Suisse v Nouvelle-Zélande : Coupe du monde féminine 2023 – en direct

il y a 1 m 03h42 HAE 39 minutes: Il y a une brève pause dans le jeu alors que Hand reçoit des soins médicaux. Pendant ce temps, une vague mexicaine fait le tour du stade. C’est un effort décent de la part des fans néo-zélandais. J’étais au stade de football de Sydney pour l’Angleterre contre le Danemark l’autre soir et malgré les meilleurs efforts d’une poignée de fans, la vague n’a jamais vraiment commencé.



il y a 2 m 03h40 HAE 37 minutes: Je vous le dis, le toit de ce stade se soulèvera si la Nouvelle-Zélande marque. La foule a été excellente jusqu’à présent.



il y a 5 m 03h38 HAE 35 minutes: Voici venir la Suisse avec Aigbogun qui avance sur le côté droit. Elle se centre sur Sow, qui est dans une position dangereuse, mais il n’y a rien à faire cette fois. Mieux de la part des Suisses, qui ont jusqu’à présent largement lutté pour créer quoi que ce soit à l’avant.



il y a 7 mois 03h36 HAE 34 minutes: Donc, la Norvège regarde déjà un pari décent pour la victoire, trois buts au bon maintenant.



il y a 9 mois 03h34 HAE 32 minutes: Plus de développements à Auckland…



il y a 10 mois 03h33 HAE 31 minutes: Lorsque les Suisses s’aventurent vers l’avant, ils rencontrent un mur de Kiwi, cette fois sous la forme de Katie Bowen, dont le défi sur Sow est difficile mais juste.



il y a 11 min 03h32 HAE 29 minutes: En ce qui concerne les temps morts tactiques, c’était un bon de la Suisse. Ou du moins une blessure au bon moment. Le jeu est de nouveau opérationnel mais les Fougères ne campent plus dans la moitié de terrain suisse. Lia Waelti exhorte vraisemblablement ses coéquipières à maintenir une ligne plus haute. Photo : Harriet Lander/FIFA/Getty Images

il y a 13 mois 03h30 HAE 27 minutes: Le ballon sort du jeu et Thalmann tombe à terre. Je ne dis pas un instant qu’elle n’a pas besoin de traitement, mais c’est une bonne occasion pour elle et ses coéquipières suisses de souffler un peu. Et éventuellement pour calmer le vent qui souffle actuellement dans les voiles néo-zélandaises. Gaelle Thalmann se fait soigner pour un coup. Il est temps pour les Suisses de se remettre. Photographie : Molly Darlington/Reuters

il y a 14 mois 03.29 HAE 26 minutes: Percival, sentant peut-être l’incertitude de Thalmann, livre directement dans le mélangeur. Sa tentative de coup de poing clair n’est, encore une fois, pas convaincante car elle va chercher le même ballon avec un coéquipier… le ballon tombe sur Bowen mais son tir est bloqué !



il y a 16 mois 03.27 HAE 25 minutes: La Nouvelle-Zélande vole ici. Un autre corner est gagné… Le hasard le renverse et une autre bousculade s’ensuit avec Thalmann qui semble loin d’être confiant ! Ils survivent cette fois, mais les Fougères ont de l’élan, la foule est juste derrière eux et, maintenant, un autre coup franc.



il y a 17 mois 03h25 HAE 24 minutes: Off the post de Jacqui Hand ! La Nouvelle-Zélande si proche de l’ouverture du score ! C’était une longue balle en avant qui a simplement échappé à tout le monde. Hand a couru dessus et a bouclé un tir au-dessus de Thalmann, seulement pour être refusé par le plus droit !



il y a 19 mois 03.24 HAE 23 minutes: C’est reparti alors que Thalmann reçoit le ballon à ses pieds, traîne un peu puis frappe le ballon hors du jeu. La foule aime celui-là.



il y a 20 mois 03.23 HAE 21 minutes: Crnogorcevic tombe sous le défi de Stott… ce défi avait un parfum d’avertissement, mais l’arbitre américain décide de laisser tomber.



il y a 21 mois 03.22 HAE 20 minutes: Cet objectif – un autre pour Haug – pourrait être extrêmement important ici. La Norvège a dépassé la Nouvelle-Zélande à la deuxième place grâce à sa différence de buts supérieure maintenant.



