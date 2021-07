Suivez ces 3 étapes pour améliorer votre pointage de crédit

L’Américain moyen a une cote de crédit de 711, selon ValeurPingouin , ce qui est qualifié de « bon » en vertu de la Répartition du pointage de crédit FICO . Mais si vous regardez votre score et voyez une marge d’amélioration, voici trois choses que vous pouvez faire pour commencer à reconstituer votre crédit.

« Les cotes de crédit peuvent prédire avec une grande précision la probabilité qu’une personne fasse défaut sur un prêt », a déclaré à CNBC Make It Rod Griffin, directeur principal de l’éducation des consommateurs et du plaidoyer chez Experian. « Il donne [lenders] une représentation numérique du risque associé au fait de vous prêter. »

C’est parce que votre pointage de crédit est considéré comme une mesure de la probabilité que vous remboursiez l’argent que vous empruntez auprès d’un prêteur. Plus votre score est élevé, moins il est risqué de vous donner de l’argent. Plus votre score est mauvais, moins il semble probable que vous le remboursiez à temps.

Votre pointage de crédit est important. Il peut déterminer si vous décrochez l’appartement de vos rêves, à quel forfait de téléphonie mobile vous avez droit et aux taux d’intérêt que vous paierez sur les prêts.

Et si vous payez normalement votre facture à temps mais que, pour une raison quelconque, vous avez quelques jours de retard sur un paiement, cela vaut la peine de contacter l’émetteur de votre carte de crédit à l’avance pour l’en informer et lui demander s’il ne peut pas le signaler aux bureaux de crédit. .

Si vous avez des antécédents de paiements en retard, il faudra plus d’un paiement à temps pour vous aider à rétablir votre pointage de crédit. « Votre score examine le comportement au fil du temps, pas seulement ce que vous avez fait aujourd’hui », explique Griffin. Prenez l’habitude de payer votre facture à temps et ne manquez pas un paiement.

Il n’y a pas de moyen plus rapide de nuire à votre pointage de crédit que de manquer des paiements, c’est pourquoi vous devez toujours vous assurer de payer votre facture à temps. La configuration du paiement automatique peut être extrêmement utile lorsque vous obtenez une nouvelle carte de crédit ; il vous aide à démontrer que vous êtes un emprunteur fiable.

En plus de vous assurer de toujours payer vos factures de carte de crédit à temps, gardez un œil sur le montant de votre relevé. Aux yeux des prêteurs, utiliser un pourcentage élevé de votre marge de crédit — un chiffre connu sous le nom de taux d’utilisation du crédit – pourrait être un signe que vous êtes un emprunteur à risque.

Généralement, les experts recommandent d’avoir un taux d’utilisation du crédit inférieur à 30 %. Cela signifie que si vous avez trois cartes de crédit avec des marges de crédit combinées d’une valeur de 10 000 $, vous ne voulez pas y mettre plus de 3 000 $ au total chaque mois.

« Les prêteurs deviennent nerveux si votre solde utilise trop votre crédit disponible, car plus vous vous rapprochez du maximum, plus cela peut être un signe de difficulté financière pour vous », a déclaré Matt Schulz, expert en cartes de crédit chez LendingTree. CNBC le faire.

Si un emprunteur avec un solde de carte de crédit élevé rencontre un événement inattendu dans sa vie, comme une perte d’emploi ou un problème médical, il lui sera plus difficile de rembourser le solde.

Si vous obtenez une augmentation et commencez à gagner plus d’argent, vous devez en informer votre émetteur de carte car il pourrait augmenter votre marge de crédit, explique Schulz, en particulier si vous payez votre relevé de manière fiable à temps. Avoir une marge de crédit plus élevée vous permettra d’augmenter vos dépenses sans nuire à votre pointage de crédit.