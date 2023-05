Suisse. Un village sur le point d’être anéanti par l’effondrement d’une montagne | Nouvelles du monde

Le village se trouve sous une montagne où deux millions de mètres cubes de roche se détachent (Photo : AP/EPA) Imaginez vivre dans un village qui pourrait littéralement être complètement effacé de la surface de la Terre à tout moment ? Cela ressemble à l’étoffe d’un film catastrophe extrêmement tiré par les cheveux, mais c’est exactement la terrible situation à laquelle sont confrontés les habitants d’un hameau pittoresque de Suisse. Lorsque vous voyez des images de superbes villages suisses, ils ressemblent tous beaucoup à Brienz, avec de beaux paysages, une eau de lac bleue vibrante et de vastes montagnes qui dominent. Mais ce sont ces mêmes montagnes qui ont tout ce village au bord de l’anéantissement. Deux millions de mètres cubes de roche se détachent de la montagne sous laquelle elle se trouve et un éboulement monstre imminent pourrait complètement anéantir le petit village d’un jour à l’autre. Chacun des 84 habitants a maintenant été évacué de Brienz, qui se trouve dans le canton oriental des Grisons et est connue pour ses paysages alpins spectaculaires. Les autorités suisses ont ordonné aux gens de sortir d’ici vendredi la semaine dernière, craignant qu’il ne soit bientôt enterré sous le flanc de la montagne qui s’effondre.



La roche alpine qui plane sur Brienz pourrait continuer à se détacher encore plus et à se déverser dans les semaines à venir (Photo: AP)



Giorgin Bonifazi, producteur laitier du village, dit que les rochers rebondissant sur le flanc de la montagne ressemblaient à «un train» (Photo: AP) Le dernier homme à partir était le producteur laitier Giorgin Bonifazi qui a été contraint d’emménager dans la maison de sa belle-mère avec sa femme Annette et leur fille de 15 ans, tandis que ses 32 vaches ont été provisoirement hébergées dans une étable communale. Son troupeau de moutons a été laissé à lui-même dans les champs autour de Brienz tandis que le père de quatre enfants et le reste de la communauté prient de loin pour que la montagne s’effondre lentement pour limiter les dégâts. Giorgin, qui a vécu à Brienz toute sa vie, a déclaré: «Le pouvoir destructeur que la montagne pourrait apporter est terrifiant à penser et nous avons donc suivi les conseils des autorités et sommes partis – seul un fou resterait. « La nuit, vous pouviez entendre les rochers rebondir sur le flanc de la montagne, ils ressemblaient à un train, mais au bout d’un moment, vous vous y êtes habitué, mais pas cette fois. »



Les zones de danger ont été bloquées après que d’énormes rochers ont commencé à tomber dans le village (Photo: AP) Il a dit que les rochers ont commencé à tomber plus fréquemment et en plus grande quantité et que certains ont même atterri dans le champ à l’arrière de sa maison. Il dit MailOnline: ‘Si la montagne cède et que la paroi rocheuse s’effondre, elle passera comme une avalanche et détruira tout. « Le problème, c’est que personne ne sait quand nous pourrons rentrer, c’est juste une question d’attendre et de regarder et d’espérer que quand ça descendra, le village sera épargné. » Le grondement du sol mouvant, le craquement sporadique des rochers entrant en collision et les restes d’arbres morts et de terre glissant sur la façade de la montagne la semaine dernière ont apporté un sentiment étrange de catastrophe potentielle imminente. La montagne massive en ruine domine de manière décourageante le petit hameau (Photo: EPA)



Les habitants ont tous été contraints d'évacuer le village – ne sachant pas si leurs maisons seront là dans quelques semaines (Photo: EPA) Des ouvriers agricoles ont pu être vus en train de charger des vaches sur un camion et de quitter le village déserté la semaine dernière en prévision de l'effondrement de la montagne alors que les habitants étaient invités à partir avant 18 heures le 12 mai.

Les zones ont été bouclées avec des panneaux d’avertissement jaunes en cinq langues indiquant: « Attention chute de pierres ». Une zone d’exclusion stricte autour de Brienz est occupée par des unités de police et de protection civile avec des barrages routiers en place. L’Office fédéral suisse de l’aviation civile a également émis une ordonnance de zone d’exclusion aérienne dans la région dans le cadre de l’opération de sécurité. Des barrages routiers sont en place pour empêcher quiconque d’entrer dans le village (Photo : EPA)



Des panneaux d’avertissement indiquent qu’il est interdit aux gens de conduire le long de la route (Photo: AP) Les experts en géologie disent que l’éboulement a le potentiel de traverser à plus de 200 km/h, effaçant tout sur son passage. Christian Gartmann, membre du conseil de gestion de crise d’Albula, a déclaré: «Nous nous attendons à ce qu’il tombe vers le village dans les prochains jours ou semaines. « La roche peut descendre par tronçons, ce qui serait la solution la plus favorable. « Ça peut aussi tomber d’un coup, ce qui serait désastreux pour le village. »



Les responsables disent que cela pourrait être «désastreux» si tous les rochers tombaient en même temps (Photo: AP)



L'avenir du village de Brienz est entre les mains de la nature (Photo : AP) Le maire du village, Daniel Albertin, a admis qu'il n'a pas été facile de faire sortir tout le monde de Brienz. Il a déclaré: « C'est une tâche énorme pour toute la communauté. » Le changement climatique expose la Suisse à un risque accru de catastrophes naturelles, y compris une augmentation de l'érosion due à des températures plus élevées, selon les autorités suisses. L'étendue des dégâts qui pourraient s'abattre sur Brienz reste à voir et son avenir est fermement entre les mains de la nature. Ailleurs, un homme qui vit dans «Tchernobyl en Grande-Bretagne» dit qu'il ne partira pas bien qu'il soit destiné à la démolition.