il y a 22 mois 03h20 HAE 19 minutes: Décevant de Percival cependant – directement dans le mur. Longo ne peut rien faire du ballon recyclé. Pendant ce temps, un autre but à Auckland…



il y a 24 mois 03.19 HAE 18 minutes: Les hôtes donnent un très bon compte d’eux-mêmes à ce point. Quelle balle c’est de Bowen à Bott… sa croix provoque la consternation pendant un moment avant que Bachmann ne commette une faute sur Hand et que la NZ ait un coup franc dans une position centrale décente.



il y a 26 mois 03.17 HAE 16 minutes: La foule joue son rôle ici – la gardienne Thalmann a toute la fin derrière elle en lui donnant le gros « wooooo » chaque fois qu’elle aligne un dégagement. Coumba Sow et la Néo-zélandaise Ria Percival tentent toutes les deux de mettre le ballon de la tête. Photographie : Alessandra Tarantino/AP

il y a 27 min 03.16 HAE 14 minutes: C’est un bon jeu d’approche de la Nouvelle-Zélande… Bowen est fortement impliqué avant que le ballon n’atteigne Longo, qui tente une volée ! La connexion n’est pas aussi douce qu’elle l’aurait souhaité et la balle va cependant loin.

il y a 30 min 03.12 HAE 11 minutes: Du pied gauche, il entre, le gardien est le pont, mais les Football Ferns ne peuvent pas capitaliser sur une brève bousculade et le ballon est finalement piraté.



il y a 31 min 03.11 HAE 10 minutes: Un énorme rugissement émane de la foule alors que la Nouvelle-Zélande remporte son premier corner du match ! Le hasard le fera basculer….



il y a 32 mois 03.11 HAE 9 minutes: Le but de Sophie Haug pour la Norvège ne change rien au classement en direct – la Nouvelle-Zélande et la Suisse sont toujours qualifiées en l’état.



il y a 33 mois 03.10 HAE 8 minutes: Les deux équipes semblent juste se figurer la nuit en ce moment. Pendant ce temps, à Auckland, il y a eu un but…



il y a 35 mois 03.07 HAE 7 minutes: Hannah Wilkinson mène encore une fois la lignée des Ferns ce soir. Wilkinson, bien sûr, a marqué le premier but de la Nouvelle-Zélande en Coupe du monde contre la Norvège lors de la soirée d’ouverture. Wilkinson

il y a 36 mois 03.06 HAE 6 minutes: Ah, bien, ils font un graphique « tel quel » à la télé. Cela me facilitera un peu la vie. Ces deux équipes traversent si tout reste tel quel, pour votre information.



il y a 37 min 03.05 HAE 5 minutes: Bowen se lève comme un saumon pour frapper une tête claire du coin, et le danger immédiat passe. La foule aime celle-là – une grande acclamation monte lorsque le ballon frappe le front du défenseur.



il y a 38 mois 03.04 HAE 4 minutes: Percival joue une passe lâche maintenant et la Suisse a le premier corner du match. Stierli pour le prendre… c’est un bon, se balançant vers l’intérieur près de la ligne de but, et mis derrière pour un autre corner, de l’autre côté cette fois.



il y a 39 min 03.03 HAE 3 minutes: Les Suisses partent du pied avant, profitant d’une possession précoce. Ils sont progressivement repoussés jusqu’au gardien Thalmann, mais gardent le ballon. Une longue balle en avant trouve Bachmann… elle coupe à l’intérieur et s’envole à distance ! Bloqué cette fois, mais un signe avant-coureur de ce que la femme de Barcelone peut faire.



il y a 41 min 03.01 HAE 2 minutes: La Nouvelle-Zélande en chemise blanche et… short vert. La Suisse dans son traditionnel tout rouge.



il y a 42 mois 03h00 HAE Première mi-temps en cours 1 minute: C’est parti alors ! Étaient hors! Un bref mot sur l’équipe d’arbitrage ce soir – Tori Penso des États-Unis est l’arbitre, assistée de sa compatriote Brooke Mayo et Mijensa Rensch du Surinam.



il y a 45 mois 02.57 HAE Les hymnes sont terminés et dépoussiérés ! Le coup d’envoi est imminent. Attachez-vous.



