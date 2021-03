Salut Priyanshu, désolé pour le retard de réponse. Si possible, veuillez nous aider avec son numéro de contact via un message privé et notre équipe le contactera au plus tôt pour l’aider dans la procédure d’inscription. https://t.co/jcTFuHa5Ue – soins zomato (@zomatocare) 17 mars 2021

Cependant, prenant connaissance de l’affaire, Zomato est également revenu à l’heure et a demandé à Priyanshu de partager les coordonnées de Yogesh. «Salut Priyanshu, désolé pour le retard de réponse. Si possible, veuillez nous aider avec son numéro de contact via un message privé et notre équipe le contactera au plus tôt pour l’aider dans la procédure d’inscription », a déclaré Zomato.

Internet a une étrange façon de se rassembler pour aider les petites entreprises à prospérer et à être reconnues. Suite à la saga de Baba Ka Dhaba, de nombreux petits restaurants sont devenus viraux sur les réseaux sociaux où les internautes se réunissent souvent pour aider ces groupes défavorisés à gagner leur vie dans une situation de pandémie. Dans un autre incident de ce type récent, un utilisateur de Twitter a mis en évidence l’histoire d’un vendeur «Litti-Chokha» à Mumbai et ses difficultés à maintenir son activité. S’adressant aux médias sociaux, il a exhorté les internautes à se manifester et à l’aider à être répertorié sur Zomato et d’autres applications de livraison de nourriture.

