Suisse 1 – 2 Ukraine

L’Ukraine a organisé un affrontement en quart de finale de l’Euro 2020 avec l’Angleterre alors que la tête dramatique d’Artem Dovbyk dans les arrêts de jeu des prolongations a assuré une victoire 2-1 sur la Suède à 10 à Hampden Park.

Après une période de prolongation terne, il semblait que les deux équipes devraient se contenter de pénalités, mais le remplaçant Dovbyk est apparu pour convertir le superbe centre d’Oleksandr Zinchenko et assurer une victoire spectaculaire à l’équipe d’Andriy Shevchenko.

La frappe puissante de Zinchenko (27) avait envoyé l’Ukraine sur la bonne voie en première mi-temps, mais l’effort dévié d’Emil Forsberg (43) – son quatrième but en autant de matchs à l’Euro 2020 – a ramené la Suède au niveau juste avant la mi-temps.

Les deux équipes ont eu des chances après la pause, Serhiy Sydorchuk a frappé le poteau pour l’Ukraine avant que Forsberg ne soit refusé à la fois par le poteau et la barre transversale alors que la Suède cherchait un vainqueur, mais ils ne pouvaient pas être séparés après le temps réglementaire.

Les chances de la Suède de gagner en prolongation ont été considérablement affaiblies lorsque Marcus Danielson a reçu un carton rouge consécutif à la suite d’un contrôle VAR après avoir remporté le ballon mais a attrapé le genou d’Artem Besedin avec ses crampons lors de son suivi.

Mais ils semblaient en bonne voie pour se qualifier pour les tirs au but jusqu’à ce que l’intervention de Dovbyk les brise et envoie l’Ukraine dans les huit derniers, où ils affronteront l’Angleterre de Gareth Southgate à Rome samedi soir.

Composition des quarts de finale de l’Euro 2020 vendredi 2 juillet Quart de finale 1 : Suisse vs Espagne ; Coup d’envoi 17h (Saint-Pétersbourg) Quart de finale 2 : Belgiquevs Italie ; Coup d’envoi à 20h (Munich) samedi 3 juillet Quart de finale 3 : République tchèque vs Danemark ; Coup d’envoi 17h (Bakou) Quart de finale 4 : Ukraine vs Angleterre ; Coup d’envoi à 20h (Rome)

Comment l’Ukraine a organisé les quarts de finale de l’Angleterre…

Image:

Les joueurs ukrainiens célèbrent leur victoire en prolongation contre la Suède



Andriy Yarmolenko et Roman Yaremchuk ont ​​noué un sacré partenariat lors de la phase de groupes, se créant six occasions de marquer l’un pour l’autre, et ils ont recommencé au début à Glasgow.

Un une-deux glissant a vu Yarmolenko glisser Yaremchuk dans l’espace, mais le tir de l’attaquant a été bien sauvé par Robin Olsen.

À l’autre bout, l’espace s’est ouvert devant Alexander Isak, mais l’attaquant suédois n’a pas réussi à repérer le coin inférieur avec un effort enroulé.

Notes des joueurs Suède: Olsen (7), Lustig (6), Lindelof (7), Danielson (6), Augustinsson (6), Larsson (6), Ekdal (6), Olsson (6), Forsberg (8), Kulusevski (7), Isak (6). Abonnés : Krafth (6), Bengtsson (6), Quaison (n/a), Claesson (n/a), Berg (n/a), Helander (n/a) Ukraine: Bushchan (7), Karavayev (6), Kryvtsov (6), Zabarnyi (6), Matviyenko (7), Shaparenko (7), Stepanenko (7), Sydorchuk (7), Yarmolenko (8), Yaremchuk (7), Zinchenko (8). Abonnés : Malinovsky (6), Besedin (n/a), Makarenko (n/a), Bezus (n/a) Tsygankov (n/a), Dovbyk (8). Homme du match: Oleksandr Zinchenko.

L’impasse a été rompue à la 27e minute lorsque Yarmolenko a réalisé un sublime centre avec l’extérieur de sa botte gauche pour choisir Zinchenko au deuxième poteau. La star de Man City a effectué un faible effort vers le but et Olsen a touché, mais il n’a pas pu empêcher le puissant strike.

L’Ukraine contrôlait apparemment les débats et dominait le ballon, mais ils ont finalement été annulés juste avant la pause alors que la frappe à longue distance de Forsberg a décollé d’Illya Zabarnyi et a sauté du gazon et au-delà du plongeon de Heorhiy Bushchan pour son quatrième but du tournoi.

Image:

Emil Forsberg célèbre avec ses coéquipiers Mikael Lustig et Victor Lindelof après avoir marqué l’égalisation de la Suède



La Suède a été surprise en train de faire la sieste au début de la seconde période alors que le retrait de Yarmolenko a choisi Sydorchuk. Le tir du milieu de terrain s’est frayé un chemin à travers un certain nombre de corps, mais il a coupé l’extérieur du poteau avec Olsen enraciné sur place.