il y a 51 min 02.52 HAE Tous les regards sont tournés vers les 11 femmes kiwis actuellement sur le terrain qui s’échauffent devant une grande foule à Dunedin, mais la route a été longue pour arriver au point de reconnaissance généralisée. Ceci, de Jeff Kassouf, vaut la peine d’être lu : « Nous avons tout commencé »: les premières Football Ferns se battent toujours pour raconter une histoire En savoir plus



il y a 1h 02h43 HAE Ceci est un bel article de ma collègue (Kiwi) Julia Hollingsworth, sur ce qui semble être un sentiment assez courant ces derniers jours. Qui aurait pensé, mais il s’avère que nous, les amoureux du football, avons été sur quelque chose toutes ces années ! La Coupe du monde féminine a fait de moi une fan de football. Je n’étais pas prêt pour l’agitation émotionnelle En savoir plus



il y a 1h 02h37 HAE Mon joueur à surveiller ce soir ? Ramona Bachmann. L’attaquant de Barcelone a bien paru jusqu’à présent et devrait poser des problèmes à la ligne arrière des Ferns à Dunedin. Bachman

il y a 1h 02.33 HAE Revenons à Dunedin, où l’on pourrait s’attendre à une atmosphère décente – les enjeux sont importants et la conception du stade signifie qu’il peut devenir bruyant. Ils l’appellent « the Glasshouse », apparemment, étant donné son toit transparent, mais pour moi, c’est plutôt une salle de sport couverte géante. Les joueurs néo-zélandais s’échauffent. Photographie : Andrew Cornaga/AP



il y a 1h 02.28 HAE Cela vient de se terminer à Adélaïde et le Maroc a rebondi après un début de campagne peu propice avec une célèbre victoire sur la Corée du Sud dans le Groupe H !



il y a 1h 02.24 HAE Composition de la Suisse Et voici comment les Suisses s’aligneront – ils sont inchangés. 1 Gaëlle Thalmann

19 Eseosa Aigbogun

5 Noëlle Maritz

2 Julia Stierli

8 Nadine Riesen

13 Lia Waelti

11 Coumba Sow

6 Géraldine Reuteler

17 Seraina Piubel

9 Ana Crnogorcevic

dix Ramona Bachman



il y a 1h 02.18 HAE Composition néo-zélandaise Les Football Ferns ont apporté quelques changements – Longo et Chance entrent dans le onze de départ alors que Indiah-Paige Riley et Betsy Hassett tombent sur le banc. Préparez-vous à faire du bruit Ōtepoti Dunedin 🔊 Voici comment on commence contre la Suisse 🇳🇿🇨🇭#NZL #FIFAWWC pic.twitter.com/KA5GDfHM98 — Football néo-zélandais 🇳🇿 (@NZ_Football) 30 juillet 2023



il y a 2h 02.08 HAE Permutations du groupe A La Suisse a manœuvré dans une position de force et est sans doute favorite pour passer maintenant – elle n’a pas encore concédé et a tenu la Norvège au match nul et vierge après avoir battu les Philippines 2-0. La Nouvelle-Zélande, co-hôte, a remporté son premier match de Coupe du monde la semaine dernière, de manière mémorable contre la Norvège, avant qu’une défaite choc contre les Philippines ne tempère un peu les attentes. Je serai éternellement reconnaissant à ma collègue Sarah Rendell d’avoir mis cela en place, afin que ma tête n’ait pas à me faire mal. Voici ce qui se passera si : Suisse gagne – grâce

Match nul pour la Suisse

La Suisse perd – elle aurait besoin de l’autre match pour faire match nul ou pour que la Norvège gagne par moins de trois buts.

Victoire de la Nouvelle-Zélande – grâce

Tirage au sort de la Nouvelle-Zélande – ils auraient besoin de l’autre match pour faire match nul ou pour que la Norvège gagne par un but (ils seraient alors à égalité sur les points et la différence de buts, donc cela se résumerait au nombre de buts marqués, puis en tête-à-tête)

La Nouvelle-Zélande perd – out

Victoire de la Norvège – aurait besoin de la Suisse pour gagner ou de l’autre match pour faire match nul et gagner par plus d’un but

Match nul de la Norvège

La Norvège perd – out

Philippines gagne – grâce

Tirage au sort des Philippines – la Suisse a besoin de gagner

Les Philippines perdent – out