Le récent regain de popularité de « Suits », la série dramatique d’USA Network qui s’est déroulée de 2011 à 2019 et mettait en vedette Meghan Markle dans son rôle le plus célèbre avant de devenir membre de la royauté, a donné lieu à l’annonce d’une nouvelle émission « Suits ».

Entertainment Weekly a confirmé que le créateur de la série, Aaron Korsh, développait un nouveau projet avec NBCUniversal, la société de production à l’origine de la série originale.

Deadline a rapporté que la série n’était pas un spin-off ou un redémarrage, mais plutôt quelque chose se déroulant dans le monde de « Suits ». Fox News Digital a contacté Korsh mais n’a pas immédiatement reçu de réponse.

Plus tôt ce mois-ci, la série dramatique juridique sur le lieu de travail a battu le record du plus grand nombre de semaines en tant que titre n°1 au classement Nielsen, selon The Hollywood Reporter, avec 2,36 milliards de minutes de visionnage pour la semaine du 4 au 10 septembre.

« Suits » se concentre principalement sur l’avocat Harvey Specter (Gabriel Macht) qui engage Mike Ross (Patrick J. Adams), un homme expulsé de son université doté d’une mémoire photographique impressionnante, pour travailler dans son cabinet d’avocats bien qu’il n’ait pas de diplôme en droit.

Markle a joué la parajuriste Rachel Zane, qui gravit les échelons jusqu’à devenir associée du cabinet avant d’épouser le personnage de Mike Ross et de partir à la fin de la septième saison de la série.

La popularité soudaine de « Suits » semblait sortir de nulle part, mais l’expert de la famille royale britannique Kinsey Schofield, animateur du podcast « To Di for Daily », note qu’il y a eu une pression pour mettre Markle au premier plan.

« L’algorithme de Netflix a donné une impulsion incroyable à ‘Suits’, sans parler des miniatures sexy qu’ils ont choisi d’afficher », a déclaré Schofield à Fox News Digital. « Pendant des semaines, voire des mois, ‘Suits’ a été présenté dans la section Spotlight de Netflix. »

Schofield a noté que la série compte 134 épisodes, ce qui en fait une frénésie parfaite.

« J’ai également entendu le contenu décrit comme ‘réconfortant’ ou ‘traditionnel’, ce qui pourrait expliquer pourquoi les gens s’engagent à voir la série entière jusqu’au bout », a-t-elle ajouté.

Brian Balthazar, un expert de la culture pop, pense que la situation actuelle avec les grèves à Hollywood a également contribué à l’attrait de la série auprès des téléspectateurs.

« Les grèves des écrivains et des acteurs ont mis les streamers dans une position où ils ont dû repenser ce qu’ils mettaient sur leurs pages de destination. Et donc, ce qui est vieux est nouveau, et comme le dit le proverbe, ‘Si vous ne l’avez pas vu, c’est nouveau pour toi.’ Il n’est pas surprenant que « Suits » soit retenu. C’est une bonne série, et le facteur « royal » ne fait pas de mal non plus », a-t-il déclaré à Fox News Digital.

La présence de Markle dans la série a également nourri la « curiosité morbide » des gens à l’égard de l’actrice devenue membre de la famille royale, comme l’a dit Schofield. « Tout le monde est collé à l’histoire des rebelles royaux », a-t-elle ajouté.

Balthazar est d’accord et déclare : « Même si Megan ne manque pas vraiment de visibilité, c’est probablement une nouveauté suffisante pour que certaines personnes vérifient où sa popularité a commencé. »

Il a ajouté : « Cela étant dit, il faudra plus que cette nouveauté passagère pour maintenir « Suits » en tête de la liste des séries les plus regardées. En fin de compte, il faut que ce soit une bonne série pour rester dans les charts, c’est donc la série la plus regardée. une qualité qui le maintient à la mode.

Markle a commencé à sortir avec le prince Harry en 2016, alors qu’elle jouait encore dans la série, et elle a ensuite quitté la série en avril 2018, environ six mois après leurs fiançailles.

Le prince Harry a écrit dans ses mémoires, « Spare », qu’il avait commis « l’erreur de chercher sur Google et de regarder certaines de ses scènes d’amour en ligne » lorsqu’il a commencé à sortir avec Markle.

« Je l’avais vue, elle et un de ses camarades, se mutiler dans une sorte de bureau ou de salle de conférence », a écrit Harry, selon Page Six.

« Je n’avais pas besoin de voir de telles choses en direct », a-t-il ajouté, plaisantant en disant qu’il avait besoin d’une « thérapie par électrochocs » pour arrêter de penser à ces scènes torrides.

