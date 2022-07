Suivant Gas N Wash un peu comme les autres dans le Far West Side de Joliet – Shaw Local

joliet – Un futur Gas N Wash sur Caton Farm Road ressemblera beaucoup à l’autre qui a ouvert ses portes à l’extrême ouest de la ville en 2021.

Le conseil municipal a approuvé cette semaine des voies de service au volant pour Dunkin et Ta Canijo Tacos, des restaurants qui font également partie de la station Gas N Wash de Theodore Street et Drauden Road.

Le nouveau Gas N Wash est en construction au 7801 Caton Farm Road.

Les deux emplacements sont les premières stations-service développées au-delà de la route 59 à l’extrême ouest. La ville a recherché plus de développement commercial dans ce secteur de la ville, qui demeure le premier endroit pour la construction de maisons neuves à Joliet.

Le nouveau Gas N Wash est en cours de construction à l’intersection des routes Caton Farm et Ridge, qui est l’un des endroits les plus commerciaux de l’extrême ouest. Une épicerie Aldi et une pharmacie Walgreens se trouvent également à l’intersection.

Plainfield South High School se trouve également à l’intersection.

Len McEnery vu en mai lors d’une réunion où le conseil municipal de Joliet a approuvé un permis d’utilisation spéciale pour le Gas N Wash à construire sur Caton Farm Road.

(Gary Middendorf – [email protected]/Gary Middendorf)

Gas N Wash est une marque développée par le développeur indépendant de stations-service Len McEnery, qui a également créé les stations Food N Fuel et a été occupé à construire de nouveaux emplacements à Joliet.

McEnery compte désormais quatre stations à Joliet et 20 dans la banlieue sud-ouest. Il a des projets pour un autre Food N Fuel sur la Route 6 et Hollywood Road.

Le conseil municipal a également approuvé mardi un service au volant pour le lave-auto entrant dans le Gas N Wash sur Caton Farm Road.