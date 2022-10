Suivez l’exemple du Canada sur la règle des vaccins, disent les entreprises du Maine aux États-Unis

Les voyageurs américains peuvent librement traverser la frontière canadienne sans avoir à s’assurer qu’ils sont munis d’une preuve de vaccination, mais les Canadiens qui entrent aux États-Unis n’ont pas encore la même expérience.

Le Canada a supprimé toutes les restrictions de voyage liées au COVID-19 – y compris la preuve de vaccination – le 1er octobre.

Cependant, une mise à jour du 4 octobre publiée par l’ambassade et les consulats des États-Unis au Canada rappelait que les voyageurs étrangers doivent toujours être entièrement vaccinés pour voler, traverser ou conduire dans le pays.

Selon une fiche d’information du Département américain de la sécurité intérieure, les personnes sans citoyenneté américaine traversant une frontière seront toujours invitées à confirmer verbalement qu’elles sont entièrement vaccinées et devront peut-être fournir la preuve qu’elles ont reçu un vaccin approuvé par les Centers for Disease Control.

Certaines entreprises près de la frontière dans le Maine disent qu’elles espèrent que le gouvernement américain suivra le Canada et supprimera toutes les restrictions de voyage pour ceux qui entrent dans le pays, en particulier des communautés voisines du Nouveau-Brunswick.

Alf Anderson, directeur exécutif de la chambre de commerce de Bar Harbor, espère que la différence de restrictions n’empêchera pas les Canadiens de visiter le Maine. (Chambre de commerce de Bar Harbor)

“Ce serait juste juste, n’est-ce pas ?” a déclaré Alf Anderson, directeur exécutif de la chambre de commerce de Bar Harbor.

“Un côté traite l’autre de la même manière. Je pense [that] serait formidable.”

Lorsqu’il a été contacté pour commenter, le département américain de la Sécurité intérieure a adressé les questions de CBC sur les restrictions au CDC, qui n’a pas répondu avant la publication.

Tous les défis ont un impact : groupe d’activités

Comme la différence de restrictions n’est en vigueur que depuis quelques jours, Anderson a déclaré qu’il n’avait encore aucune preuve que cela faisait une différence significative.

“Mais sachez simplement que tout défi ou obstacle à la réalisation d’un voyage ou à la réservation d’une visite doit avoir un impact.”

Sue Provencher, directrice chez C&E Feeds à Calais, dans le Maine, espère que les États-Unis suivront l’exemple du Canada pour aider les entreprises des villes frontalières. (Alexandre Silberman/CBC)

Sue Provencher, la responsable de C&E Feeds à Calais, dans le Maine, a déclaré qu’elle et d’autres membres du personnel avaient aidé les voyageurs traversant des États-Unis vers le Canada à naviguer dans l’application ArriveCAN, qui n’est plus obligatoire pour les voyages.

Elle s’est dite satisfaite de la décision du Canada.

“J’espère que tout ira des deux côtés. Et nous pourrons revenir à la normale, car les petites villes frontalières dépendent les unes des autres”, a déclaré Provencher.

Les petites villes frontalières dépendent les unes des autres. -Sue Provencher

“Il est beaucoup plus facile pour les personnes âgées plus âgées d’aller et venir et de traverser. Les affaires ont déjà commencé à reprendre. Et j’espère que cela continuera.”

Elle a ajouté que les entreprises situées près de la frontière pourraient perdre des affaires avec des Canadiens non vaccinés.

“Il y a beaucoup de gens qui n’ont pas été vaccinés … donc je pense que cela aurait encore un impact important sur l’économie s’ils se débarrassaient de [the vaccination requirement].”

Malgré les différences de réglementation, Anderson est optimiste.

“Nous aimons les visiteurs canadiens, car il y a une si longue histoire de voyageurs canadiens qui viennent passer du temps à Bar Harbor et dans le parc national d’Acadia… j’espère que cela ne présentera pas un tel défi qu’ils ne pourront pas venir visiter.”