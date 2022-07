Suisse Femmes 1 – 4 Pays-Bas Femmes

Romee Leuchter et Victoria Pelova ont vu les Pays-Bas accéder aux quarts de finale de l’Euro 2022 après une victoire palpitante 4-1 contre la Suisse éliminée à Bramall Lane.

Avec un niveau de score de 1-1 à l’entrée des phases finales du match, le duo néerlandais a marqué trois buts entre eux dans une finale destructrice de 10 minutes pour l’équipe de Mark Parsons.

Le résultat signifie que la Suisse est exclue de la compétition, tandis que les Pays-Bas terminent le groupe C en tant que deuxièmes, ce qui signifie qu’ils affronteront la France en quart de finale.

La Suisse était en contrôle pendant les 10 premières minutes, avançant bien et Sandy Maendly a eu sa première chance avec un effort de curling de l’extérieur de la surface qui était destiné au coin supérieur mais Daphne van Domselaar a fait un brillant arrêt pour faire basculer le ballon sur la barre transversale .

Les Pays-Bas ont eu une chance 20 minutes plus tard lorsque Lineth Beerensteyn s’est rapidement élancée et que son tir a été dévié par la gardienne Gaelle Thalmann mais, malgré la chute de l’attaquant, un contrôle VAR de l’arbitre a décidé qu’aucune pénalité ne serait accordée.

Les Néerlandaises se sont rapprochées après un coup franc intelligent passé à travers une foule de joueurs dans la surface, mais le puissant effort de Jackie Groenen a été bien tenu par Thalmann, tandis que la Suisse a continué à représenter une menace, avec Geraldine Reutler et Ramona Bachmann toutes deux proches.

Les Pays-Bas ont pris les devants grâce à un malheureux but contre son camp trois minutes après la pause quand Ana-Maria Crnogorcevic n’a pas réussi à dégager un corner et a plutôt envoyé le ballon dans son propre filet.

Image:

Les Pays-Bas, tenants du titre, célèbrent leur qualification pour les quarts de finale après avoir battu la Suisse en retard





La Suisse a rapidement répondu avec un égaliseur quatre minutes plus tard après que Bachmann ait joué Reutler et qu’elle n’ait commis aucune erreur en plaçant le ballon dans le coin inférieur.

Ils ont continué à attaquer et ont presque eu une seconde lorsque Coumba Sow a eu deux excellentes occasions à bout portant, mais Van Domselaar est revenu à la rescousse pour éliminer le danger.

Les deux équipes ont continué à faire pression pour un vainqueur décisif et les remplaçants Leuchter et Pelova ont fait des ravages, marquant trois buts dans les phases finales du match.

Leuchter a marqué à la 84e minute avec une tête en boucle qui a pris Thalmann au dépourvu, avant que Pelova ne rentre à bout portant deux minutes plus tard, le but étant finalement accordé après un long contrôle VAR.

Leuchter a couronné un sort impitoyable de 10 minutes pour les Pays-Bas dans le temps additionnel, marquant son deuxième après avoir inscrit le premier tir éraflé de Pelova dans le temps additionnel.

Et après?

Les Pays-Bas affronteront la France en dernier quart de finale vendredi prochain au New York Stadium de Rotherham ; coup d’envoi à 20h.

Suivez l’Euro 2022 sur Sky Sports

Tenez-vous au courant de toutes les dernières actualités de l’Euro 2022 sur Sky Sports et Sky Sports News cet été.

La couverture sera ancrée par Caroline Barker, présentatrice de Sky Sports WSL, aux côtés de Jessica Creighton et Kyle Walker. Pendant ce temps, Karen Carney, Sue Smith, Courtney Sweetman-Kirk et Laura Bassett donneront des analyses tout au long du tournoi.

Ils seront également rejoints par la gardienne anglaise expérimentée Karen Bardsley et la défenseuse de Manchester City Esme Morgan.

Les experts et les présentateurs travailleront à partir du bus de présentation mobile Sky Sports Women’s Euro 2022, qui suivra l’équipe de Sky Sports News à travers le pays jusqu’aux différents stades où se déroulent les matchs.

De plus, le podcast Essential Football de Sky Sports sera renommé pour le tournoi en podcast Sky Sports Women’s Euros à partir du 21 juin. Animé par Charlotte Marsh et Anton Toloui, il présentera des actualités exclusives et des interviews de joueurs en plus d’un solide programme autour du tournoi.

Euro 2022 : les KO…

Quarts de finale

mercredi 20 juillet

Quart de finale 1 : Angleterre vs Espagne – coup d’envoi à 20h, Brighton and Hove Community Stadium

jeudi 21 juillet

Quart de finale 2 : Allemagne vs Autriche – coup d’envoi à 20h, London Community Stadium

vendredi 22 juillet

Quart de finale 3 : Suède vs deuxième groupe D – coup d’envoi à 20h, Leigh Sports Village

Quart de finale 4 : France vs Pays-Bas – coup d’envoi à 20h, New York Stadium

Demi finales

mardi 26 juillet

Demi-finale 1 : Vainqueurs quart de finale 1 vs Vainqueurs quart de finale 3 – coup d’envoi 20h, Bramall Lane

mercredi 27 juillet

Demi-finale 2 : Vainqueurs quart de finale 2 vs Vainqueurs quart de finale 4 – coup d’envoi 20h, Stadium MK

Final

dimanche 31 juillet

Vainqueurs demi-finale 1 vs Vainqueurs demi-finale 2 – coup d’envoi 17h, Wembley