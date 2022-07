Suivant Samsung déballé confirmé, réservez votre Galaxy Fold 4

D’accord, la date est officielle – Samsung Unpacked, où nous verrons le Galaxy Fold 4, le Galaxy Flip 4 et la nouvelle ligne Galaxy Watch 5, tombera le 10 août. Samsung a révélé la date aujourd’hui, confirmant également qu’il s’agit d’un événement virtuel pour tous à regarder.

L’événement Unpacked débutera à 9h00 de l’Est (6h00 du Pacifique) le 10 août, avec des flux sur le site de Samsung (et j’imagine également sur YouTube).

Réservez votre Galaxy Fold 4 ou Flip 4, obtenez plus de bonus

Et avec cela à l’écart, parlons de la façon dont vous pouvez réserver le prochain ensemble d’appareils Galaxy, principalement parce que réserver signifie des cadeaux. Oui, le système de réservation étrange de Samsung est de retour, ce qui ne vous demande aucun argent, mais vous offre des bonus supplémentaires le jour du lancement.

Tout ce que vous avez à faire est de frapper ce lien sur le site de Samsung, puis suivez les instructions pour réserver avec votre nom et votre adresse e-mail. Une fois terminé, vos informations seront dans le système de Samsung pour l’ouverture des précommandes et vous serez prêt à vous séparer de l’argent réel. Vous devriez alors recevoir un e-mail une fois ce moment venu comme un rappel qui confirme généralement vos bonus.

Pour ce lancement du Galaxy Fold 4/Flip 4, Samsung propose des bonus allant jusqu’à 200 $ en crédits pour des choses comme un téléphone Galaxy, une montre ou des bourgeons dans une sorte de bundle. Il y a des niveaux à cela, qui changent à mesure que vous regroupez davantage ou ajustez les éléments à regrouper. Par exemple, le regroupement du nouveau téléphone, de la montre et des écouteurs vous donne le plus grand crédit. De plus, il semble également y avoir des crédits individuels à dépenser, jusqu’à 100 $, si vous ne choisissez qu’un téléphone.

Voici la liste des crédits de réservation auxquels vous pourriez avoir droit :

Crédit de 200 $ vers l’ensemble téléphone, montre et écouteurs Galaxy

vers l’ensemble téléphone, montre et écouteurs Galaxy Crédit de 150 $ vers l’ensemble téléphone et montre Galaxy

vers l’ensemble téléphone et montre Galaxy Crédit de 130 $ vers l’ensemble téléphone et écouteurs Galaxy

vers l’ensemble téléphone et écouteurs Galaxy Crédit de 80 $ vers l’ensemble montre et écouteurs Galaxy

vers l’ensemble montre et écouteurs Galaxy Crédit de 100 $ à utiliser sur Samsung,com pour les produits éligibles lorsque vous réservez un téléphone Galaxy

à utiliser sur Samsung,com pour les produits éligibles lorsque vous réservez un téléphone Galaxy Crédit de 50 $ à utiliser sur Samsung,com pour les produits éligibles lorsque vous réservez une montre Galaxy

à utiliser sur Samsung,com pour les produits éligibles lorsque vous réservez une montre Galaxy Crédit de 30 $ à utiliser sur Samsung, com pour les produits éligibles lorsque vous réservez des écouteurs Galaxy

Encore une fois, il s’agit d’une offre sans engagement. Vous dites simplement à Samsung que vous force être intéressé à acheter quelque chose de leur prochain grand lancement de produit Galaxy. Ce faisant, ils vous récompenseront avec des bonus à dépenser si vous finissez par acheter quelque chose.

Réservez votre Galaxy Fold 4 ou Flip 4 ici