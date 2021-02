Vivre au milieu de quatre murs est devenu mélancolique tout au long du verrouillage déclenché par la pandémie. Tout comme la vie, nous avons également besoin de changer notre ambiance pour rompre avec la monotonie qui remplit l’air. Une maison fraîchement rénovée avec des intérieurs redéfinis peut sembler terne au fil du temps. Que devez-vous alors garder à l’esprit avant de vous lancer dans le désencombrement ou la refonte de votre maison? Voici quelques aspects à prendre en compte: Contributions de – M. Arun Malhotra, fondateur, AM Estate Developers

Calme par simplicité vs exubérance par embellissement:

Les intérieurs d’une maison sont conçus en gardant à l’esprit le genre d’ambiance que les résidents aiment avoir à l’intérieur. Vous devez donc savoir ce qui vous offre le meilleur état d’esprit au milieu de vos quatre murs – que ce soit en travaillant ou en vous prélassant.

La simplicité déclenche généralement un sentiment de calme et de sérénité. N’ayant rien de plus que ce que vous voulez et rien de moins que ce dont vous avez besoin pour créer une belle maison simpliste. Un bon exemple de ceci est le style Japandi (aka japonais et scandinave) qui se concentre sur les espaces lumineux avec des lignes épurées et des couleurs claires. Le décor implique des conceptions créatives qui remplissent le but minimum de l’objet avec une simplicité maximale et rien d’autre.

D’un autre côté, il y a une autre philosophie qui favorise une sensation pétillante et énergique à l’intérieur de votre maison en ajoutant autant d’objets à votre décor que vous le souhaitez. Cela ne signifie pas que vous en faites trop pour vos achats d’artefacts et encombrez votre espace disponible, mais utilisez de petits objets pour créer une sensation de grandeur. Cette école de pensée intègre des designs modernes dans l’essence de la vie avec une touche de flamboyance.

Éléments naturels pour une vie durable:

Tout au long de la pandémie, l’affinité pour les espaces ouverts et l’air pur a explosé. De plus, rester à l’intérieur ajoute également aux problèmes de santé et de bien-être. Voici où la vie durable entre au premier plan. Les éléments naturels tels que le bois et le bambou tressé ne sont pas seulement des choix populaires pour les matériaux de revêtement de sol, mais complètent également à merveille les conceptions de maison minimalistes. Placer les plantes dans des coins bien éclairés de la maison se marient bien et stimulent une sensation de positivité dans la maison.

Modernisme à l’aide d’antiquités:

Une teinte de rétro dans un design autrement moderne contribue grandement à ajouter une saveur d’élégance à vos intérieurs. Les étagères ornées d’antiquités et d’artefacts donnent une sensation d’intemporalité et fixent l’attention sur le contraste visible ici – ni trop flashy ni trop subtil. Des objets rustiques tels qu’un vieux tapis ou une horloge à pendule archaïque ou un morceau de vaisselle classique dispersés sporadiquement dans l’espace de vie ajoutent une touche vintage à votre maison.

Les couleurs reflètent votre personnalité:

Un travail de peinture sur les murs est la partie la plus notable de tout décor intérieur. La luminosité à l’intérieur d’une pièce favorise un sentiment d’appartenance et d’harmonie, tandis qu’un intérieur sombre stimule une sensation de morosité et de matité. Les couleurs des murs sont donc aussi le reflet de votre personnalité sur le long terme. Les murs peints relient également divers visages d’une maison et nécessitent beaucoup de réflexion en fonction du type d’ambiance que vous recherchez.

Des exemples courants sont: des nuances de gris pour le calme et des teintes vibrantes pour une sensation joyeuse et bouillonnante d’énergie. Utilisez votre imagination pour créer des combinaisons qui maintiendraient une sensation de positivité à l’intérieur de votre maison, qui à toutes fins pratiques, sera aussi votre bureau pendant longtemps. Assurez-vous de peindre des échantillons sur un mur avant qu’il ne devienne irréversible.

Le désencombrement peut affecter votre humeur:

L’état des choses à l’intérieur d’une maison peut rehausser ou atténuer votre humeur en quelques secondes. Un coin foiré à la fin d’une longue journée suffit à déclencher de la colère ou de l’hostilité envers vos proches. Alors qu’un paradigme organisationnel peut grandement contribuer à faire de votre résidence une maison confortable qui vous invite à y passer plus de temps.

Dans l’ensemble, ce qui fait de votre maison une maison, ce sont les gens qui y vivent et ce qu’ils ressentent constitue la base d’une tentative de refonte ou de restructuration. Choisissez votre décor pour correspondre à vos vibrations et couleurs qui vous accueillent heureux à la maison. Après tout, la conception est la créativité déployée pour créer une résidence heureuse.