Suivez le vrai berger – Shaw Local

Pour l’éditeur:

En réponse à la lettre du disciple chrétien de Trump, j’offre mes pensées et mes opinions.

Parfois, j’ai une concentration malsaine sur le monde. En particulier, la politique.

Le prince de ce monde est qualifié de trompeur pour une raison. Quel terrain fertile il a maintenant. Monter Christian contre Christian. Mettre l’accent sur les lois du gouvernement. Encourager les gens à croire qu’ils peuvent forcer la main de Dieu par des protestations, des votes et l’allégeance aux hommes.

Eh bien, cela occupe sûrement nos esprits. Se concentrer sur d’autres personnes et entités nous laisse peu de temps pour demander à Dieu de sonder nos cœurs. Pour nous voir tels que nous sommes vraiment, prétentieux, présomptueux, pharisaïques, auto-justificateurs, envieux, cupides, je-sais-tout qui nécessitent un examen constant de soi pour révéler nos véritables motivations. Pour voir nos pensées intérieures alors que nous essayons constamment de nous tromper que nous sommes bons. Nous sommes anxieux et inquiets de la fin des temps. La plus grande arme du Trompeur est notre peur. Il propose des sauveurs de sa fabrication pour nous faire croire qu’il faut éviter à tout prix la souffrance. Tout coûte, surtout, nos souffrances causées par les conséquences de notre propre comportement. Notre déni, notre blâme et notre concentration sur les fautes des autres sont ses récompenses.

N’est-ce pas notre tâche en tant que chrétiens d’amener les autres dans la bergerie par notre amour ? N’est-ce pas notre tâche d’offrir notre moi pécheur à Dieu et d’accepter vraiment le sacrifice de Jésus afin que nous puissions commencer à comprendre ce qu’est le véritable amour ? Faut-il croire que la prospérité nous est donnée et nous est enlevée par les hommes ? Devons-nous leur rendre hommage ? Pour leur donner nos malédictions ? Devons-nous croire que notre paix sera fournie par l’humanité ?

Le cœur des pharisiens était dur.

Ils n’ont pas reconnu le Messie.

Dieu a-t-il utilisé Trump ? Sûrement. Mais pas de la manière dont certains croyants le croient.

Écoutons la voix de Jésus. “Mes moutons connaissent ma voix.” Si nous devons être des brebis, alors suivons le vrai Berger.

Cindy Ford

Oswego