Selon Harry, le prince William et Kate Middleton étaient des « spectateurs réguliers – voire religieux – de « Suits » », ce qui l’a incité à se demander s’ils le harceleraient avec des demandes d’autographe plutôt que des questions sur sa relation avec la star.

Selon le Daily Express britannique, le prince Harry aurait également montré à la reine Elizabeth II et à son mari, le prince Philip, des extraits de Markle dans l’émission.

Le séjour de Markle à Hollywood a brièvement croisé sa vie de royale imminente et, selon le créateur de la série Korsh, le protocole royal pour la future duchesse a commencé à s’infiltrer dans son travail dans la série.

« [The royal family] pesé sur certaines choses. Au fait, pas beaucoup de choses, mais quelques choses que nous voulions faire et que nous ne pouvions pas faire, et c’était un peu irritant », a déclaré Korsh au Hollywood Reporter en août. « Je me souviens que l’une d’elles était une ligne de dialogue particulière. «

Il avait l’intention que Markle utilise le mot « poppycock » dans une scène, ce qui n’a pas été approuvé.

« Donc, dans l’épisode, Mike [Patrick J. Adams] et Rachel [Markle] nous allions avoir quelque chose, et en guise de clin d’œil à ma belle-famille, nous allions lui faire dire : « Ma famille dirait poppycock ». Et la famille royale ne voulait pas qu’elle prononce le mot. Ils ne voulaient pas lui mettre le mot « poppycock » dans sa bouche », a expliqué Korsh.

« Je présume parce qu’ils ne voulaient pas que les gens coupent les choses en disant « c–k ». Nous avons donc dû le changer en « bulls–t » au lieu de « poppycock », et je n’ai pas aimé ça parce que Je l’avais dit à ma belle-famille [poppycock] allait être dans le spectacle. Il y avait peut-être une ou deux autres choses, mais je ne m’en souviens pas. »

Korsh a également déclaré qu’il ne savait pas comment la famille royale avait obtenu les scripts, déclarant : « Je ne sais pas comment ils les ont obtenus. Je savais qu’ils les lisaient parce que j’avais reçu des commentaires, mais je ne me souviens pas du processus par lequel ils les ont obtenus.

Il a ajouté qu’il n’avait parlé de l’influence de la famille royale sur la série que parce qu’il pensait que le prince Harry en avait parlé dans ses mémoires.

Le prince Harry a évoqué le fait que Markle devait finalement quitter la série, en écrivant : « Meg a emballé sa maison et a abandonné son rôle dans « Suits ». Après sept saisons. Un moment difficile pour elle parce qu’elle aimait cette série, aimait le personnage qu’elle jouait, aimait ses acteurs et son équipe – aimait le Canada. «

« D’un autre côté, la vie là-bas était devenue intenable, surtout sur le plateau. Les scénaristes de la série étaient frustrés car l’équipe de communication du palais leur conseillait souvent de changer les lignes de dialogue, ce que ferait son personnage, comment elle agirait. »

Le couple s’est marié le 19 mai 2018, peu de temps après la dernière apparition de Markle dans la série diffusée le 25 avril.

En 2020, le prince Harry et Markle ont renoncé à leurs fonctions de membres de la famille royale et ont déménagé en Californie, où ils ont eu leurs deux enfants, Archie, 4 ans, et Lilibet, 2 ans.

Avec la possibilité que « Suits » revoie une nouvelle vie à la télévision ou en streaming, la question de l’apparition de Markle s’est posée, d’autant plus que l’homme de 42 ans a signé avec l’agence artistique WME en avril.

Un ancien producteur exécutif de la série, Gene Klein, a déclaré à TVLine en août qu’il ne pensait pas qu’une réunion était probable.

« Je suppose que ce n’est tout simplement pas possible », a-t-il déclaré au média.

« Je serais surpris si nous pouvions enfiler cette aiguille pour une réunion, mais je serais également ravi si cela se produisait parce que [when] Quand tu fais un show aussi longtemps, tout le monde devient de très bons amis », a-t-il ajouté.

Schofield a noté: « On ne s’attend pas à ce que les membres de la distribution originale jouent de manière flagrante dans un redémarrage, mais je serais surpris si vous ne les voyiez pas dispersés en tant que stars invitées. »

Elle a ajouté : « Ils seraient fous de ne pas essayer d’attirer Meghan avec une apparition en tant qu’invitée. C’est le genre de relations publiques que vous ne pouvez tout simplement pas acheter pour le moment. »

Balthazar a émis l’hypothèse que Markle serait intéressé par plus qu’une apparition.

« Je dois imaginer qu’elle voudrait que son retour au métier d’actrice soit dans un rôle plus important et plus stimulant sur le plan créatif, mais l’argent parle », a-t-il déclaré.