Au cours de quelques minutes frénétiques, la Suède est allée directement à l’autre bout et a également touché les boiseries. Isak a poussé vers l’avant avant de libérer Forsberg dans le but, mais le tir de l’attaquant, qui a battu Bushchan, a touché le pied du poteau.

La Suède se rapprochait, Bushchan devant repousser le but de Dejan Kulusevski, tandis que Forsberg était à quelques centimètres de son deuxième du match, mais sa superbe frappe frappait la barre transversale alors que l’Ukraine survivait.

Nouvelles de l’équipe L’entraîneur de la Suède, Janne Andersson, a choisi Dejan Kulusevksi pour débuter avec Alexander Isak, tandis que Robin Quaison est tombé sur le banc pour son dernier affrontement avec l’Ukraine. Après avoir connu une période d’isolement au début du tournoi en raison d’un test COVID-19 positif, Kulusevski est sorti du banc pour créer deux buts lors de la victoire 3-2 sur la Pologne, dont le vainqueur tardif de Viktor Claesson. Marcus Berg, qui a débuté les deux premiers matches de groupe contre l’Espagne et la Slovaquie, a rejoint Quaison, qui a débuté contre la Pologne, parmi les remplaçants.

Le sélectionneur ukrainien Andriy Shevchenko a effectué deux changements par rapport à l’équipe qui a débuté le dernier match de groupe contre l’Autriche, Taras Stepanenko et Serhiy Kryvtsov remplaçant Vitalii Mykolenko et Ruslan Malinovskyi.

L’Ukraine était toujours une menace à la pause et Olsen devait être vigilant pour nier Yarmolenko, mais alors que le temps passait et que les prolongations se profilaient, les deux équipes sont devenues beaucoup plus conservatrices et le temps normal s’est écoulé sans gémir.

Les prolongations se sont avérées être la survie du plus fort, car les deux groupes de joueurs ont eu du mal à faire face aux demandes de 30 minutes supplémentaires.

Les chances de l’Ukraine se sont améliorées lorsque Danielsson a reçu un carton rouge après un contrôle VAR. L’arbitre Daniele Orsato a d’abord brandi un carton jaune après que le défenseur central suédois, qui avait initialement remporté le ballon, ait attrapé le genou de Besedin avec ses crampons lors de son suivi. Cependant, après avoir consulté le moniteur du terrain, l’arbitre a modifié sa décision, laissant la Suède jouer le reste des prolongations avec 10 hommes.

Image:

L’arbitre Daniele Orsato donne un carton rouge au défenseur suédois Marcus Danielsson



Les arrêts interrompaient le déroulement du match, mais l’Ukraine commençait à faire pression sur la Suède, mais Olsen a pu regarder avec confiance la frappe de Ruslan Malinovskiy s’éloigner.

Le match dérivait vers les tirs au but, mais il devait y avoir un drame tardif car Zinchenko a produit le moment de magie qui manquait au jeu, et son sublime centre a choisi Dovbyk, qui a plongé pour déclencher des célébrations sauvages en Ukraine.

Opta stats – L’Ukraine brise les cœurs suédois

Image:

Emil Forsberg regrette une occasion manquée contre l’Ukraine



L’Ukraine n’a atteint les quarts de finale d’un tournoi majeur que pour la deuxième fois, l’instance précédente étant la Coupe du monde 2006 (éliminée par l’Italie).

La Suède a été éliminée de ses trois matches à élimination directe à l’Euro (également contre l’Allemagne en 1992 et les Pays-Bas en 2004).

Chronométré à 120:37, l’Ukrainien Artem Dovbyk a marqué le deuxième but de l’histoire du Championnat d’Europe, derrière Semih Sentürk contre la Croatie en 2008 (121:01), et le dernier but vainqueur de la compétition, dépassant Michel Platini contre le Portugal en 1984 (118:53).

Oleksandr Zinchenko est devenu le cinquième joueur différent de Manchester City à marquer à l’Euro 2020 après Kevin De Bruyne, Raheem Sterling, Aymeric Laporte et Ferran Torres – seul Atalanta (également cinq) a marqué autant de joueurs différents lors du tournoi.

Andriy Yarmolenko a soit marqué (deux) soit aidé (trois) cinq des huit buts de l’Ukraine en Championnat d’Europe. En effet, cinq buts impliqués sont à égalité avec Andriy Shevchenko (4 buts, 1 passe décisive) pour le plus par un joueur ukrainien lors de tournois majeurs (Coupe du monde & Euros).

Et après?

L’Ukraine affrontera l’Angleterre en quarts de finale de l’Euro 2020 à Rome samedi à 20h.