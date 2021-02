Il est temps de suivre ces impressionnants influenceurs et créateurs noirs.

Tout au long du mois, E! célèbre le Mois de l’histoire des Noirs et, dans le cadre de cette célébration, nous voulions mettre en valeur les créateurs noirs qui nous font sourire avec leur travail en ligne. Nous avons parcouru tout Instagram, YouTube et TikTok et avons tout trouvé, d’un influenceur végétal inspirant à une paire de jumeaux avec des mouvements incroyables en passant par un professionnel de l’organisation à domicile qui devrait déjà avoir une émission HGTV.

Sans oublier, notre liste présente également des influenceurs à couper le souffle avec un style remarquable. Bien sûr, ce n’est qu’un avant-goût de l’excellence noire que l’on peut trouver en ligne.

N’oubliez pas le sommet du graphique Le weekend a également fait ses débuts sur les réseaux sociaux, notamment YouTube. En fait, n’importe lequel de ces influenceurs / créateurs pourrait être le prochain grand A-lister.

Il est donc temps d’aimer, de s’abonner et de suivre ces étoiles montantes des médias sociaux. Pour connaître les noms et les pseudonymes de ces créateurs et influenceurs noirs, faites défiler les images ci-dessous.