernière minute avant de sortir de la voiture pour le spectacle. On entend la foule depuis la voiture !

Lors du spectacle, Lee s’est transformé en Louis Vuitton Cowboy de l’automne 2024, enfilant un ensemble pastoral frais sur la piste. Il portait une version noire, blanche et grise de la veste à carreaux de Louis Vuitton, que beaucoup comparaient à un Minecraft scène après ses débuts initiaux. Le manteau était associé à un chapeau de cowboy, orné de l’emblème de LV, qui était porté par plusieurs mannequins défilant dans le défilé. Un pantalon slim noir était ouvert au-dessus des baskets LV de Swae, et une chaîne « SL » glacée complétait sa coupe. À son apparence, on s’attendrait à un « ouais ! » crié ; au lieu de cela, Swae a déclaré à Hypebeast : « Louis est pour les amoureux », à l’entrée du spectacle.





« Se sentir bien chez Louis Vuitton. »





« Le défilé Louis Vuitton est toujours incroyable ! Bravo à Pharrell.

Le look de Lee reflétait la vision « American Dandy » qui s’est reflétée sur le défilé rural de Pharrell, inspiré de la Virginie. Les embellissements occidentaux ont insufflé la personnalité des ranchs dans les pardessus, les vestes en jean et les blazers, sans s’éloigner du savoir-faire de Louis Vuitton. Carreaux de buffle, jambières décoratives, ceintures à grosses boucles et chapeaux à larges bords dressaient un tableau réaliste de l’éleveur de la maison de couture française – la seule chose qui manquait était son lasso. Notamment, la ligne présentait également une multitude de modèles autochtones, comme des sacs Speedy turquoise et des manteaux effilochés, réalisés en collaboration avec des artistes des nations Dakota et Lakota.

Après la conclusion du spectacle, Swae s’est dirigé vers les coulisses pour féliciter Pharrell pour le spectacle. Là, il a rencontré Ozuna et son collaborateur « Airplaine Tickets », Rauw Alejandro, photographiés ci-dessous.





«J’ai croisé mes potes Rauw Alejandro et Ozuna dans les coulisses»

“Criez Pharrell”, a déclaré Swae avant de partir pour la nuit. « Des cowboys LV pour la vie. »

