Suits et Bluey, tous records, nommés émissions les plus diffusées en 2023 aux États-Unis

La duchesse de Sussex – puis Meghan Markle – a quitté Suits en 2018

Suits, le drame juridique à succès mettant en vedette la future duchesse de Sussex, a établi un nouveau record de streaming aux États-Unis après avoir connu un regain de popularité en 2023.

Selon les analystes des médias Nielsenl’émission, diffusée pour la première fois de 2011 à 2019, a été regardée pendant un total de 57,7 milliards de minutes sur Netflix l’année dernière.

Cela bat le précédent record de The Office de 57,1 milliards de minutes, établi en 2020.

L’émission pour enfants Bluey était la deuxième plus regardée l’année dernière, avec 43,9 milliards de minutes sur Disney+.

Cela a été suivi par NCIS et une série d’émissions plus anciennes, notamment Grey’s Anatomy, The Big Bang Theory, Gilmore Girls and Friends, indiquant peut-être une soif de nostalgie.

Bluey a survolé New York sous la forme d’un ballon géant dans le cadre du défilé de Thanksgiving de Macy en novembre.

Suits a d’abord été diffusé sur la chaîne câblée USA Network, mais a connu une énorme augmentation du nombre de téléspectateurs après avoir été ajouté à Netflix l’été dernier.

C’est le “binge show parfait”, Le magazine Time a déclaré en août.

“Les costumes trouvent leur juste place”, a écrit Eliana Dockterman. “Les intrigues sont idiotes, mais jamais stupides. Les dialogues peuvent vous faire lever les yeux au ciel, mais ils sont juste assez souvent intelligents.

“Vous pouvez regarder votre ordinateur pour répondre à vos e-mails pendant 40 minutes, le regarder à nouveau et vous n’avez rien manqué de particulièrement important. Et pourtant, quelque chose de dramatique et de divertissant se produit.”

Kelly Lawler de USA Today est d’accord qu’elle faisait partie “du genre d’émissions de télévision légères et faciles à vivre que l’on peut regarder tout en pliant le linge”.

Elle a ajouté : “Il y a un peu de comédie, un peu de drame, un peu de mystère, un peu de chagrin, un peu de joie, mais jamais trop de quelque chose.”

La présence de membres de la royauté dans le casting a également aidé, a-t-elle déclaré.

“Elle n’était peut-être pas duchesse lors du tournage de Suits, mais sa renommée et sa célébrité sont probablement un facteur qui pousse certaines personnes à cliquer sur play lorsqu’elles voient sa photo au-dessus du logo de la série.”

Suits avait plus de contenu (83 heures au total) que The Office (73 heures), il avait donc un avantage en termes de temps de visionnage.

Il n’y avait aucune émission originale des streamers dans le top 10 de fin d’année, toutes ayant été acquises auprès d’autres réseaux.

Ted Lasso d’Apple TV+ a été le meilleur original, accumulant 16,9 milliards de minutes de visionnage. L’émission Netflix The Night Agent arrive en deuxième position avec 14,4 milliards.