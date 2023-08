Suisse – Espagne : huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine 2023 – en direct

Les évènements clés il y a 1h Préambule Afficher uniquement les événements clés Veuillez activer JavaScript pour utiliser cette fonctionnalité

maintenant 00h56 HAE Une belle nouvelle à lire avant ce match : La Coupe du monde féminine 2023 saluée comme « la plus réussie de l’histoire » à mi-parcours En savoir plus



il y a 3 m 00h53 HAE Les joueurs sont sortis à Eden Park et les hymnes suivront bientôt ! Un grand match est imminent.



il y a 5 m 00h51 HAE John a pris contact et a dit: « A quoi pense Alexia Putellas sur le banc ? Est-elle sauvée jusqu’à plus tard dans le match lorsque la défense suisse se fatiguera?» J’aimerais savoir, je pense que si j’étais entraîneur et que j’avais Putellas dans mon équipe, elle commencerait à chaque fois ! Si Vilda fait la lumière sur ses décisions, je vous le ferai savoir.



il y a 11 min 00h46 HAE Nos propres Suzy Wrack et Sophie Downey ont classé les équipes de la phase de groupes en fonction de leurs performances, lisez l’article : Joie du Japon, déception de l’Allemagne : le classement de puissance de la Coupe du monde féminine En savoir plus



il y a 16 mois 00h40 HAE Chris a pris contact et a dit: « Regarder à 10p pacifique dans l’Oregon. Olga Carmona a été capitaine jusqu’à présent, jouant le rôle d’ailier de Jordi Alba avec beaucoup d’aplomb. Je suis surpris qu’elle soit larguée – et je ne sais pas qui est le capitaine à sa place ? » Oui, quelques-uns des changements de Jorge Vilda ont soulevé des sourcils, le capitaine de l’Espagne pour ce match est Esther Gonzalez.



il y a 21 mois 00h36 HAE Ni la Suisse ni l’Espagne déjà dépassé les huitièmes de finale d’une Coupe du monde féminine, une équipe entrera dans l’histoire aujourd’hui !



il y a 24 mois 00h32 HAE La Suisse peut être en difficulté trouver le fond des filets eux-mêmes, mais ils ne sont que l’une des trois équipes à n’avoir encaissé aucun but. La Jamaïque et le Japon sont les deux autres pays qui n’ont pas encore concédé.



il y a 30 min 00h27 HAE



il y a 34 mois 00h22 HAE L’entraîneur suisse Inka Grings a déclaré: « Il [attacking play] était quelque chose que nous avons analysé intensivement, nous avons discuté avec l’équipe et [we will look to] prenez aussi les joueurs offensifs, les joueurs affirmés, amenez-les davantage dans l’équipe. Bien sûr, nous devons être plus affirmés dans cette course vers le but.



il y a 40 m 00.16 HAE « Ces types de défaites nous marquent profondément », Le manager de l’Espagne, Jorge Vilda, a déclaré à propos de la défaite du Japon. « Mais ils sont également nécessaires au développement évolutif de l’équipe et au processus de croissance. Nous ne l’avons pas oublié et nous ne l’oublierons pas. » Et sur ses adversaires : « La Suisse a quelque chose de très précieux, c’est qu’en trois matchs personne n’a marqué de but contre elle. Cela signifie que la défense est très solide. Photo : Abbie Parr/AP



il y a 46 mois 00.10 HAE L’Espagne a apporté cinq changements à l’équipe qui a perdu contre le Japon. Misa Rodriguez, Olga Carmona, Rocia Galvez, Mariona Caldentey et Alexia Putellas font place à Catalina Coll, Oihane Hernandez, Laia Codina, Esther Gonzalez et Alba Redondo. Quelques gros appels là-dedans ! Espagne à partir de XI : Coll ; Batlle, Paredes, Hernandez, Codina ; Abelleira, Bonmati, Hermoso ; Gonzalez, Redondo, Paralluelo. 🙌 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 I ¡ESTA ES LA ALINEACIÓN DE ESPAÑA PARA LOS OCTAVOS DE FINAL ! 😍 ¡𝐀 𝐩𝐨𝐫 𝐭𝐨𝐝𝐚𝐬, 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐩𝐨 ! 🆚 #SUI – #ESP #JugarLucharYGanar je #FIFAWWC pic.twitter.com/4wA3IDTf68 — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) 5 août 2023

Mis à jour à 00h16 HAE

il y a 51 min 00.06 HAE Les nouvelles de l’équipe sont arrivées ! La Suisse n’a fait aucun changement par rapport à l’équipe qui a fait match nul avec la Nouvelle-Zélande lors de son dernier match de groupe Suisse onze de départ : Thalmann ; Stierli, Maritz, Riesen, Aigbogun ; Reuteler, Sow, Walti ; Crnogorcevic, Bachmann, Piubel. Les nouvelles de l’Espagne sont là alors restez à l’écoute ! Aufstellung / Composition / Formazione 🕕 7:00 CET

📺 SRF 2, RTS 2, RSI La 2#natimiteuch #lanatiavecvous #lanaticonvo pic.twitter.com/LaGIHI7b7L — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) 5 août 2023