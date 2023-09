Suivez ces glorieuses chansons de la Commission de sécurité des produits de consommation

Déplacez-vous, Taylor Swift. Il y a une nouvelle superstar de la pop en ville, et c’est une agence gouvernementale. La Commission américaine de sécurité des produits de consommation – la même agence qui rappelle les déshumidificateurs en raison de risques d’incendie – a publié un album de sept titres contenant des chansons sur le port du casque et la sécurité des feux d’artifice. C’est le feu.

L’album s’appelle Nous sommes en sécurité maintenant, n’est-ce pas et vous pouvez le télécharger gratuitement. Ne passez pas trop de temps à réfléchir à la grammaire de ce titre. La couverture fait allusion à l’absurdité au-delà. Il y a un chat avec un téléphone, un renard portant un casque de vélo, un Shiba Inu sur un VTT et un oiseau qui traîne avec un détecteur de fumée.

Les chansons de We’re Safety Now Haven’t We sont étonnamment entraînantes, surtout venant d’une agence gouvernementale. Chaque morceau contient un message de sécurité sérieux. Phone Away vous encourage à ranger votre mobile lorsque vous marchez ou dansez. Le rythme est frénétique. Se Pone Caliente est en espagnol et il s’agit de vérifier les piles de votre détecteur de fumée. (Voici le guide de CNET des meilleurs détecteurs de fumée.)

Protect Ya Noggin’ (disponible en versions anglaise et espagnole) est une ode au port d’un bon casque, que vous fassiez du patin, du scooter ou du vélo. C’est un ver d’oreille. Le pont comporte les lignes orales « remplacez le casque après tout impact sur le casque/les casques sont des produits à usage unique et les impacts peuvent diminuer leur efficacité ». Going Off Like Fireworks comprend des conseils pour garder une distance de sécurité et avoir de l’eau à portée de main pour éteindre les feux d’artifice.

La chanson Off Road Adventure encourage l’utilisation d’un équipement approprié lors de la conduite d’un VTT. (Découvrez ces casques de moto les mieux notés.)

L’album se termine avec Beats to Relax/Be Safe To, un numéro décontracté au rythme hochant la tête. Les seules paroles sont « Qu’est-ce que c’est ?/Eh bien, que diriez-vous d’une guimauve ?/Mieux. » C’est la chanson à mettre quand on a envie de s’endormir et de rêver de sécurité.

La sortie d’un album pop du CPSC peut vous donner l’impression d’être entré dans une dimension alternative, mais ce n’est pas un choc total si vous suivez l’agence sur les réseaux sociaux. L’équipe CPSC est une usine à mèmes qui produit des avertissements de sécurité publique étranges, accrocheurs, drôles et parfois sarcastiques. We’re Safety Now Haven’t We n’est que l’évolution naturelle de la présence sociale à la fois amusante et sérieuse de l’agence.

Toutes les chansons sont dans le domaine public, alors n’hésitez pas à enregistrer une reprise ou à faire un remix. L’album possède un sous-titre prometteur en petits caractères : « Volume I ». Donc si vous aimez ces morceaux, il y a une chance que nous en obtenions d’autres. Peut-être qu’un album concept rock sur la surchauffe des friteuses à air sera le prochain.