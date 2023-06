Suite aux propriétaires, des milliers de vaches et de buffles évacués du volcan agité des Philippines

DARAGA, Philippines – Les autorités philippines évacuaient plus de 2 000 vaches et buffles d’eau d’un volcan agité afin de minimiser les pertes potentielles en cas d’éruption majeure, ont annoncé dimanche des responsables.

Les animaux de la ferme étaient chassés des communautés rurales dans un rayon de 3,7 miles du cratère du volcan Mayon dans le nord-est de la province d’Albay vers 25 zones de pâturage temporaires. Ils suivent plus de 12 600 villageois qui ont déménagé dans des abris d’urgence depuis la semaine dernière, lorsque le Mayon a commencé à cracher du gaz surchauffé et de fortes chutes de cendres, signe d’une éventuelle éruption majeure en quelques jours ou semaines.

Des milliers de personnes supplémentaires pourraient encore devoir être relogées dans des abris, généralement des écoles et d’autres bâtiments publics, ont déclaré des responsables.

« Ce ne sont pas seulement les gens qui doivent être mis en sécurité, mais aussi leurs animaux de ferme », a déclaré le vétérinaire provincial d’Albay, Manny Victorino, à l’Associated Press. Il a déclaré que les autorités prenaient des mesures pour éviter un impact économique plus profond en cas d’éruption du volcan.

Dans le village de Matnog, dans la ville de Daraga, Victorino et son équipe de vétérinaires ont fourni des médicaments vermifuges, injecté des suppléments de vitamines et apposé des étiquettes d’identification aux oreilles de plusieurs vaches et buffles pour une meilleure surveillance.

Les évacuations d’animaux avaient précédé les éruptions du Mayon dans le passé, a déclaré Victorino, ajoutant que les Philippines et l’Indonésie, qui sont également sujettes aux tremblements de terre, ont comparé et partagé des techniques.

PHOTOS : Suite aux propriétaires, des milliers de vaches, des buffles évacués du volcan agité des Philippines

Les évacuations de bétail soulignent le dilemme du gouvernement face aux menaces d’environ deux douzaines de volcans actifs, dirigés par Mayon, à travers l’archipel tentaculaire. Situées dans la soi-disant «ceinture de feu» du Pacifique, une région sujette aux tremblements de terre et aux éruptions volcaniques, les Philippines sont également frappées par environ 20 typhons et tempêtes par an, faisant de la nation d’Asie du Sud-Est l’une des plus sujettes aux catastrophes au monde.

Albay a été placé en état de calamité vendredi pour permettre un décaissement plus rapide des fonds d’urgence en cas d’éruption majeure. Jeudi, les autorités ont relevé le niveau d’alerte pour le volcan de 8 077 pieds.

Attraction touristique clé pour sa forme conique pittoresque, le Mayon est l’un des 24 volcans actifs du pays. Il a éclaté violemment pour la dernière fois en 2018, déplaçant des dizaines de milliers de villageois.

En 1814, l’éruption du Mayon a enseveli des villages entiers et aurait fait plus de 1 000 morts. Mais de nombreux habitants d’Albay ont accepté la fureur du volcan comme faisant partie de leur vie.

Dimanche matin, des foules de gens ont fait du jogging ou du vélo, ont rejoint un groupe de danse sur de la musique disco et ont promené leurs chiens sur une promenade en bord de mer dans la capitale d’Albay, Legazpi. À environ 8,6 miles de là, le volcan était caché dans d’épais nuages.

Un habitant, Violeto Peralta, a attiré l’attention lorsqu’il a peint une image de l’éruption explosive du Mayon sur la clôture en béton de sa maison en bordure de route. Les écoliers de passage, dit-il, seront heureux de voir sa peinture en toile de fond pour leurs selfies.

Il a déclaré que de nombreuses entreprises de la province se sont enrichies grâce à diverses activités touristiques issues du Mayon, notamment des visites guidées de gravier et de sable que l’on trouve en abondance autour du volcan le plus actif du pays.

« Nous n’en avons pas peur », a déclaré l’homme de 76 ans. « Nous avons appris à vivre avec. »

___

Le journaliste d’Associated Press Joeal Calupitan a contribué à ce rapport.