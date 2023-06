Suivez la chronologie du voyage du submersible Titan, du départ à la découverte

Les épaves du Titanic et du Titan reposent au fond de l’océan, séparées par 1 600 pieds (490 mètres) et 111 ans d’histoire. La façon dont ils se sont réunis s’est déroulée au cours d’une semaine intense qui a suscité des espoirs temporaires et laissé des questions persistantes.

LA CONSTRUCTION

Le Polar Prince, un navire brise-glace canadien, a quitté Terre-Neuve le vendredi 16 juin, remorquant le submersible expérimental Titan et transportant l’équipe de cinq hommes qui se dirigeait vers l’exploration de la tombe aquatique emblématique du paquebot. Trois missions impliquant d’autres équipes avaient été abandonnées en raison du mauvais temps au cours des quatre semaines précédentes, mais le dernier groupe OceanGate Expeditions était plein d’espoir.

« Une fenêtre météo vient de s’ouvrir et nous allons tenter une plongée demain », a déclaré samedi sur Instagram le célèbre aventurier Hamish Harding. « Plus de mises à jour d’expédition à suivre SI le temps se maintient ! »

LA PLONGÉE

Se déplaçant sur le Polar Prince, les participants à la mission devaient porter des gilets de sauvetage activés par l’eau, des vestes orange vif, des casques et des bottes à embout d’acier, a déclaré Arnie Weissmann, un journaliste qui a passé huit jours à bord du navire de soutien en mai avant que sa mission ne soit interrompue. . Juste avant une plongée, ils mettaient des gilets en polaire, des combinaisons de vol noires portant le logo OceanGate et des chaussettes chaudes – pas de chaussures autorisées sur le submersible.

L’équipe a été transportée jusqu’à la plate-forme de lancement et de récupération du Titan par l’un des deux canots gonflables nommés Stewie et Max. Une fois à l’intérieur, ils s’asseyaient sur une plate-forme, les jambes croisées ou droites.

« Vous ne pourriez pas être dans cette chose si vous êtes claustrophobe », a déclaré Weissmann. « C’est littéralement comme être dans une boîte de conserve car elle a des côtés arrondis. »

Le Titan a été submergé dimanche à 8 h HAE, selon les garde-côtes américains.

« Une fois le submersible lancé, vous commencerez à voir des formes de vie extraterrestres passer devant la fenêtre alors que vous vous enfoncerez de plus en plus profondément dans l’océan », a écrit la société sur son site Web lorsqu’elle a annoncé l’expédition. « La descente prend environ deux heures, mais c’est comme un clin d’œil. »

Dimanche, le navire a perdu le contact avec le Polar Prince vers 10h45.

LA RECHERCHE

À 17h40, près de trois heures après que le Titan devait refaire surface et près de huit heures après la dernière communication, le Polar Prince a informé les garde-côtes américains que le navire était en retard, déclenchant une recherche et un sauvetage internationaux intenses.

Après que l’engin ait été porté disparu, l’US Navy a analysé ses données acoustiques et a trouvé une anomalie qui était « compatible avec une implosion ou une explosion dans le voisinage général de l’endroit où le submersible Titan fonctionnait lorsque les communications ont été perdues », a déclaré plus tard un haut responsable de la Marine. The Associated Press. Bien qu’elles n’aient pas été rendues publiques à l’époque, la marine a transmis cette information dimanche aux garde-côtes, qui ont poursuivi leurs recherches car la marine ne considérait pas les données comme définitives, selon le responsable, qui a parlé sous condition de l’anonymat pour discuter de technologies sensibles.

Lundi après-midi, un avion C-130 Hercules de Caroline du Nord et un avion canadien P8 équipé d’un sonar sous-marin se sont joints aux recherches. Mardi, le temps s’est amélioré et la visibilité accrue, et ce matin-là, 10 000 milles carrés (25 900 kilomètres carrés) avaient été fouillés.

Un équipage de la US Air National Guard est arrivé ce jour-là, tout comme un navire de recherche des Bahamas, Deep Energy, qui a déployé des robots télécommandés équipés de caméras.

Pendant ce temps, l’équipement sonar a détecté des bruits de claquement mardi soir et mercredi matin, laissant espérer que les personnes à bord du Titan étaient toujours en vie.

« Nous sommes en plein milieu de la recherche et du sauvetage, et nous continuerons à mettre tous les actifs disponibles dont nous disposons dans un effort pour trouver le Titan et les membres d’équipage », a déclaré le capitaine Jamie Frederick du First Coast Guard District à une conférence de presse mercredi après-midi.

À ce moment-là, les équipages avaient parcouru une zone deux fois plus grande que le Connecticut dans des eaux de 2 1/2 milles (4 kilomètres) de profondeur. D’autres ressources étaient en route, notamment plusieurs véhicules télécommandés, un système de récupération capable de récupérer des objets sous-marins lourds et une chambre de recompression hyperbare mobile. Le temps presse. Le submersible n’était équipé que d’assez d’air pour durer jusqu’au lendemain matin.

LA DÉCOUVERTE:

Jeudi matin, un véhicule robotique a découvert le cône de queue du Titan au fond de l’océan, suivi des extrémités avant et arrière de la coque du Titan.

« Les débris correspondent à la perte catastrophique de la chambre de pression », a déclaré le contre-amiral John Mauger du premier district de la Garde côtière.

Sur son site Web avant l’expédition, OceanGate a indiqué aux futurs participants à quoi s’attendre lors de la refonte.

« Une fois sur le pont, vous serez accueilli par l’équipage de l’expédition et pourrez partager l’histoire de votre incroyable exploit », a déclaré la société, qui avait déjà prévu des dates pour une expédition en 2024.

Jeudi, la société a publié une déclaration pleurant les personnes tuées, dont le PDG et pilote Stockton Rush. En plus de Rush et Harding, les autres à bord étaient l’expert du Titanic Paul-Henri Nargeolet et deux membres d’une importante famille pakistanaise, Shahzada Dawood et son fils Suleman Dawood.

« Ces hommes étaient de véritables explorateurs qui partageaient un esprit d’aventure distinct et une profonde passion pour l’exploration et la protection des océans du monde », a déclaré OceanGate. « Nous pleurons la perte de vies et la joie qu’ils ont apportée à tous ceux qu’ils connaissaient. »

Holly Ramer, Associated Press