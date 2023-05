Suivez ce qui est diffusé à la télévision en utilisant ces 5 applications gratuites

Vous connaissez peut-être déjà JustWatch en tant qu’application qui organise la diffusion d’un titre, mais vous pouvez également créer une liste de surveillance, suivre les sorties à venir et regarder une émission en un seul clic. Une fois que vous ouvrez l’application, vous pouvez sélectionner chaque service de streaming que vous utilisez – y compris Disney Plus, Crunchyroll et Fubo – pour regarder des émissions et des films. Plus de 100 fournisseurs sont répertoriés sur JustWatch, et l’application a récemment ajouté un guide de diffusion en continu pour le sport.

Utilisez l’application pour rechercher des émissions de télévision et des films ou cliquez sur Découvrir pour partir à l’aventure. Affinez votre recherche par plateforme, genre, année ou classement. Lorsque vous cliquez sur une vignette d’émission, vous pouvez appuyer sur « Suivre » pour suivre chaque épisode et chaque saison. JustWatch vous demandera quels épisodes vous avez regardés et vous pourrez cocher des saisons entières ou des versements individuels. Là où cette application se démarque, c’est lorsque vous accédez à « Regarder maintenant » pour cliquer sur le logo d’un service de streaming, et vous êtes immédiatement redirigé vers la page de destination de l’émission pour commencer à regarder. Parlez de commodité.

Ajoutez un titre à votre liste de surveillance et JustWatch vous indique quel épisode regarder ensuite ou vous pouvez cocher lorsque vous êtes rattrapé. Il affiche également les dates des prochains épisodes.

Pour les fans de sport, JustWatch Sports vous dirige vers où vous pouvez diffuser du football (NFL et NCAA), du basket-ball (NBA), du baseball (MLB), du football (MLS, Liga MX et toutes les grandes ligues européennes), du tennis et de la Formule 1 légalement en ligne.

L’application dispose également d’une fonction de recommandation personnelle et affiche le prix de chaque plateforme de streaming. Vous pouvez utiliser JustWatch sur un navigateur Web, sur des appareils Fire TV ou sur des appareils mobiles iOS et Android. Inscrivez-vous directement sur l’application ou avec votre compte Google ou Facebook.