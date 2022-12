Suivez le Père Noël avec Norad la veille de Noël 2022

Le 24 décembre de chaque année, Norad mène l’une de ses missions les plus importantes : suivre le Père Noël alors qu’il distribue des cadeaux aux enfants du monde entier.

Abréviation de Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord, Norad est une organisation militaire conjointe canado-américaine qui surveille le continent et ses approches via un réseau de satellites et de radars, avec des avions de combat prêts à intercepter des menaces potentielles comme des bombardiers russes à longue portée.

Maintenant dans sa 67e année, le programme annuel Norad Tracks Santa tourne les yeux toujours vigilants du groupe binational vers le Père Noël et ses rennes, lançant même des avions de combat pour les escorter au-dessus du Canada et des États-Unis.

“Les pilotes de chasse canadiens du Norad, aux commandes du CF-18, décollent de Terre-Neuve et accueillent le Père Noël en Amérique du Nord”, déclare le Norad. “Lorsque les jets interceptent le Père Noël, ils inclinent leurs ailes pour dire : ‘Bonjour Père Noël ! Le Norad vous suit encore cette année !’ Le Père Noël fait toujours signe de la main. Il adore voir les pilotes !”

À partir de 4 h HE le 24 décembre, vous pouvez suivre le Père Noël sur le site Web interactif Norad Tracks Santa, ainsi que sur les applications Android et iPhone, alors qu’il commence son voyage à la ligne de date internationale dans l’océan Pacifique, puis vole vers l’ouest. Vous pouvez également obtenir des informations et poser des questions en appelant le 1-877-HI-Norad (1-877-446-6723), à partir de 6 h. Des mises à jour sur la localisation du Père Noël seront publiées sur Facebook, YouTube et Instagram. Il devrait apparaître au-dessus du Canada avant 21 h HE.





Le site Web Norad Tracks Santa est disponible en huit langues et propose des jeux, de la musique et des vidéos.

Fondée en 1958, Norad a son siège social au Colorado et possède des installations aux États-Unis et au Canada.

Selon Norad, la tradition annuelle de suivi du Père Noël a commencé par accident en 1955 en raison d’une faute de frappe dans un numéro de téléphone dans une annonce de journal. Lorsqu’un enfant l’a composé dans l’espoir de parler au Père Noël, il a en fait obtenu le commandant de service de ce qui était alors connu sous le nom de Continental Air Defence Command à Colorado Springs.

Rapide à réaliser l’erreur, le colonel de l’US Air Force Harry Shoup a assuré à l’enfant qu’ils parlaient au grand homme lui-même. Les appels continuaient d’arriver et Shoup affecta un officier pour y répondre, créant une tradition qui se poursuivit lorsque le Norad fut formé avec le Canada.

Alors que le Norad admet que ses avions de chasse ne peuvent pas suivre quelque chose qui voyage « plus vite que la lumière des étoiles », il a beaucoup appris au cours de près de sept décennies de surveillance du prétendu citoyen canadien.

“Sur la base des données de profil de vol recueillies à partir du radar et du suivi par satellite du Norad, le Norad conclut que le Père Noël mesure probablement environ 5 pieds 7 pouces [170 cm] grand et pèse environ 260 livres [118 kilograms] (avant les cookies)”, explique Norad. “Norad peut confirmer que le traîneau du Père Noël est un véhicule polyvalent, polyvalent, à décollage et atterrissage courts, vertical et polyvalent. Il est capable de parcourir de grandes distances sans faire le plein et n’est déployé, à notre connaissance, que le 24 décembre (et parfois brièvement pour un vol d’essai environ un mois avant Noël).”