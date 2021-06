Suisse vs. Turquie – Rapport du match de football – 20 juin 2021

Xherdan Shaqiri a marqué deux superbes buts alors que la Suisse a obtenu la troisième place du groupe A à l’Euro 2020 avec une victoire 3-1 sur la Turquie, mais ils doivent maintenant attendre avec impatience de voir s’ils atteindront les 16 derniers.

Le Suisse, qui a terminé à égalité avec le Pays de Galles avec quatre points mais en retard à la différence de buts, espère s’assurer une place dans les huitièmes de finale en tant que l’un des quatre meilleurs troisièmes des six groupes.

Leurs performances industrieuses et la finition de Shaqiri sont de bon augure pour la prochaine phase s’ils y parviennent.

« Je pense que nous avons joué comme une unité, et c’était crucial aujourd’hui contre cette équipe. Nous savions que si nous jouions bien, nous allions créer beaucoup d’occasions contre cette équipe, et nous l’avons fait », a déclaré Shaqiri à BEIN Sports.

Le sélectionneur de la Suisse Vladimir Petkovic est convaincu que son équipe a fait assez pour atteindre les huitièmes de finale.

« Nous avons marqué quelques buts mais malheureusement nous avons eu plus d’occasions de ne pas nous convertir », a déclaré Petkovic. « Ce n’était pas un match parfait, mais c’était un bon match.

« Cela devrait suffire pour atteindre les huitièmes de finale. »

La Turquie, qui a terminé quatrième avec trois défaites, était considérée comme un cheval noir avant le tournoi, mais rentrera chez elle après un effort lamentable en phase de groupes.

« Quand les attentes sont élevées, la déception est plus grande… Je m’excuse auprès de notre nation. Je fais confiance à mes amis, nous avons beaucoup appris de cette expérience », a déclaré le défenseur Merih Demiral à la télévision turque.

Le match a résumé le tournoi de la Turquie, alors qu’ils commençaient pleins de feu et de fureur et commençaient à un rythme scintillant, pour s’effondrer rapidement alors que la Suisse les déjouait tactiquement pour prendre rapidement les devants.

Le Suisse a pris l’avantage lorsque Haris Seferovic a reçu une passe de Steven Zuber en bordure de la surface avant de lancer le ballon dans le coin inférieur droit à la sixième minute.

Exaspéré, la Turquie s’est regroupée et a réessayé, mais ils sont allés 2-0 lorsque Zuber a trouvé Shaqiri dans une position similaire, et il a bouclé un tir exquis au-delà du plongeon désespéré d’Ugurcan Cakir 20 minutes plus tard.

La Turquie a eu ses chances, mais le gardien suisse Yann Sommer a réalisé une série de superbes arrêts en première mi-temps alors qu’ils cherchaient leur premier but du tournoi.

Irfan Kahveci a sauvé une partie de la fierté des Turcs à la 62e minute avec une frappe spectaculaire à distance pour réduire le déficit, mais leurs lacunes se sont à nouveau révélées lorsque Shaqiri a tiré à domicile pour compléter une contre-attaque en plein essor.

Avec Shaqiri retiré, Granit Xhaka a frappé un poteau avec un coup franc alors que la Suisse continuait de poursuivre les buts qui auraient pu lui permettre de prendre la deuxième place, mais en vain.

Pour la Turquie, ce fut une fin décourageante, car leur équipe remplie de talents s’est avérée édentée en attaque, contrairement à une équipe suisse efficace qui pourrait vivre pour se battre un autre jour.

« Cette jeune équipe marquera les 10 prochaines années du football turc, mais nous sommes bien conscients qu’une telle performance lors de ces tournois est inacceptable », a déclaré le manager de la Turquie, Senol Gunes.

L’entraîneur de 69 ans, qui a mené la Turquie à une superbe troisième place lors de la Coupe du monde 2002, est de retour aux commandes depuis 2019.

« Je ne pense pas à la démission pour le moment, la facture de l’échec doit être payée mais les médias sont également responsables, la direction est également responsable, l’équipe d’entraîneurs est également responsable », a déclaré Gunes.