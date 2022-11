Suivez ces règles d’experts pour tirer le meilleur parti du Black Friday

Mais ces dernières années, au moins en partie à cause de la pandémie, le Black Friday est passé d’un jour à toute une saison de soldes. Et au cas où vous ne l’auriez pas remarqué, c’est déjà commencé.

À ce stade, le Black Friday ressemble autant à une tradition américaine que Thanksgiving. Jeudi vient avec la dinde et le football des Detroit Lions, et vendredi apporte des coups de porte.

Lorsque le Black Friday était le domaine des détaillants à grande surface, le Cyber ​​Monday, le jour férié des achats sur Internet, a donné aux petits détaillants en ligne une chance de participer à l’action.

Mais de nos jours, avec Target et Walmart proposant des offres en ligne tout le week-end, il est peu probable que vous trouviez quelque chose de spécial ou de différent le lundi suivant le jour de Thanksgiving.

Certains détaillants auront une image de marque distincte pour le Cyber ​​​​Monday, tandis que d’autres pourraient inventer une phrase qui englobe tout le week-end.

“Certains magasins auront des ventes différentes chaque jour. D’autres changeront de nom. Cela dépend de l’endroit où vous faites vos achats, mais lorsque vous creusez, les offres ne sont peut-être pas si différentes”, explique Ramhold.

Bref, tout le monde et sa mère mettront des choses en vente tout le week-end, et peut-être l’ont-ils déjà fait. Pour obtenir les meilleures offres, les experts du commerce de détail proposent deux grandes stratégies :

Utilisez un outil de suivi des prix: Que vous fassiez vos achats tôt ou lors du Black Friday proprement dit, vous donner une idée de ce que vaut généralement quelque chose peut vous aider à savoir si vous bénéficiez de la meilleure remise. Si un site tel que ChameauChameauCamel vous montre qu’un article que vous regardez est à un prix proche du bas de sa gamme, vous pouvez être sûr que vous obtenez une bonne remise. Affinez vos options: “Faites une liste de ce que vous voulez acheter – ce que vous offrez aux autres et ce que vous voulez acheter pour vous-même”, dit Ramirez. “De cette façon, vous pouvez vous en tenir à la liste, et cela facilite la recherche et la comparaison des prix.”

