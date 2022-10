Suisse 2-1 Pays de Galles: le vainqueur de la prolongation de Fabienne Humm prive l’équipe de Gemma Grainger d’une place à la Coupe du monde féminine 2023 | Nouvelles du football

Le Pays de Galles a souffert des barrages de la Coupe du monde alors que la Suisse a mis fin à son rêve de finale avec une victoire 2-1 en prolongation à Zurich.

Rhiannon Roberts a donné aux outsiders du Pays de Galles une avance à la 19e minute avant que Ramona Bachmann, la meilleure joueuse sur le terrain, n’égalise sur le coup de la mi-temps.

Le Pays de Galles n’était qu’à quelques secondes de tirer les tirs au but, mais les jambes fatiguées n’ont pas empêché le centre de Geraldine Reuteler à la 120e minute et l’arrivée intelligente de Fabienne Humm au premier poteau.

Ce fut une performance courageuse du Pays de Galles, classé neuf places en dessous de la Suisse, 21e, qui a parfois tenté sa chance contre des hôtes raffinés.

Ana-Maria Crnogorcevic a perdu une occasion de pénalité en seconde période, et Bachmann a eu un autre effort exclu alors que le Pays de Galles a survécu jusqu’aux derniers instants.

L’entraîneur du Pays de Galles, Gemma Grainger, a nommé la même équipe qui avait battu la Bosnie-Herzégovine 1-0 lors de leur demi-finale de barrage jeudi.

Jess Fishlock avait réglé cette égalité de Cardiff avec une sublime volée en prolongation, et la milieu de terrain vétéran a remporté sa 136e sélection dans une équipe dirigée par Sophie Ingle de Chelsea.

La Suisse a dominé la possession mais le Pays de Galles s’est contenté de défendre avec un bloc bas et de leur refuser de l’espace dans le dernier tiers.

Viola Calligaris a tiré à travers une foule de joueurs à 20 mètres et a frappé l’extérieur d’un poteau avec la gardienne du Pays de Galles Laura O’Sullivan battue.

Mais le Pays de Galles a stupéfié la foule de Zurich après 19 minutes lorsque la faillibilité de la Suisse sur coups de pied arrêtés a été révélée.

Kayleigh Green a obtenu une touche précieuse sur un corner, et Roberts était sur place pour inscrire son deuxième but international à deux mètres.

La Suisse n’avait pas réussi une seule tentative de but à la fin de la première période, mais cela devait se terminer de façon dramatique lorsque le Pays de Galles a été tranché.

La paire d’Arsenal Lia Walti et Noelle Maritz ont superbement combiné pour trouver Bachmann, qui a balayé O’Sullivan pour son 57e but international.

La Suisse a clairement été soulevée par l’égalisation et Svenja Folmli et Crnogorcevic sont toutes deux passées tout près juste après la pause.

Le VAR est alors intervenu et l’arbitre Tess Olofsson a jugé Rachel Rowe coupable d’avoir manipulé la tête de Crnogorcevic, même si elle était à proximité de l’attaquant suisse et que son bras semblait être dans une position naturelle.

Crnogorcevic a envoyé le coup de pied contre le poteau et a converti le rebond après que le ballon lui soit revenu directement.

Mais sans contact d’un joueur gallois entre les deux, le but a été correctement refusé.

Le contrôle de la Suisse était presque complet tout au long de la deuxième période alors que le Pays de Galles sortait rarement de sa moitié de terrain.

Il y avait presque un coup de ventouse avec Ceri Holland et Fishlock préparant Green pour un tir qui a été détourné sur le toit du filet suisse.

Il semblait que la pression de la Suisse s’était manifestée lorsque Bachmann a fait rouler Hayley Ladd à six minutes de temps à autre, mais le VAR avait repéré un hors-jeu dans la préparation et le Pays de Galles avait obtenu une bouée de sauvetage.

Bachmann, Crnogorcevic et Rachel Rinast n’ont pas réussi à convertir les occasions en prolongation, et le dégagement de ligne de but de Rowe a presque assuré les pénalités jusqu’à l’intervention dramatique du remplaçant Humm.