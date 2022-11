Suivez l’allusion de Canal Port et essayez le délicieux gâteau au crabe – Shaw Local

Beignets de crabe. Hamburgers. Sandwichs au steak. Bières artisanales.

C’est ce qui était écrit sur les fenêtres extérieures de Canal Port au centre-ville d’Utica, et cela a été dûment noté par mon compagnon de dîner lorsque nous sommes entrés dans le bar-grill de Mill Street.

Quelques instants plus tard, nous avons repéré un astérisque sur le menu à côté du gâteau au crabe géant. Cela signifiait que le gâteau de crabe bleu “frais de l’océan” servi avec une sauce savoureuse aux poivrons rouges rôtis était un favori des clients.

Nous avons compris l’allusion, puis nous avons été pris à chaque bouchée suivante.

Mon compagnon de dîner et moi avons pris à tour de rôle des portions de l’apéritif et les avons trempés dans la sauce savoureuse sucrée et poivrée. C’était délicieux.

De nombreux convives ont choisi de s’asseoir à l’extérieur sur Mill Street au centre-ville d’Utica, ce qui était une option à Canal Port. (Dîner Mystère)

Nous avons visité Canal Port un samedi soir et Mill Street à Utica bourdonnait.

Nous sommes passés à nous asseoir à l’extérieur, mais nous avons quand même pu acquérir une grande partie de l’expérience culinaire de Mill Street, car la porte d’entrée du restaurant était laissée ouverte pour inviter des invités, faciliter les déplacements des serveurs et laisser entrer une partie de l’ambiance de la rue. le bar et le grill. Un musicien a joué à la guitare acoustique depuis la rue.

Des crevettes géantes garnissent l’andouille et le plat de pâtes aux langoustines et crevettes du Canal Port à Utica. (Dîner Mystère)

Alors que mon compagnon de dîner et moi écoutions les tubes des années 80 et 90 et regardions les gens et leurs animaux de compagnie depuis notre perchoir à l’intérieur, nous avons apprécié nos entrées. J’ai commandé la saucisse andouille spéciale de la nuit et les langoustines aux crevettes, qui comportaient de grosses crevettes et de nombreuses bouchées de saucisses épicées sur un lit de pâtes.

Le poisson grillé aux agrumes et aux herbes du Canal Port à Utica est servi avec des pommes de terre rouges à l’ail et au romarin et du maïs du sud-ouest. (Dîner Mystère)

Elle a suivi l’exemple d’un autre astérisque sur le menu et a commandé le poisson grillé aux agrumes et aux fines herbes, qui était servi avec des pommes de terre rouges à l’ail et au romarin et du maïs du sud-ouest. Elle n’avait jamais eu de poisson déclencheur auparavant, même en le recherchant sur Google, pour voir à quoi il ressemblait. Il avait le même goût que d’autres poissons blancs, y compris la morue. Les pommes de terre rouges à l’ail et au romarin étaient un élément remarquable.

Le menu du Canal Port propose une sélection de steaks et de fruits de mer, avec de la morue de l’Atlantique, des crevettes à la noix de coco, du saumon norvégien, du doré canadien et des langoustines aux crevettes. Le menu propose également des sandwichs, dont un sandwich au faux-filet (écrit sur la fenêtre et marqué d’un astérisque) sur du pain parisien grillé avec un côté au jus, ainsi que des salades, du poulet frit à la taverne et des pâtes. Le restaurant se vante d’avoir le « meilleur fish and chips » de la vallée de l’Illinois.

Lorsque les convives entrent dans l’établissement, le bar est immédiatement à gauche et les sièges à droite. Le bar avec son plafond en étain orné est décoré de souvenirs sportifs de Chicago sur les murs, et il y a une salle à manger à l’arrière à gauche du bar avec plus de sièges. Le bar proposait un certain nombre de bières pression et des télévisions avec le match des Chicago White Sox.

Canal Port se double d’un endroit où les clients peuvent prendre des bières et des boissons, ainsi qu’une expérience culinaire agréable digne d’un rendez-vous amoureux, mais aussi assez décontractée pour s’arrêter après avoir joué au golf ou fait de la randonnée en plein air.

Les convives doivent être patients le week-end, lorsque les parcs d’État sont occupés, car il peut y avoir une attente, en particulier pour les clients qui cherchent à s’asseoir à l’extérieur. Le personnel était transparent avec les clients sur les temps d’attente, et cela semblait bien se passer. Avec un joli bar et des spectacles à l’extérieur, c’est une destination attrayante pour une soirée.

Et, bien sûr, la nourriture en vaut la peine.

Canal Port Bar & Grill est situé au 148 Mill St. au centre-ville d’Utica. (Dîner Mystère)

• The Mystery Diner est un employé de Shaw Media. L’identité du convive n’est pas révélée au personnel du restaurant avant ou pendant le repas. Le Mystery Diner visite un autre restaurant et rend ensuite compte de l’expérience. Si le Mystery Diner ne peut pas recommander l’établissement, nous ne publierons pas d’histoire.

SI VOUS ALLEZ

QUEL: Bar & Grill du Port-Canal

OÙ: 148, rue Mill, Utique

TÉLÉPHONER: 815-396-6145

INFORMATIONS: www.canalport.com