Suits a ignoré les avertissements du service informatique, alors l’équipe technique les a limités.

L'histoire de cette semaine vient d'un lecteur que nous appellerons "Bruce" car son histoire concerne son temps de travail pour l'équipe d'infrastructure Internet d'une banque australienne.

L’histoire de cette semaine vient d’un lecteur que nous appellerons “Bruce” car son histoire concerne son temps de travail pour l’équipe d’infrastructure Internet d’une banque australienne.

Bruce a rejoint l’entreprise alors que les services bancaires par Internet en étaient à leurs balbutiements. Son équipe s’est donc développée rapidement. Leur charge de travail aussi.

“Nous contrôlions/possédions/occupions tout, depuis la liaison RNIS jusqu’au câble connecté au commutateur interne de l’équipe réseau”, a expliqué Bruce.

Mais Bruce et ses collègues avaient encore le temps de planifier. Et un jour, il évaluait le nombre d’utilisateurs actuels par rapport à la demande par rapport à la capacité de la liaison, puis les tendances des chiffres futurs, et il s’est rendu compte que la liaison RNIS ne tarderait pas à être saturée à plus de la moitié.

Avec le décollage des services bancaires par Internet, les risques étaient évidents. Bruce et ses collègues ont donc rédigé une prise de position expliquant pourquoi commander une autre ligne RNIS était une bonne idée et l’ont remise au CIO pour approbation.

C’était tout à fait judicieux : à l’époque, commander une connexion Internet pouvait prendre des mois, donc Bruce savait qu’il était essentiel d’obtenir cette commande le plus rapidement possible.

Le CIO a transmis la demande au comité exécutif de la banque, qui l’a immédiatement rejetée car c’était clairement du gaspillage d’acheter un lien supplémentaire alors que celui actuel n’était même pas utilisé à moitié !

Bruce et ses collègues ont été réprimandés pour leur gaspillage.

Une fois que l’utilisation a dépassé les 50 %, l’équipe informatique a de nouveau proposé une commande RNIS. Et ils ont été à nouveau repoussés – avec pour instructions de ne plus demander jusqu’à ce que l’utilisation atteigne 100 pour cent.

Bruce savait ce qui se passerait à ce moment-là : la connexion serait maximale, l’expérience utilisateur deviendrait désastreuse et le service informatique serait blâmé pour l’échec de l’entrée de la banque dans le monde des services bancaires sur Internet.

Il s’imaginait également être traîné sur place pour réparer les inévitables erreurs du réseau. Et puis il faut payer le coût supplémentaire lié à l’installation urgente de la liaison RNIS.

L’équipe informatique a élaboré un plan astucieux pour faire de ce problème le problème des dirigeants.

“Les combinaisons et leurs parasites associés résidaient tous au même étage du siège social avec leur propre sous-réseau d’adresses IP”, a expliqué Bruce. Cette topographie du réseau a facilité la limitation de leur connexion.

“La première semaine, nous les avons réduits de dix pour cent. Chaque semaine successive, nous avons retiré dix pour cent supplémentaires”, a avoué Bruce.

Après un mois de manigances, l’équipe informatique a de nouveau demandé la ligne RNIS supplémentaire.

Il a été approuvé – avec le paiement supplémentaire pour une installation accélérée et une explication selon laquelle si les costumes pouvaient comprendre la frustration des connexions lentes, les clients s’irriteraient également.

Une fois la nouvelle ligne connectée, l’équipe informatique a retiré la manette des gaz, “et a laissé les combinaisons se féliciter d’avoir résolu le ‘problème Internet'”.

