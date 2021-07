Suisse vs. Espagne – Rapport du match de football – 2 juillet 2021

Facebook

L’Espagne a atteint les demi-finales de l’Euro 2020 vendredi après s’être imposée 3-1 lors d’une séance de tirs au but nerveuse contre la Suisse acharnée qui a été réduite à dix hommes par une expulsion mais s’est toujours accrochée à un match nul 1-1 après la prolongation.

Mikel Oyarzabal a frappé le coup franc décisif après que Gerard Moreno et Dani Olmo se soient convertis pour l’Espagne et que Sergio Busquets et Rodri aient gaspillé leurs coups de pied.

Le gardien espagnol Unai Simon a sauvé les Suisses Manuel Akanji et Fabian Schar tandis que Ruben Vargas martelait son tir au-dessus de la barre.

En jeu ouvert, l’Espagne a pris l’avantage à la huitième minute lorsqu’un but de Jordi Alba a décoché une forte déviation de Daniel Zakaria et est entré dans le filet, mais la Suisse a égalisé à la 68e lorsque Xherdan Shaqiri a profité d’une confusion dans la défense espagnole.

La cause de la Suisse s’est ensuite compliquée lorsque Remo Freuler a reçu un carton rouge à la 77e minute, mais ils ont tenu bon pour forcer la prolongation et ont en quelque sorte survécu à une attaque espagnole pour se rendre aux tirs au but.

Mais après avoir battu la France 5-4 aux tirs au but lors des huitièmes de finale en marquant tous ses coups de pied, seul Mario Gavranovic a pu battre Simon et les Suisses ont eu le cœur brisé, attendant toujours de remporter un quart de finale du Championnat d’Europe.

L’Espagne, cependant, est récompensée par un déplacement à Wembley pour affronter la Belgique ou l’Italie et rêve d’une première grande finale depuis sa victoire à l’Euro 2012.