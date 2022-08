Suivez l’histoire de l’évolution du fil d’actualité de Facebook dans le cinquième épisode de Land of the Giants : The Facebook / Meta Disruption

Facebook était autrefois, croyez-le ou non, cool.

Mais beaucoup de choses ont changé depuis les premiers jours du fil d’actualité, lorsqu’il était plein de mises à jour de statut et de photos d’amis. Facebook est devenu encombré de marques et de pages en lice pour les globes oculaires. C’est devenu un endroit où les gens, surtout les adolescents et les jeunes adultes, ne se sentent pas aussi à l’aise de partager leur vie.

Aujourd’hui, après avoir passé les quatre dernières années à essayer de réparer le fil d’actualité en le rendant plus axé sur les amis et la famille, Facebook va dans l’autre sens : vous montrer du contenu plus divertissant de personnes que vous ne connaissez pas. Cette nouvelle poussée “Discovery Engine” vise à ressembler davantage à TikTok, qui a capté l’attention de la jeune génération que Facebook veut désespérément reconquérir.

Le résultat est une “vision mise à jour de la façon dont l’application Facebook va répondre à la prochaine génération de personnes qui vont l’utiliser”, déclare Tom Alison, responsable de l’application Facebook chez Meta, dans ce qui marque sa première in- interview approfondie en podcast depuis qu’il a assumé le rôle en juillet 2021.

Nous examinons le passé, le présent et l’avenir du flux Facebook pour notre cinquième épisode de la nouvelle saison de Terre des Géants, la série de podcasts narratifs primés de Vox Media Podcast Network sur les entreprises technologiques les plus influentes de notre époque. Cette saison, Recode et The Verge se sont associés au cours de sept épisodes pour raconter l’histoire du parcours de Facebook pour devenir Meta, avec des entretiens avec des dirigeants actuels et anciens.

Cet épisode présente également des commentaires de Nick Clegg, le principal responsable des politiques de Meta, sur les implications d’une prise de contrôle accrue de la société sur ce que des milliards d’utilisateurs voient chaque jour dans leurs flux Facebook et Instagram.

“D’une manière étrange à l’avenir, nous allons faire ce qu’on nous a dit de faire depuis longtemps”, a déclaré Clegg. « Si vous écoutez le [former Facebook employee and whistleblower] Frances Haugen genre de récit … c’est oh mon Dieu, ils ne font que nourrir les gens à la cuillère avec un discours de haine. … Bien sûr, c’était un non-sens … parce que la grande majorité du contenu que les gens voyaient sur Facebook était motivée, bien sûr, par nos systèmes, mais aussi par leurs propres choix, qui sont leurs amis, à quels groupes ils appartiennent, à quel contenu ils s’engagent avec, et ainsi de suite.

Mais cela change avec la nouvelle stratégie Discovery Engine. Pour que Facebook et Instagram ressemblent davantage à TikTok, Meta utilisera l’IA pour fournir aux utilisateurs plus de contenu provenant d’étrangers. Que signifiera cette poussée pour l’avenir de Facebook et comment l’utiliserons-nous ?

Écoutez le cinquième épisode de Terre des Géants : Le Facebook / Meta Disruptionet regardez les quatre premiers épisodes sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou partout où vous obtenez vos podcasts.