Suite du Joker : Joaquin Phoenix de retour en 2024

Une suite cinématographique du thriller psychologique oscarisé “Joker”, basé sur l’un des méchants de bandes dessinées les plus connus au monde, devrait sortir en salles le 4 octobre 2024, a déclaré mercredi un porte-parole du distributeur de films Warner Bros. .

“Joker: Folie a Deux”, mettra en vedette Joaquin Phoenix reprenant son rôle de personnage principal, qui lui a valu l’Oscar du meilleur acteur dans le film original de 2019 décrivant une histoire d’origine pour l’ennemi juré du super-héros de DC Comics Batman, selon au porte-parole du studio.

Le film de 2019, qui a été nominé aux Oscars dans la catégorie du meilleur film et a remporté la meilleure musique originale ainsi que le meilleur acteur principal, a été réalisé et produit par Todd Phillips, qui a co-écrit le scénario avec Scott Silver.

L’histoire a retracé la descente psychologique du protagoniste du film, un clown de fête raté et comédien en herbe Arthur Fleck, et les forces sociales qui l’ont transformé d’un solitaire découragé en un tueur de sang-froid qui inspire une vague de violence dans la métropole fictive de Gotham. Ville.

Aucun autre détail sur la suite n’a été immédiatement fourni par Warner Bros. Mais la publication commerciale hollywoodienne Variety a rapporté que la nouvelle production sera une comédie musicale avec Lady Gaga qui devrait jouer le co-conspirateur de Joker, Harley Quinn.

Phoenix, 47 ans, connu pour jouer des personnages maussades ou émotionnellement troublés, a été largement acclamé pour l’un de nombreux critiques salué comme l’une des performances les plus effrayantes et les plus troublantes du cinéma moderne.

Il a été le deuxième interprète à remporter un Oscar pour avoir joué le Joker, suivant les traces de Heath Ledger, qui a remporté à titre posthume l’Oscar du meilleur acteur de soutien pour son interprétation en 2008 du personnage dans “The Dark Knight”.



