Suite COVID de Biden: retour sur le balcon, chien de compagnie

WASHINGTON (AP) – C’est de retour au balcon de la Maison Blanche et à la salle des traités pour le président Joe Biden alors qu’il fait face à un cas de «rebond» de COVID-19.

Pris au piège à la Maison Blanche pour la deuxième fois en autant de semaines, le président connaît cette fois l’exercice : il a un bureau dans la section résidentielle de la Maison Blanche et son chien Commander pour lui tenir compagnie pendant qu’il gouverne par Zoom et FaceTime.

Cette fois a apporté une nouvelle ride : une opération antiterroriste « réussie » en Afghanistan, menée avec l’autorisation de Biden alors qu’il était en isolement.

Lundi soir, il devait prononcer une allocution devant le peuple américain depuis le balcon de la salle bleue pour annoncer le meurtre d’Ayman al-Zawahri, le plus haut dirigeant d’Al-Qaida, lors d’une frappe américaine en Afghanistan menée au cours du week-end, des personnes familières avec l’affaire a déclaré à l’Associated Press.

Le diagnostic initial de COVID-19 de Biden l’a laissé avec une toux persistante et un nez qui coule, a déclaré l’attachée de presse Karine Jean-Pierre. Son deuxième cas de rebond – étiqueté ainsi parce qu’il a été testé positif samedi trois jours seulement après avoir été libéré de l’isolement avec deux tests négatifs mercredi dernier – l’a rendu nerveux à l’idée de revenir à un horaire normal.

Le cas de rebond de Biden a interrompu un voyage prévu dimanche dans sa maison de Wilmington, dans le Delaware, pour retrouver la première dame Jill Biden, qui s’est accroupie séparément depuis le diagnostic initial de Biden, ainsi qu’un voyage mardi dans le Michigan pour vanter les 280 milliards de dollars récemment dépassés. facture de fabrication technologique.

Au lieu de cela, Biden est coincé dans l’isolement du COVID-19 jusqu’à au moins jeudi, selon les directives des Centers for Disease Control and Prevention, et peut-être plus longtemps selon les protocoles plus stricts de la Maison Blanche, qui nécessitent un test négatif pour retourner au travail.

“C’est quelqu’un qui aime être là-bas avec le peuple américain”, a déclaré Jean-Pierre lundi. “Il a hâte d’être à nouveau là-bas.”

Là où le premier tour de Biden avec COVID-19 l’a empêché de faire de l’exercice pendant quelques jours, le médecin de la Maison Blanche, le Dr Kevin O’Connor, a déclaré dans une lettre de lundi que le président “continue de se sentir bien” cette fois-ci, même si il est testé positif.

Peu de temps après l’annonce de samedi qu’il devait retourner à l’isolement, le président a envoyé une photo de lui masqué et sans cravate sur Twitter, le montrant en train de signer une déclaration qui a ajouté une assistance individuelle aux survivants des inondations dans le Kentucky.

Le président a poursuivi en tweetant une vidéo de 12 secondes de lui sur un balcon de la Maison Blanche avec Commander.

“Je me sens bien, tout va bien”, a déclaré Biden, une paire de lunettes de soleil aviateur à la main. “Mais Commandant et moi avons un peu de travail à faire.”

Quelques minutes plus tard, il a appelé le secrétaire aux Anciens Combattants Denis McDonough sur FaceTime, qui rendait visite à des personnes campant à l’extérieur du Capitole américain dans le but d’obtenir des avantages pour la santé des anciens combattants exposés à des substances toxiques provenant de foyers de combustion pendant leur service.

Biden, sur Twitter, a déclaré qu’il avait prévu de rendre visite au groupe en personne samedi au Capitole avant d’être à nouveau testé positif, mais a plutôt envoyé McDonough avec une livraison de pizza. Il a invité les avocats à la Maison Blanche une fois qu’il a été autorisé par ses médecins à recevoir des visiteurs.

“Cela ne l’empêche pas de faire son travail et de faire le travail du peuple américain”, a déclaré Jean-Pierre à propos de l’infection de rebond du président.

Au cours de son parcours d’isolement, Biden a déclaré aux journalistes que son compagnon canin lui servait de réveil pendant l’absence de la première dame.

“En fait, mon chien a dû me réveiller ce matin”, a-t-il déclaré mardi dernier. « Ma femme n’est pas là. Elle le sort généralement le matin pendant que je m’entraîne à l’étage. Et donc, j’ai senti ce museau du nez de mon chien contre ma poitrine environ 7 heures moins cinq.

Biden a travaillé dans la salle des traités ornée du deuxième étage ou est sorti sur le balcon Truman adjacent surplombant les terrains sud et le monument de Washington.

Un nombre limité de membres du personnel essentiels sont autour de lui dans la résidence, y compris le personnel de sécurité et médical et un petit nombre d’aides, qui restent masqués pour leur protection. Les réunions habituelles en personne de Biden, y compris son briefing quotidien sur la sécurité nationale, sont passées à des formats virtuels, de l’appel téléphonique traditionnel à la vidéoconférence sécurisée.

La salle des traités a servi d’étude à plusieurs présidents. C’était l’espace de travail de Donald Trump dans la résidence de la Maison Blanche et il avait installé une grande télévision à écran plat sur laquelle regarder les informations par câble.

Des plans pour permettre à un président de travailler en isolement ont été élaborés pour la première fois lorsque Trump a été testé positif au COVID-19 en octobre 2020, ce qui l’a obligé à se faire soigner au Walter Reed National Military Medical Center. Alors que la variante hautement infectieuse de l’omicron se propageait et que les cas se fermaient autour de Biden, son administration a affiné les plans pour que Biden s’acquitte de ses fonctions tout en s’isolant à la Maison Blanche, selon deux assistants.

Biden, 79 ans, a été traité avec le médicament antiviral Paxlovid après avoir été testé positif pour la première fois le 21 juillet. Il a été testé négatif pour le virus mardi dernier et mercredi 26 et 27 juillet, et a ensuite été autorisé à quitter l’isolement tout en portant un masque à l’intérieur. Ses tests positifs le placent parmi la minorité de ceux à qui le médicament a été prescrit pour faire l’expérience d’un cas de rebond du virus.

Le CDC affirme que la plupart des cas de rebond restent bénins et qu’aucune maladie grave lors d’une infection de rebond n’a été signalée.

Jean-Pierre a déclaré que les 17 personnes initialement identifiées comme des contacts étroits de Biden lors de son premier test positif, ainsi que six personnes jugées à risque de son infection de rebond, ont toutes continué à être testées négatives pour COVID-19.

Zeke Miller, l’Associated Press